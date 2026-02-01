Search here...

Det anbefales virkelig ikke å sove i denne stillingen, ifølge en studie

Velvære
Anaëlle G.
Hver morgen det samme ritualet: prikking i fingrene, stive skuldre, behovet for å riste armene for å få tilbake følelsen. Du tilskriver det en dårlig natts søvn, men hva om sovestillingen din er den virkelige synderen? Denne instinktive holdningen, med armene krøllet inntil brystet som en tyrannosaurus, truer nervene dine og din daglige komfort.

En instinktiv posisjon som skader

Den er kjent på nett som «T. rex-stillingen» og komprimerer nervene i albuene og håndleddene. En studie publisert i Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy viser at langvarig albuefleksjon under søvn øker trykket i nervesystemet i ulnarkanalen betydelig, noe som forårsaker parestesi og smerter hos 25 % av sidesovere. Gjentatt natt etter natt kan den forverre skulderspenningen og forårsake nerveirritasjon som ligner på karpaltunnelsyndrom.

@theworkoutwitch Svar til @K'dian 💥 å sove med t-rex-armer er TEGNET 🦖 leg nervesystemet ditt (3-retters pakke) 🔗 på profil #trexarms #nervesystemregulering #nervesystemhelbredelse #nervesystem #overveldet #søvn ♬ Og jeg elsker henne av Santo og Johnny - Peach Girl

Varseltegn som ikke bør ignoreres

Rister du på hendene når du våkner? Opplever du smerter som stråler nedover armene? Har du problemer med å gripe gjenstander? Disse symptomene indikerer vedvarende nervekompresjon. Hvis ubehaget fortsetter etter at du har stått opp eller er ledsaget av svakhet på dagtid, bør du oppsøke lege. Tidlig intervensjon kan forhindre varig skade.

Hvorfor folder kroppen seg opp slik?

Denne refleksen stammer fra vårt beskyttende instinkt: kronisk stress, angst eller tretthet får nervesystemet til å innta en beroligende fosterstilling. Selv uten større traumer er hverdagen nok til å befeste disse nattlige vanene.

Enkle løsninger for rehabilitering

Ingen grunn til revolusjon: en liten pute mellom armene og overkroppen forhindrer overdreven bøying hos sidesovere. Surr et håndkle rundt albuen for å begrense bøyingen, eller bruk en kroppspute som du kan klemme på. Når du sover på ryggen, hvil armene langs sidene eller på en pute nær hoftene. Før leggetid roer milde tøyingsøvelser og pusteøvelser nervesystemet ned.

Kort sagt, å endre disse små bevegelsene forbedrer sirkulasjonen, lindrer skuldersmerter og gjenoppretter morgenenergien. Kroppen din fortjener bedre enn en forhistorisk holdning – forvandle disse nettene til øyeblikk med ekte restitusjon.

Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
