Ifølge eksperter er det en spesifikk alder hvor kroppen når sitt fulle potensial.

Du har sikkert hørt at tjueårene er kroppens høydepunkt. Eksperter tilbyr et mer nyansert perspektiv: vårt fulle fysiske potensial kommer ofte litt senere, rundt trettiårene. Og fremfor alt er det ikke et spørsmål om «verdi» eller «fortjeneste»: hver kropp er unik, og alder er bare ett tall blant mange.

Toppform mellom 26 og 36 år

En svensk studie utført av Karolinska Institutet fulgte 427 menn og kvinner i alderen 16 til 63 år i nesten 50 år, og målte gjentatte ganger deres kardiorespiratoriske kapasitet, styrke og muskelutholdenhet. Resultatene er overraskende: generell fysisk form topper seg vanligvis mellom 26 og 36 år, og når sitt maksimum rundt 35 år, både hos kvinner og menn.

Mer spesifikt når kardiorespiratorisk kapasitet og muskulær utholdenhet toppen rundt 35–36 år, mens eksplosiv kraft, som hopphøyde, platåer litt tidligere før den avtar raskere. Disse tallene viser at kroppen ikke er «på topp» i tjueårene, i motsetning til hva mange tror.

Etter 35 år: en gradvis, men justerbar, nedgang

Etter toppen setter den fysiske nedgangen inn gradvis. Ifølge studien avtar evnene med 0,3 til 0,6 % per år i starten, deretter med 2 til 2,5 % per år fra rundt 50-årsalderen. Mellom toppen og 63-årsalderen varierer det totale tapet fra 30 til 48 %.

Disse tallene er imidlertid ikke hugget i stein. Den nedadgående trenden varierer betydelig fra individ til individ. Noen opprettholder et bemerkelsesverdig nivå godt etter fylte 50 år, mens andre opplever en raskere nedgang. Dette viser at livsstilen, vanene og de daglige valgene dine betyr mye mer enn alderen som er angitt i en studie.

Flytting utgjør hele forskjellen

Forskning fremhever et sentralt poeng: fysisk aktivitet forandrer livsløpet. Personer som er aktive fra ungdomsårene til voksenlivet når en høyere topp og bremser deretter nedgangen i ytelsen. Selv de som starter senere, får fortsatt 5 til 10 % mer fysisk kapasitet sammenlignet med stillesittende personer.

Maria Westerståhl, en av forskerne, oppsummerer det slik: «Det er aldri for sent å begynne å bevege seg.» Trening stopper ikke nedgangen, men den bremser den betydelig og utsetter punktet der tapet av evner blir en daglig kamp.

Aldringen starter tidligere enn vi tror

Resultatene bekrefter det studier på idrettsutøvere allerede har vist: betydelig fysisk nedgang begynner før fylte 40 år. Muskelmasse, utholdenhet, kraft: alt avtar gradvis, men i starten subtilt. Denne biologiske virkeligheten bør imidlertid ikke tolkes som en dom over din verdi eller ditt potensial.

Den virkelige utfordringen er ikke bare å vite i hvilken alder du er «på topp», men å forstå hvordan du kan maksimere den toppen og forlenge gleden av å føle deg i form. Kvalitetssøvn, et balansert kosthold, regelmessig aktivitet og en sunn livsstil er fortsatt nøkkelen til å nyte alle livets faser fullt ut.

Til syvende og sist, selv om studien etablerer en gjennomsnittsalder for å nå topp fysisk form, bør den tas med en klype salt. Hver kropp er forskjellig, hver reise er unik. Alderen som ekspertene angir definerer på ingen måte din verdi, din skjønnhet eller din energi. Det er rett og slett en vitenskapelig statistikk om generelle trender, som skal brukes til å bedre forstå kroppen din, ikke for å sammenligne deg selv med andre.