Frossen skulder: denne tilstanden, noen ganger assosiert med overgangsalderen, er fortsatt stort sett ukjent

Plutselig stivhet, intens smerte, manglende evne til å løfte armen: bak disse svekkende symptomene ligger ofte en fortsatt dårlig forstått tilstand kjent som «frossen skulder» eller adhesiv kapsulitt. Flere nyere studier fremhever en direkte sammenheng med overgangsalderen – en faktor som medisinen lenge har vært uvillig til å ta på alvor.

Hva er frossen skulder?

Frossen skulder, også kjent medisinsk som adhesiv kapsulitt, refererer til en kronisk betennelse i skulderleddkapselen, som gradvis tykner og mister all fleksibilitet. Begrepet «frossen skulder» ble laget i 1934 av en amerikansk lege, men mer enn nitti år senere er tilstanden fortsatt en av de minst forståtte innen muskel- og skjelettmedisin. Selv om den kan ramme hvem som helst, rammer frossen skulder spesielt kvinner mellom 40 og 60 år – det vil si perioden med perimenopause og overgangsalder.

Tre faser som kan vare i flere år

Patologiens utvikling foregår klassisk i tre stadier. Den første, kjent som «smertefull frysing», ledsages av økende smerte og et progressivt tap av mobilitet; den andre, «stiv frysing», ser smerten avta, men stivheten blir permanent; til slutt tilsvarer den tredje fasen, kjent som «tining», en langsom og ufullstendig gjenoppretting av mobilitet.

Hele syklusen kan vare mellom ett og tre år, med betydelige konsekvenser for kvaliteten på dagliglivet: vanskeligheter med å kle på seg, kjøre bil, rekke etter gjenstander i høyden eller til og med sove komfortabelt.

Vitenskapen forklarer sammenhengen med overgangsalderen

Grunnen til at denne tilstanden rammer så mange kvinner i midtlivet skyldes i stor grad den beskyttende rollen østrogen spiller for ledhelse. Dette hormonet stimulerer beinvekst, har betennelsesdempende egenskaper, støtter kollagenintegritet og holder bindevevet smidig.

Men når østrogennivåene synker under og rundt overgangsalderen, svekkes disse beskyttelsesmekanismene. Fibroblaster – celler som produserer fibrøst vev – formerer seg, noe som gjør skulderkapselen stadig tykkere og stivere. En studie publisert i 2025 i Journal of Clinical Medicine bekreftet denne hypotesen og viste at fallet i østrogen er en av de viktigste risikofaktorene.

En nylig studie om den beskyttende effekten av HRT

Flere nyere studier har også begynt å undersøke om hormonbehandling i overgangsalderen (HRT) kan redusere risikoen. En observasjonsstudie utført av forsker Jocelyn Wittstein ved Duke University, som involverte nesten 2000 kvinner i alderen 45 til 60 år, viste at bare 3,95 % av pasientene på HRT hadde utviklet frossen skulder, sammenlignet med 7,65 % hos de som ikke fikk det – omtrent halvparten av andelen.

Selv om disse resultatene fortsatt må bekreftes av større, randomiserte studier (en klinisk studie pågår for tiden), tyder de sterkt på at hormonell behandling av overgangsalderen kan ha en ukjent beskyttende effekt.

En kvinnesykdom som lenge har blitt minimert av medisin

Men historien om frossen skulder illustrerer også subtilt lenge oversette medisinske skjevheter. På 1970-tallet, for eksempel, tilskrev en britisk studie tilstanden til «hysteriske personlighetstrekk» hos kvinner – et bevis på at medisinsk sexisme lenge foretrakk å patologisere pasienter fremfor å undersøke symptomene deres seriøst. Selv i dag, til tross for fremskritt innen forskning, opplever omtrent 50 % av kvinner i overgangsalderen leddsmerter hvis hormonelle årsak fortsatt er understudert.

Hva bør jeg gjøre hvis jeg opplever symptomer?

Hvis du er en kvinne mellom 40 og 60 år og opplever økende smerte eller stivhet i skulderen, er det viktig å oppsøke lege raskt. Jo tidligere diagnosen stilles, desto mer effektiv kan behandlingen være: fysioterapi, betennelsesdempende midler, leddinjeksjoner eller til og med, i de mest alvorlige tilfellene, artroskopisk kirurgi.

Frossen skulder er ikke uunngåelig – men det er fortsatt, selv i dag, en i stor grad underdiagnostisert tilstand. For millioner av kvinner som går gjennom overgangsalderen, kan det gjøre hverdagen til en prøvelse. Bedre informasjon, bedre diagnose, bedre behandling: tre store utfordringer for årene som kommer, ettersom forskningen endelig fortsetter å fokusere på dette lenge forsømte aspektet ved kvinners helse.