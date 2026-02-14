Search here...

Hos kvinner ser ikke alltid et hjerteinfarkt ut slik du tror.

Velvære
Léa Michel
Hos kvinner ligner et hjerteinfarkt ofte ikke det stereotype bildet av plutselige brystsmerter som får en person til å kollapse, slik man ofte ser hos menn.

Subtile og misvisende symptomer

Hjertesymptomer hos kvinner er generelt mer subtile og gradvise, noe som gjør dem vanskelige å gjenkjenne umiddelbart. I stedet for intens, lokalisert smerte midt i brystet, beskriver mange et enkelt ubehag eller tetthet i brystet, noen ganger oppfattet som tyngde, brennende følelse eller til og med enkle fordøyelsesubehag. Denne følelsen kan stråle ut til ryggen (spesielt mellom skulderbladene), kjeven, nakken, skuldrene eller armene, uten noen gang å bli oppfattet som "hjerte".

Plutselig kortpustethet, selv i hvile, er et vanlig tegn, i likhet med overveldende og uforklarlig tretthet som kan komme flere dager eller uker før episoden. Legg til kvalme, oppkast, kaldsvette, svimmelhet eller plutselig angst: disse tegnene, ofte avfeid som stress, fordøyelsesbesvær eller bare en «dårlig periode», rammer spesielt kvinner og utsetter ofte å søke medisinsk hjelp.

Hvorfor denne forskjellen?

Hjerteinfarkt hos kvinner involverer ofte tynnere koronararterier og spesifikke lesjoner (som spasmer eller erosjoner), noe som resulterer i mindre "eksplosive" symptomer. Videre spiller risikofaktorer som diabetes, røyking og hypertensjon en annen rolle hos kvinner, og forebyggende behandlinger blir noen ganger undervurdert på grunn av denne mangelen på bevissthet. Resultatet er forsinket diagnose og høyere dødelighet i den akutte fasen (opptil 20–30 % høyere hos kvinner under 65 år, ifølge noen studier).

Studien som kaster lys over debatten

En større metaanalyse utført av University Medical Center Utrecht (Nederland), som samler 27 longitudinelle studier som strekker seg over tjue år og involverer tusenvis av pasienter, viser at symptomene generelt er like hos menn og kvinner, men at noen er betydelig mer utbredt hos kvinner. Disse inkluderer kortpustethet (observert hos 50–60 % av kvinner vs. 40 % av menn), kvalme/oppkast (opptil 40 % vs. 25 %) og rygg- eller magesmerter. Denne oversikten, som ble publisert i 2020 og mye sitert siden, understreker behovet for målrettet opplæring for å unngå falske negative resultater.

Annen forskning, som for eksempel den fra American Heart Association , bekrefter disse funnene ved å fremheve at 40 % av kvinner ikke opplever klassiske brystsmerter under et hjerteinfarkt, sammenlignet med 20 % av menn.

Varseltegn du aldri bør ignorere

Stilt overfor disse farene hamrer helsemyndighetene inn et klart budskap: ring 15 umiddelbart hvis en kvinne opplever vedvarende brystsmerter (som varer i mer enn 5 minutter), plutselig kortpustethet, uvanlig utstrålende smerte (rygg, kjeve, venstre eller høyre arm), kaldsvette, ekstrem tretthet eller en generell følelse av uvelhet. Selv uten åpenbare smerter, krever kombinasjonen av flere tegn umiddelbar oppmerksomhet.

En betryggende kontroll er bedre enn et hjerteinfarkt som ikke blir rapportert: hver time med forsinkelse dobler risikoen for alvorlige komplikasjoner. Kvinner i overgangsalderen eller de med familiehistorie med hjerteinfarkt bør være spesielt årvåkne.

Utover den umiddelbare krisen reduserer det risikoen drastisk å innta en beskyttende livsstil – regelmessig fysisk aktivitet, et balansert kosthold, stressmestring og røyking. Tidlig screening (EKG, ekkokardiografi) hos risikogrupper er avgjørende, ettersom forebygging redder flere liv enn nødstilfeller.

Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
