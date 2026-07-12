Hvorfor velvære ofte vender tilbake etter 45 år, ifølge forskere

Hva om det beste ennå ikke har kommet? I løpet av de siste tjue årene har en rekke studier beskrevet et slående mønster: opplevd velvære har en tendens til å synke gjennom ungdomsårene og tidlig voksen alder, og når sitt laveste punkt rundt slutten av førtiårene, og deretter stige igjen. Med andre ord, etter et lavpunkt rundt 45–50 år, rapporterer mange at de føler seg mer tilfredse med livet sitt igjen.

Den berømte U-formede banen

Økonom David Blanchflower populariserte ideen om en U-formet «lykkebane». Ved å analysere data fra over hundre land observerte han at livstilfredsheten, som er høy blant unge voksne, gradvis synker til et lavpunkt rundt 47 år, før den stiger igjen. Dette mønsteret, som finnes hos både menn og kvinner og i en rekke sammenhenger, antyder at alder påvirker humør uavhengig av inntekt, utdanningsnivå eller familiesituasjon.

Hvorfor kommer det tilbake etter karantene?

Forskere tilbyr flere forklaringer. Den første er knyttet til justering av forventninger: med erfaring slutter vi å stadig sammenligne oss med andre, og vi aksepterer livene våre bedre som de er. Den andre handler om håndtering av følelser: etter hvert som de blir eldre, vier mange mennesker mer oppmerksomhet til de positive sidene ved hverdagen. Dette er ofte ledsaget av en reduksjon i presset fra middelalderen – karriere, økonomi, små barn – som fører til en mer fredelig periode. Midtlivsnedgangen er derfor ikke uunngåelig, men en overgangsfase.

En ordning som nå blir vurdert på nytt.

Vitenskapen har imidlertid endret dette bildet. Nyere forskning, særlig av Blanchflower og kolleger, har funnet at denne U-formede banen har forsvunnet i mange land siden midten av 2010-tallet. Årsaken: Velværet til yngre mennesker, spesielt unge kvinner, har sunket betydelig, til det punktet at moralen nå ser ut til å øke jevnere med alderen. Hovedbudskapet er imidlertid det samme: eldre rapporterer at de i gjennomsnitt er lykkeligere enn yngre voksne. Andre forskere påpeker også at disse trendene er statistiske gjennomsnitt, som maskerer et bredt mangfold av individuelle baner.

Enten vi snakker om en U-formet bane eller en mer lineær progresjon, er én ting klart: å bli eldre betyr ikke nødvendigvis synkende moral; snarere tvert imot. For mange er femtiårene og utover ledsaget av en fornyet følelse av ro, næret av erfaring, selvaksept og klarere prioriteringer. Dette lar dem møte førtiårene med litt mer optimisme.