Hvorfor navnet «polycystisk ovariesyndrom» snart kan endres

Navnet polycystisk ovariesyndrom, som lenge har blitt kritisert for unøyaktighet, er i ferd med å endres. En global enighet blant eksperter har nettopp tatt i bruk et nytt navn, som anses som mer trofast mot sykdommens virkelighet.

Et nytt navn godkjent av global enighet

Dette er en avgjørelse som påvirker millioner av kvinner. I midten av mai 2026 godkjente en internasjonal konsensus, publisert i The Lancet, og senere presentert på den europeiske endokrinologikongressen i Praha , navneendringen for polycystisk ovariesyndrom (PCOS). Tilstanden kalles nå polyendokrint metabolsk ovariesyndrom, eller PMOS – som kan oversettes til «polyendokrint metabolsk ovariesyndrom», selv om det offisielle akronymet fortsatt er på engelsk.

Dette nye navnet er ikke vilkårlig. Det er kulminasjonen av en enestående kollektiv innsats som har samlet mer enn 50 pasient- og helsepersonellorganisasjoner . Prosessen var basert på globale undersøkelser som samlet titusenvis av svar, samt workshops som samlet pasienter og spesialister fra ulike fagområder, for å sikre bredest mulig enighet om den valgte terminologien.

Et navn som ble ansett som misvisende i mange år

Begrepet «polycystiske eggstokker» er nå foreldet fordi det lenge ble ansett som unøyaktig, til og med kontraproduktivt. Til tross for navnet har mange pasienter ingen cyster på eggstokkene, selv om begrepet antyder noe annet . Denne forvirringen har hatt svært reelle konsekvenser: forsinkede diagnoser, fragmentert behandling og en form for stigma rundt tilstanden.

Debatten er ikke ny. Allerede på 2010-tallet anbefalte et ekspertpanel i USA å gi tilstanden nytt navn , i den tro at det eksisterende navnet var en kilde til misforståelser som kunne forsinke diagnosen. Det tok mer enn et tiår med diskusjoner før denne intuisjonen endelig førte til en ny nomenklatur som ble delt over hele verden.

En sykdom som er langt mer kompleks enn en enkel «historie om cyster»

Kjernen i problemet ligger i selve tilstanden. Å redusere sykdommen til eggstokkene var å gå glipp av det essensielle poenget. Det er faktisk en kompleks hormonforstyrrelse med flere manifestasjoner som påvirker flere systemer i kroppen: endokrine, metabolske, reproduktive, dermatologiske og til og med psykologiske.

I praksis kan tilstanden manifestere seg som uregelmessige menstruasjonssykluser, vanskeligheter med å bli gravid, hormondrevet hårvekst eller -tap, kviser eller vektøkning. Det er også forbundet med økt risiko for type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer. Ifølge Verdens helseorganisasjon rammer tilstanden omtrent 10 til 13 % av kvinner i reproduktiv alder, men nesten 70 % av dem er ikke klar over at de har den. Globalt anslås det å ramme mer enn 170 millioner mennesker , eller omtrent én av åtte kvinner.

Tre år på å ta i bruk det nye navnet

Å endre navnet på en så utbredt sykdom skjer ikke over natten. Derfor er det planlagt en treårig overgangsperiode for å støtte overgangen fra PCOS til PMOS. I løpet av denne fasen vil kliniske retningslinjer, medisinsk opplæringsmateriell og internasjonale sykdomsklassifiseringssystemer gradvis oppdateres.

Det uttalte målet er todelt: å forbedre diagnosen ved å hjelpe leger og pasienter med å bedre forstå tilstandens realitet, og å redusere stigmaet knyttet til den. De som fremmer denne endringen håper også at en mer nøyaktig terminologi vil oppmuntre til forskning og føre til tidligere intervensjon for metabolske og kardiovaskulære risikoer.

En endring som ikke er helt enstemmig vedtatt.

Selv om det nye navnet har blitt hyllet mye, har det også skapt noen bekymringer. Å beholde begrepet «eggstokk» i navnet overser en hypotese som er reist av noen nyere studier : den mulige eksistensen av en mannlig form av sykdommen. For noen spesialister er det å beholde en referanse til eggstokkene ikke tilstrekkelig for å imøtekomme denne fortsatt utforskede forskningsveien.

Denne debatten illustrerer vanskeligheten med oppgaven: å finne et navn som både er mer nøyaktig enn det forrige, forståelig for allmennheten og fleksibelt nok til å innlemme fremtidig kunnskap. Kompromisset som ble nådd, PMOS, presenteres av tilhengerne som et klart skritt fremover, uten å hevde å definitivt avslutte den vitenskapelige diskusjonen.

Bak en enkel endring av bokstaver ligger et betydelig skritt fremover for kvinners helse. Ved å forlate et navn som anses som misvisende, tar det medisinske miljøet sikte på å bedre gjenspeile kompleksiteten til en lenge undervurdert tilstand og legge til rette for gjenkjenning. Selv om det fortsatt vil ta noen år før PMOS tas i bruk, har bevegelsen nå begynt – og den kan godt forandre hvordan millioner av kvinner får diagnosen og støttes.