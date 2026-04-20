Denne pasienten, med kallenavnet «Oslo-pasienten», trosser medisinsk statistikk.

Han var allerede sagt å være dømt til å bli rammet av to alvorlige sykdommer. Likevel er denne 63 år gamle mannen nå i full remisjon fra både HIV og kreft – et resultat som er muliggjort av en rekke tilfeldigheter så ekstraordinære at selv legene hans fortsatt sliter med å forstå betydningen av dem.

HIV-positiv siden 2006, diagnostisert med kreft i 2017

«Oslo-pasienten», hvis identitet holdes tilbake, har levd med hiv siden 2006. Virusmengden hans hadde frem til da vært godt kontrollert med antiretroviral behandling. I 2017 fikk han imidlertid en ny diagnose: myelodysplastisk syndrom, en spesielt aggressiv blodkreft som forstyrrer blodcelleproduksjonen i beinmargen. Uten en transplantasjon var livet hans praktisk talt i fare.

Søket etter en donor med ekstremt sjeldne egenskaper

Det medisinske teamet ved Oslo universitetssykehus startet deretter et intensivt søk etter en kompatibel donor. Deres første strategi fokuserte på å identifisere en donor som bar CCR5-delta32-mutasjonen, en sjelden genetisk anomali som gir naturlig resistens mot HIV – en egenskap som bare omtrent 1 % av den nordeuropeiske befolkningen har. Stilt overfor at denne første tilnærmingen mislyktes, henvendte legene seg til pasientens eldre bror i håp om en bedre genetisk match.

En overraskende oppdagelse på selve dagen for transplantasjonen

På transplantasjonsdagen i 2020 ble legene sjokkerte da de oppdaget at donorbroren selv bar CCR5-mutasjonen. En liten sjanse, i en region i verden der det bare rammer én av hundre mennesker. Pasienten selv oppsummerte situasjonen med en slående setning: «Det var som å vinne i lotto to ganger.»

En bekreftet remisjon, to år etter operasjonen

Postoperative analyser bekreftet gradvis transplantasjonens effektivitet. To år etter inngrepet avsluttet «Oslo-pasienten» sin antiretrovirale behandling under streng medisinsk tilsyn. Etterfølgende tester påviste da ingen ytterligere virusspor i blodet, tarmene eller ryggmargen. Tilfellet hans ble offisielt beskrevet i en studie publisert 13. april 2026 i tidsskriftet Nature Microbiology.

Enda et navn på en veldig kort liste

«Oslo-pasienten» føyer seg inn på en svært liten internasjonal liste – de såkalte Berlin-, London-, Düsseldorf-, New York-, City of Hope- og Geneva-pasientene – som alle anses som kurerte eller i vedvarende remisjon fra HIV etter en benmargstransplantasjon ment for å behandle kreft. De deler alle den samme egenskapen: en donor som bærer den beskyttende CCR5-mutasjonen, med det bemerkelsesverdige unntaket av Geneva-pasienten, hvis tilfelle utforsker andre mekanismer.

Et medisinsk håp, men ikke en behandling som kan brukes i stor grad

Forskerne og legene som er involvert oppfordrer imidlertid til ekstrem forsiktighet. Benmargstransplantasjon er fortsatt en kompleks og risikabel prosedyre, forbundet med betydelig dødelighet og svært alvorlige bivirkninger. Dødeligheten kan nå 20 % under visse omstendigheter. Likevel er disse tilfellene uvurderlige «levende laboratorier» for forskning, og tilbyr muligheter til å forstå mekanismene som en dag kan gjøre det mulig for oss å kontrollere eller til og med permanent utrydde HIV.

Kort sagt, denne pasienten, med kallenavnet «Oslo-pasienten», trosser medisinsk statistikk. Historien hans illustrerer hvordan visse terapeutiske fremskritt oppstår fra eksepsjonelle omstendigheter, der biologi, medisin og tilfeldigheter møtes på en nesten ugjentaelig måte.