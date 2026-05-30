I dette pilatesstudioet føler ikke lenger kurvede kvinner seg «unormale».

Pilates er en daglig praksis for mange kvinner. Denne sporten, som trener de dype musklene, forbedrer mobiliteten og gir kondisjonstrening, er en fin måte å holde seg sunn på. I studioer der svette blandes med eksklusive parfymer, har imidlertid deltakerne en tendens til å være av lignende kroppsbygning og holde seg innenfor mattens grenser. Kvinner med kurver eller pluss-size er et sjeldent syn i gruppetimer. For å la dem prøve Pilates uten å føle seg som svindlere, åpner inkluderende sentre dørene.

Pilates, en sport som fortsatt forbindes med slanke figurer

Pilates er en trendy sport som trekker folkemengder til sine skummatter og glidemaskiner. Et helt bildespråk omgir denne praksisen, som nesten har blitt en estetikk i seg selv. Bak de navngitte emneknaggene finner man slanke kvinner med subtile magemuskler og elegante stretchantrekk. På sosiale medier ser det ut til at Pilates er redusert til én enkelt kroppstype.

«Pilates-jenta», den jenta som utfører hver bevegelse som om den var uanstrengt og som rusler rundt med matcha-koppen sin slengt over skulderen, ble raskt et skjønnhetsideal. Hun er festet opp som et ideal eller et «mål å oppnå», og har ubevisst påtvunget en standardfysikk i disse elegant designede studioene. Bare det å skrive dette søkeordet i Pinterests søkefelt avslører denne anatomiske virkeligheten: eteriske, nesten uvirkelige kropper, tilsynelatende komfortable med baller, lette manualer, designermatter og klær verdige Barbies garderobe. Et veritabelt utstillingsvindu for diktater. Uunngåelig identifiserer ikke alle kvinner seg med «Pilates-jenta», og noen venter til de har en lignende kropp før de i det hele tatt prøver seg på disse kjernemuskulaturstyrkende øvelsene.

Selv om bestillinger for denne praksisen har økt med 66 % på verdensbasis, nøler mange kvinner med å melde seg på av frykt for å føle seg malplassert. For å hjelpe disse kvinnene med å overvinne marginaliseringen, gjør noen studioer mangfold til et kjerneprinsipp, ikke et alternativ. Hos Forza Pilates har kvinner i pluss-størrelse som bekymrer seg for å være «størst i klassen» endelig tilgang til et trygt, innbydende og ikke-dømmende rom.

Et unikt studio hvor enhver kroppstype finner sin plass

Som en liten anekdote, før Pilates ble en elitesport for SUV-sjåfører og ungdomsdrikkentusiaster, ble det oppfunnet av Joseph Pilates for å rehabilitere de forslåtte kroppene til soldater under første verdenskrig. I motsetning til idretter med høy belastning eller brutale praksiser som kroppsbygging, er Pilates mye skånsommere. Det er en mindfulness-disiplin der målet ikke er å skape svulmende muskler som man stolt kan vise frem på den varme sanden, men å styrke kroppens fundament gjennom kjernemuskulatur, dyp pusting og kontroll.

Innenfor veggene til Forza Pilates gjenvinner denne sporten sin sanne betydning. Det er ikke en målekonkurranse eller et prestasjonsspill, men et øyeblikk med gjenforening med seg selv, med sine bevegelser, med sin indre fred. Sydney Dumler, grunnleggeren av dette rommet som ligner et tempel for velvære, ønsket at kurvede eller pluss-size kvinner skulle kunne gjøre pilates uten å sammenligne seg med naboen på matten eller føle seg skremt.

Det var hennes beste venninne, dypt påvirket av denne tause diskrimineringen, som foreslo ideen. Sydney gjorde deretter ønsket hennes til virkelighet ved å introdusere «pluss-size»-klasser på skolen sin. Kvinner med kurver og pluss-size, som ofte blir oversett i disse omhyggelig utformede arkitektoniske omgivelsene, omfavnet umiddelbart denne mer menneskelige og mindre standardiserte tilnærmingen. De fokuserer på sine egne erfaringer snarere enn rykter.

Pilatestimer for store størrelser for å berolige de som allerede er kjent med emnet.

I dette rommet med høyt under taket og speil i renessansestil blander disse kurvede eller pluss-size kvinnene, som ofte føler seg malplassert blant de tonede kroppene og de mangeårige stamkundene med sin bemerkelsesverdige fleksibilitet, seg med figurer som ligner dem. Mens de i tradisjonelle klasser stivner under blikkets vekt, omfavner de kunsten fullt ut i disse private timene. Kroppene deres blir ikke lenger sett på som en samling av feil, men som instrumenter, allierte i enhver bevegelse.

Dessuten reserverte ikke Sydney bare tidsluker for kvinner i pluss-størrelse som søkte bekreftelse. Hun skreddersydde også timene sine til å være en økt med selvaksept, ikke selvsabotasje. Høydejusterbare reformatorer eliminerer enhver følelse av utilstrekkelighet og har en høyere vektgrense for å forhindre selvforakt. Instruktøren, som leder disse timene med sine nesten terapeutiske effekter, holder deltakerne motiverte med positive affirmasjoner som raskt blir et credo i den kollektive entusiasmen.

For nei, pilates har aldri vært forbeholdt slanke figurer eller de som bruker pastellfargede leggings i størrelse XXS. Det dette studioet demonstrerer er at en større kropp utmerket kan finne sin flyt, styrke og ynde på en reformer. At den kan holde en holdning, trene sine dype muskler, oppnå mobilitet og oppleve den berømte følelsen av balanse som alle utøvere søker, uavhengig av størrelse.