Han kommer ut av komaet sitt ... og snakker flytende et språk han aldri lærte.

Etter et rutinemessig kirurgisk inngrep forbløffet Stephen Chase, en 30 år gammel amerikansk mann fra Utah , det medisinske personalet: da han våknet, snakket han flytende spansk. Problemet: han hadde aldri studert Cervantes' språk. Dette sjeldne fenomenet, dokumentert av amerikansk presse, blusser opp debatten om mysteriene rundt den menneskelige hjernen og det ubevisste språklige minnet på nytt.

En oppvåkning preget av det uforklarlige

Stephen var 19 år da han gjennomgikk sin første operasjon etter en fotballskade. Da han våknet, snakket han spontant spansk i nesten 20 minutter før han gikk tilbake til sitt morsmål engelsk. Siden den gang ser det ut til at alle narkosemetoder utløser det samme scenarioet: en midlertidig tilbakevending til dette språket han ikke bevisst mestrer. Foruroligende nok, selv om han aldri har tatt formelle spansktimer, vokste Stephen opp i et spansktalende nabolag. Han tror hjernen hans kan ha "registrert" lyder, ord og setningsstrukturer uten at han var klar over det.

Hjernen, et uventet bibliotek

Nevrologer beskriver en sjelden lidelse kjent som fremmedspråksyndrom. Dette fenomenet oppstår noen ganger etter en hodeskade, operasjon eller koma. Hjernen, vekket eller «omprogrammert» av anestesimidler, får tilgang til tidligere sovende hukommelsesområder. Ifølge Babbel Magazine kan visse hjerneskader eller stimuleringer «aktivere» nedgravde språkkretser, slik at en person midlertidig kan bruke et språk som er lært passivt eller lenge glemt.

Fra medisinsk nysgjerrighet til ny ferdighet

Siden den episoden har Stephen ønsket å finne mening i denne uventede gaven. Han bodde i Chile i to år og perfeksjonerte spansken sin til det punktet at han nådde et nesten morsmålsnivå. «Det er fascinerende å oppdage hva hjernen er i stand til å huske uten at vi engang er klar over det», sier han. I dag studeres saken hans av flere spesialister innen språklig hukommelse og nevroplastisitet, som ser det som en lovende vei til å forstå hvordan språk er preget – og noen ganger gjenopplivet – i våre nevrale kretser.

Historien om Stephen Chase tjener som en påminnelse om at den menneskelige hjernen fortsatt er stort sett uutforsket territorium. Mellom begravde minner, passiv læring og de fortsatt dårlig forståtte bevissthetsmekanismene, visker denne fascinerende saken ut linjene mellom arv og oppvekst.