Denne sittestillingen kan forklare noen tilbakevendende plager.

Å krysse beina er en veldig vanlig refleks når man sitter. Denne stillingen kan imidlertid ha effekter på kroppen, spesielt når den opprettholdes over lengre tid. Ifølge flere holdnings- og muskel- og skjelettspesialister kan denne stillingen påvirke blodsirkulasjonen, bekkenstillingen og til og med bidra til visse kroniske smerter.

En veldig vanlig posisjon ... men ikke alltid ideell

For mange er det å krysse beina en av de automatiske gestene vi tar til oss uten å tenke over det. Likevel kan denne vanen endre kroppens naturlige balanse. Når beina er krysset, er bekkenet litt på skrå, og kroppen må kompensere for å forbli stabil. På lang sikt kan denne asymmetrien påvirke den generelle holdningen og forårsake spenninger i visse områder av kroppen, spesielt korsryggen og hoftene.

Mulige effekter på blodsirkulasjonen

Å krysse bena kan også forstyrre blodsirkulasjonen, spesielt når denne stillingen opprettholdes over lengre tid. Ifølge spesialister kan denne stillingen redusere venøs tilbakestrømning i underekstremitetene, ettersom venene kan bli komprimert i lyskeområdet. Dette kan føre til en følelse av tunge ben eller forverre visse sirkulasjonsproblemer hos personer som allerede er i faresonen.

Den franske nasjonale helseforsikringen minner oss også om at det å holde beina i kors over lengre tid kan redusere tilbakestrømningen av venøst blod til beina, noe som kan forverre symptomene hos personer som lider av åreknuter.

En holdning som kan bidra til visse smerter

Hovedpåvirkningen gjelder imidlertid holdningen. Når beina er i kors, endres bekkenets posisjon noe. Kroppen kompenserer deretter for å opprettholde balansen , noe som kan forårsake vridning av bekkenet og asymmetri i ryggraden. Over tid kan disse ubalansene føre til muskelspenninger og smerter i korsryggen.

Noen kilder indikerer at denne stillingen ujevnt belaster hofte- og lårmusklene, noe som kan bidra til smerter i bekkenet, setet eller korsryggen. Ifølge anatom Adam Taylor ved Lancaster University kan det å forbli i denne stillingen ofte føre til endringer i lengden på visse muskler og i bekkenets stilling. Disse endringene kan deretter påvirke stillingen av ryggraden og skuldrene.

Det virkelige problemet: å være stille for lenge

Eksperter understreker ett viktig poeng: det er ikke å krysse beina som er hovedproblemet, men snarere å opprettholde samme stilling over lengre tid. Å sitte i lange perioder legger allerede betydelig press på ryggraden. Noen studier indikerer at trykket på korsryggskivene kan være høyere når man sitter enn når man står, noe som kan bidra til ryggsmerter når man forblir ubevegelig for lenge.

Kort sagt, å krysse beina mens man sitter er en vanlig gest og vanligvis ufarlig når den gjøres av og til. Men når denne stillingen inntas over lengre tid eller gjentas veldig ofte, kan den bidra til muskelspenninger, postural ubalanse eller til og med sirkulasjonsproblemer hos noen mennesker. Den beste strategien er fortsatt enkel: varier stillingene dine, unngå å sitte for lenge, og beveg deg regelmessig.