Å bruke sokker om natten kan gjøre det lettere å sovne.

Å bruke sokker om natten kan virke trivielt, til og med umoderne, men flere studier og søvnspesialister antyder at denne enkle handlingen faktisk kan fremme søvn og forbedre søvnkvaliteten litt. Ved å påvirke reguleringen av kroppstemperaturen blir sokker i sengen et verdifullt lite termoreguleringsverktøy for søvn.

Hvorfor sokker fremmer søvn

Å ta på sokker før leggetid varmer føttene dine, noe som forårsaker vasodilatasjon av blodårene under huden. Varmt blod strømmer til overflaten, varmen forsvinner, og kroppens indre temperatur synker litt, noe som er et av de viktigste biologiske signalene hjernen forbinder med søvn.

I 2018 viste en liten studie utført ved Seoul National University på seks unge menn at de som sov med sokker sovnet i gjennomsnitt 7,5 minutter tidligere, våknet sjeldnere om natten og sov omtrent 32 minutter lenger enn de som sov barbeint. Forfatterne konkluderte med at regulering av fottemperaturen om natten kan bidra til å forbedre visse aspekter ved søvnkvaliteten.

Hva søvnspesialister sier

Eksperter som professor Indira Gurubhagavatula, talsperson for American Academy of Sleep Medicine, forklarer at mekanismen ikke bare involverer føttene, men hele sirkulasjonssystemet. Ved å varme opp ekstremitetene skjer vasodilatasjon også andre steder i kroppen, noe som letter varmespredning og senker kjernetemperaturen, en tilstand som bidrar til å sovne.

Andre spesialister, som Dr. Raymann, påpeker at hjernen tolker dette fallet i kjernetemperatur som et grønt lys for å starte søvnprosessen. I praksis oversettes dette ofte til en følelse av døsighet som setter inn raskere når føttene endelig er varme.

Å velge de riktige sokkene for natten

For at denne praksisen skal være gunstig, er valget av sokker viktig: det anbefales å velge et rent par laget av pustende naturmaterialer som bomull eller merinoull for å begrense svette og irritasjon. Sokkene bør være brede nok til ikke å klemme ankelen eller leggen, da tette sokker kan begrense blodsirkulasjonen og forårsake nummenhet.

Eksperter minner oss om at det, bortsett fra i spesielle tilfeller, ikke er nødvendig å bruke kompresjonsstrømper når man sover: når man ligger nede, forbedres venøs retur naturlig, og for kompresjonsstrømper vil sannsynligvis være ubehagelige. Hvis du er utsatt for fotsopp, sirkulasjonsproblemer eller diabetes, er det best å konsultere legen din før du regelmessig innfører denne nattlige vanen.

Et nyttig tips, men ikke en mirakelkur

Leger understreker at det å sove i sokker ikke er en behandling for søvnforstyrrelser som kronisk søvnløshet eller søvnapné, som krever spesifikk behandling. Det er snarere en enkel måte å optimalisere forholdene som bidrar til søvn: varme føtter, en litt lavere indre temperatur og en økt følelse av komfort.

For de som er bekymret for å bli for varme midt på natten, er én løsning å ha sokkene på bare ved leggetid, lenge nok til å utløse den vasodilatasjonen i huden som er nødvendig for å sovne, og deretter ta dem av når du har sovnet. På denne måten kan du nyte fordelene ... uten å føle deg kvalt under dynen.