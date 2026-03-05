Kolesterol: Denne mengden søvn kan beskytte hjertet ditt, ifølge en kardiolog

Vi snakker ofte om et balansert kosthold og fysisk aktivitet for å håndtere kolesterolet. En annen, noen ganger undervurdert, faktor kan utgjøre hele forskjellen: søvn. Ifølge kardiologer spiller lengden på nettene en betydelig rolle i balansen i hjertet og stoffskiftet.

7 til 9 om morgenen: gaffelen som støtter hjertet

Søvn er ikke bare for å komme seg etter en travel dag. Om natten jobber kroppen aktivt, spesielt for å regulere kolesterolet. Kardiolog Dr. Nivee Amin minner oss om at kroppen metaboliserer noen lipider under søvn. Det er derfor noen kolesterolmedisiner foreskrives om kvelden: de virker når kroppen naturlig regulerer lipidproduksjonen.

Eksperter er generelt enige om en ideell søvnmengde for voksne: mellom 7 og 9 timer per natt. Å holde seg innenfor dette området bidrar til å opprettholde hormonell og metabolsk balanse, to viktige elementer for å håndtere LDL, ofte kalt «dårlig» kolesterol, som er involvert i hjerte- og karsykdommer. Kort sagt, å gi kroppen nok hvile kan hjelpe den med å håndtere disse viktige interne prosessene bedre.

Når søvnmangel forstyrrer balansen

For lite søvn forårsaker ikke bare tretthet. Det kan også forstyrre hvordan kroppen din bearbeider sukker og fett. Når søvnen mangler, blir stoffskiftet mindre effektivt. Kroppen kan da ha vanskeligere for å regulere visse parametere, inkludert kolesterol.

Søvn påvirker også dine daglige vaner. En god natts søvn gir deg ofte energien du trenger for å være aktiv, lage mat, ta mer balanserte matvalg og ta vare på deg selv. Omvendt kan kronisk tretthet føre til et sug etter sukkerholdig eller fet mat, noe som har en tendens til å påvirke lipidprofilen din negativt. Faktisk har noen vitenskapelige studier observert at utilstrekkelig søvn er assosiert med en økning i LDL-kolesterol samt ulike metabolske ubalanser.

For lenge å sove er ikke nødvendigvis løsningen

Selv om søvnmangel kan forstyrre den metabolske balansen, er det heller ikke ideelt å sove mye mer enn nødvendig. En japansk studie viste at det å sove mindre enn 5 timer per natt, men også mer enn 8 timer, kan være assosiert med høyere LDL-kolesterolnivåer. Forskere mener at disse ekstreme varighetene kan gjenspeile bredere metabolske eller helseforstyrrelser, selv om de nøyaktige mekanismene gjenstår å avklare.

Målet er ikke å tilbringe flere timer i sengen, men å sikte mot en regelmessig varighet som passer din rytme. For de fleste voksne ser det ut til at et intervall på 7 til 9 timer best støtter kardiovaskulær helse.

Stress, den andre brikken i puslespillet

Det er umulig å snakke om søvn uten å nevne stress. Kardiologer minner oss om at kronisk stress stimulerer produksjonen av hormoner som kan øke blodtrykket og øke hjertefrekvensen. Problemet er at stress også forstyrrer søvnen. Og når nettene blir uregelmessige eller for korte, kan metabolske ubalanser forverres. Det er en ond sirkel som kan være vanskelig å bryte.

Å jobbe med stressmestring kan derfor ha en indirekte positiv effekt på kolesterolet ditt. Fysisk aktivitet, avslapning, pusteøvelser, lesing eller en beroligende leggetidsrutine kan hjelpe kroppen din med å roe ned og fremme mer avslappende søvn.

Kort sagt kan forhøyet LDL-kolesterol fremme plakkoppbygging i arteriene og øke risikoen for hjerteinfarkt eller hjerneslag. Søvn er ikke bortkastet tid; det er en tid hvor kroppen din tar vare på deg. Ved å sikte på 7 til 9 timer søvn per natt gir du kroppen din de ideelle forholdene for å fungere i sitt eget tempo og støtte din langsiktige kardiovaskulære helse.