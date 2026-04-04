Kveldsvanen som forskere anbefaler å unngå før leggetid

Vanen man bør unngå før leggetid, ifølge flere vitenskapelige studier, er å bevisst utsette leggetid for å «skrape» etter fritid, en atferd som nå kalles «hevnfull utsettelse av leggetid». Denne refleksen består av å bevisst holde seg våken, bla på telefonen, se «bare én episode til» eller henge på sosiale medier, selv når du er sliten og vet at du må stå opp tidlig neste dag.

Hva vitenskapen sier

En studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Frontiers in Psychology populariserte dette konseptet ved å vise at en betydelig andel av deltakerne utsatte leggetiden uten ytre press, utelukkende av eget valg, til skade for den totale søvntiden. Denne studien, som er tilgjengelig direkte på nett, fremhevet at denne atferden var assosiert med dårligere søvnkvalitet, økt tretthet på dagtid og en generelt lavere følelse av velvære. Den viste også at disse individene var klar over at de var søvnmangelfulle, men fortsatte å ofre hviletid for «egentid».

Hvorfor vi gjør det: travle dager, mental belastning

Denne refleksen er spesielt vanlig blant de som har veldig travle dager, liten kontroll over timeplanen sin eller en tung mental arbeidsmengde. Kvelden blir da den eneste tiden som oppfattes som virkelig «fri», og det er en tendens til å forsvare den på bekostning av søvn. Problemet er at denne «stjålne tiden» kommer med en høy pris: mangel på årvåkenhet, dårlig humør, irritabilitet, konsentrasjonsvansker og til og med økt risiko for angst og depresjon når søvnmangel blir kronisk.

Tre spørsmål for å finne ut om du er berørt

For å finne ut om du lider av dette fenomenet, kan noen enkle spørsmål hjelpe:

Utsetter du ofte å legge deg uten noen reell grunn (ikke noe haster, ingen forpliktelser)?

Sier du ofte til deg selv : «Jeg vet jeg burde sove, men jeg fortsetter likevel» ?

Føler du deg utslitt om morgenen, vel vitende om at du kunne ha lagt deg tidligere?

Hvis svaret er ja på flere av disse spørsmålene, er det sannsynlig at denne refleksen er inngrodd. Den gode nyheten er at den er reversibel: å etablere en fast leggetid, skape et beroligende skjermfritt ritual, og fremfor alt å revaluere søvn som et ikke-forhandlingsbart behov, akkurat som å spise eller puste, er viktige skritt for å bryte seg løs fra den.

Studien minner oss derfor om at det ikke er mangel på viljestyrke, men en feilrettet kompensasjonsmekanisme – som bedre tidsstyring og konsekvent søvnhygiene kan korrigere.