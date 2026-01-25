Som 24-åring feirer denne franske kvinnen sitt symbolske ekteskap med en mangafigur og skaper kontrovers.

Lucie (@hikari_sunshine på TikTok), en 24 år gammel fransk kvinne bosatt i Tokyo, organiserte en symbolsk seremoni med Mami Nanami, en fiktiv karakter fra den berømte animeen «Rent-a-Girlfriend», i et kapell i Okayama 13. desember 2025. Hun er utdannet ved Sciences Po Paris og lidenskapelig opptatt av japansk kultur siden barndommen, og omfavner fullt ut denne ikke-juridiske foreningen som splitter sosiale nettverk.

En lidenskap født i japansk barndom

Lucie, opprinnelig fra Sør-Frankrike med belgiske røtter, oppdaget Japan som barn gjennom familieturer og språklæring på videregående. I 2018 fengslet animeen «Rent-A-Girlfriend» henne med Mami, en manipulerende og uavhengig antagonist som trosser haremstereotypier. Som en tvangsmessig samler av varer (figurer, plakater, kosedyr), organiserer hun deres symbolske forlovelse i 2023 for å feire deres virtuelle bryllupsdag.

Kontrasterende reaksjoner: hat og støtte

Etter å ha blitt kontaktet av Sun Euro, et selskap som spesialiserer seg på fiktive bryllup, feiret Lucie «bryllupet» sitt i en hvit kjole i et kapell i Okayama, med foreldrene hennes som så på via Zoom. Arrangementet, som ble delt med hennes 20 000 følgere på Instagram og 24 000 på TikTok, genererte 1000 hatefulle kommentarer i løpet av 24 timer, men inspirerte også fans av oshikatsu (kjærlighet for fiktive idoler). Til tross for fornærmelsene holdt Lucie ut: «Jeg var ikke psykologisk forberedt på avsløringen, men jeg kommer ikke til å slutte å elske ham. Det er som å være forelsket i noen i det virkelige liv.»

Emosjonell frihet og samfunnsmessige grenser

Denne saken illustrerer japansk oshikatsu, der kjærlighet til fiktive karakterer blir et sosialt ritual. Lucie legemliggjør verdiene av selvutfoldelse i møte med fordømmelse: «Mami gir meg daglig energi.» Selv om hun er klar over historiens ensidige natur og frykter mangaens slutt, hevder hun sin rett til «å elske fritt uten å såre andre».

Utover kontroversen reiser Lucies historie (@hikari_sunshine på TikTok) spørsmål om vårt forhold til kjærlighet, fantasi og sosiale normer. Enten vi ser det som eksentrisitet eller et legitimt krav, avslører handlingen hennes først og fremst et samfunn som er midt i en omdefinering av sine emosjonelle rammeverk, hvor personlig uttrykk mer enn noen gang blir en politisk handling.