«Vi spiste pasta i bryllupet vårt»: hun bryter med konvensjonene rundt denne dagen

Ekteskap
Par omdefinerer tradisjoner og bryter lett etablerte kulinariske regler. Noen setter opp matvogner på mottakelsesstedet sitt, andre velger temabufféer, og atter andre viser frem pasta på alle tenkelige måter. Denne retten, som oftere finnes på studentkjøkken enn på hvite duker, kan ikke uttale seg om typiske gourmetmenyer. Men den har fordelen av å bryte med ånden.

Pasta som hovedrett, et dristig valg

Se for deg et perfekt dekket bord, pyntet med en forgylt kandelaber, markblomster og krystallservise. Pasta, en billig og enkel rett å tilberede for late dager, virker malplassert i denne elegante oppsetningen. Når du tenker på en bryllupsmeny, ser du spontant for deg en vakker kylling på en seng av økologiske grønnsaker eller et andebryst med dauphinoise-poteter.

Du forventer å lese prestisjefylte kulinariske titler på pergament, skrevet i en romantisk skrift. Litt mindre forventer du å spise en ydmyk rett du kan utenat. Innholdsskaperen @chlosertoyou overrasket gjestenes smaksløker ved å tilby en vri på pasta. Som mange par, lei av utdaterte skikker og kulinariske normer, fant hun originalitet i ren enkelhet.

Og hun valgte ikke denne menyen for å gjenskape Lady og Landstrykeren foran fotografens årvåkne øye. Pasta, den basisretten som kommer godt med når inspirasjonen mangler og som ustanselig dukker opp igjen på studentenes lepper, er en ekte institusjon i Italia. Her snakker vi ikke om enkel makaroni og ost eller spaghetti dynket i ketchup, men snarere mer forseggjorte oppskrifter. Influenceren gjorde rettferdighet til denne urettferdig undervurderte retten. Mens vennene hennes først grimaserte da menyen ble avslørt, som for å si: «Det er bare ikke gjort», ombestemte de seg raskt.

Et bryllup med den gode smaken av Dolce Vita

Mens noen mer vågale bruder har erstattet den tradisjonelle bryllupskaken med en gigantisk mozzarella eller en XXL tiramisu, var Chloé litt mer fornuftig og fornuftig i valgene sine. Som hun forklarer i videoen sin, «var bryllupsmattemaet italiensk». Pasta, som er enklere å heve enn den hyggelige pizzaen, var derfor det opplagte valget.

Innholdsskaperen, som unngikk klisjeer og smakfullt omformet bryllupsmenyen, nøyde seg ikke med bare noen få antipasti og litt parmesan. Forretter? Grillet blekksprut, oksecarpaccio, trøffelarancini, en burrata- og tomatduo… Opplevelsen begynner med den aller første biten. Disse rettene, hvis aromaer alene fremkaller brosteinsgatene i Milano, var bare et kort glimt. Resten av måltidet var like lovende.

Hvem sa at pasta ikke kunne være elegant og konkurrere med de fineste rettene fra fransk mat? Chloé valgte tre pastavarianter til bryllupet sitt: trøffelpasta, muslingpasta og ragù-pasta. Disse italienskinspirerte spesialitetene beviser at pasta kan kombineres med plettfrie kjoler og dresser, ikke bare med bestemorsforkleet.

Ønsket om et virkelig personlig bryllup

I dag streber par etter mer frihet og tar slektningenes bud mindre inn i hjertet. De sier «ja» i satengpyjamas foran alteret, improviserer gigantiske grillfester på slottsområdet og skåler for ekteskapet med piknik-lignende måltider midt på jordene.

Mens bryllup en gang i stor grad ble diktert av foreldre, oppleves de nå som en personlig affære. Fra menyen til aktivitetene og dansen har moderne bryllup ett veiledende prinsipp: individualitet . Par søker ikke lenger å glede de eldre familiemedlemmene; de ønsker å realisere sine villeste drømmer, selv om det sjokkerer noen av de eldre gjestene. De tar tilbake kontrollen og slipper tøylene, fra garderoben til maten.

Å servere pasta i bryllupet, blåse bobler når du forlater kirken, tilby pakker med frø å plante i stedet for de vanlige sukkermandlene ... Det er ikke provokasjon, bare et tegn på behagelig frigjøring.

Som ordkunstner sjonglerer jeg stilistiske virkemidler og finpusser feministiske punchlines daglig. I løpet av artiklene mine byr min lett romantiske skrivestil på noen virkelig fengslende overraskelser. Jeg fryder meg over å nøste opp i komplekse problemstillinger, som en moderne Sherlock Holmes. Kjønnsminoriteter, likestilling, kroppsmangfold ... Som journalist på kanten dykker jeg hodestups ned i temaer som tenner debatt. Som arbeidsnarkoman blir tastaturet mitt ofte satt på prøve.
Hun påtvang mannen sin et «barnfritt» ekteskap; avgjørelsen hennes utløste kontrovers.

