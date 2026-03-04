De brukte AI til bryllupet sitt ... og retten var ikke fornøyd med det i det hele tatt.

I dag skriver ikke lenger par bryllupsløftene sine med hjertets blekk. De delegerer denne skriveoppgaven, uansett hvor personlig den er, til sin lommestore Baudelaire-bok: chatGPT. Enten det er for å bekjempe skrivesperre, unngå klønete formuleringer eller rett og slett av latskap, betror de denne romantiske prosaen til AI. Men det var i en helt annen kontekst at AI forårsaket et bryllupssvikt i Nederland.

Det er vanlig praksis å skrive bryllupsløfter med AI.

Det er ikke bare studenter som bruker kunstig intelligens til å skrive essays og fullføre hjemmelekser. Nå tyr forlovede par til denne moderne magien for å skrive sine bryllupsløfter og uttrykke følelsene sine. Langt fra å bli revet med av romantisk lidenskap eller ha et naturlig talent for prosa, ber de chatGPT, sin moderne tjener, om å lage en skreddersydd tekst, forsiktige med å ikke vekke for mye mistanke. Og denne lille smule sentimentale bedrag er vanlig. Ifølge en undersøkelse fra Index Digital innrømmet nesten en tredjedel av britiske nygifte at de brukte kunstig intelligens til å hjelpe med å skrive løftene sine.

Familie og venner forenkler også prosessen med å holde lange taler ved å sende forespørsler til disse føyelige robotene. Kunstig intelligens er imidlertid ikke alltid pålitelig. Selv om det virker mirakuløst, har det sine begrensninger. Utover å gi inntrykk av en slurvete jobb, mangel på personlighet og engasjement, tar det ikke alltid hensyn til juridiske krav. For selv om ekteskapet er en pakt om evig kjærlighet , er det først og fremst en juridisk status, og det skal ikke mye til for å undergrave dens etterlevelse.

I april 2025 giftet et par seg i Zwolle, Nord-Nederland, foran en slektning, som forrettet seremonien slik ordførere vanligvis gjør. De sa «ja» og så hverandre inn i øynene, men loven sa nei.

Et bryllup avlyst på grunn av chatGPT, en første

Årsaken til annulleringen? Et juridisk grunnløst argument. Disse løftene kan riktignok konkurrere med fortidens poesi og høres søte ut i øret, men de klinger hult i lovens øyne. Med andre ord, de har ingen verdi og representerer ... ingenting. Og de rørende metaforene klarte ikke å myke opp hoffets hjerter, som var kompromissløse i sin overholdelse av reglene.

«Lover du å være ved [kvinnens navn] sin side i dag, i morgen og for alltid?» ble mannen spurt først. «Å le sammen, å vokse sammen og å elske hverandre uansett hva?» «Å fortsette å støtte hverandre, å erte hverandre, å holde fast ved hverandre, selv i vanskelige tider?» ble kvinnen spurt. Så, hånd i hånd, sa paret i kor: «Ikke bare mann og kone, men først og fremst et team, et galskap par, hverandres kjærlighet og hverandres hjem!»

En følelsesladet tale som flørtet med å være irrelevant under nederlandsk lov. «Den nevnte talen viser at mannen og kvinnen ikke avga erklæringen som kreves i artikkel 1:67, paragraf 1, i den nederlandske sivilloven», konkluderte retten. Denne artikkelen bestemmer at de fremtidige ektefellene erklærer at de vil oppfylle alle juridiske forpliktelser knyttet til ekteskapet. Den endelige dommen? Retten favoriserte ikke paret, som dermed ikke kunne fullføre søknaden sin og gifte seg. «Følgelig ble ekteskapet mellom mannen og kvinnen ikke formalisert. Dette betyr at vigselsattesten feilaktig ble registrert i folkeregisteret», heter det i dommen. Kort sagt, i denne «forhåndsforberedte» talen utelot chatGPT det viktigste elementet og overså ganske enkelt alt.

Vil ønsker generert av kunstig intelligens snart bli gjenstand for bredere sanksjoner?

Selv om AI kan være ganske nyttig for bryllupsplanlegging, ved å foreslå dekorasjonsideer, tilby underholdningstips og lage en personlig spilleliste, er det best å bruke det med måte. Denne saken, som har krysset landegrenser, fungerer som en advarsel, til og med en vekker. Selv om ekteskap er en personlig begivenhet, et høydepunkt i ens liv, har det fortsatt sine grenser. Det finnes grenser. De to partnerne, som nå må revidere planene sine og gjøre om seremonien, vet hva de kan forvente. Og i forlengelsen av dette vet par over hele verden også det.

«Under en borgerlig seremoni må par resitere de foreskrevne erklæringsordene, som bekrefter at det ikke er noen juridisk hindring for ekteskapet, og de kontraktsmessige ordene som juridisk binder dem som ektefeller. Disse ordene er lovfestet og kan ikke erstattes av AI-genererte eller personlige løfter», forklarer advokat Simarjot Singh Judge i HuffPost UK . Et klokt ord.

AI utmerker seg på mange områder, men bryllupsløfter krever menneskelig gjennomgang og en følelsesmessig signatur. Ellers kan den lykkeligste dagen i livet fort bli et mareritt.