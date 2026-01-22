Search here...

Er ekteskapet i krise i Japan? Denne meningsmålingen blusser opp debatten på nytt

En fersk undersøkelse i Japan viser at 70 % av gifte kvinner angrer på ekteskapet sitt, noe som igjen blusser opp debatten om ekteskapskrisen i øygruppen. Dette tallet, fra en undersøkelse utført av matchmaking-byrået Presia blant 287 kvinner i alderen 20 til 59 år, krever en viss preferanse: utvalgsstørrelsen er begrenset, og det er potensiell skjevhet knyttet til en nettdatingtjeneste.

Angrer sentrert rundt penger og hjem

Blant de uttrykte angrelsene dominerer økonomiske problemer: 22,6 % beklager at de har senket forventningene sine til ektemannens inntekt, og 14,6 % angrer på manglende økonomisk disiplin. Avslag eller inkompetanse hjemme kommer på tredjeplass (11,1 %). Motsatt angrer ikke 36,6 % på at de har gått på akkord med ektefellens fysiske utseende. 54 % oppgir at de ikke ville giftet seg med ham på nytt hvis de kunne skru tiden tilbake. Disse resultatene forsterker ideen om en synkende ekteskapsrate i Japan, preget av senere ekteskap og økende enslig forhold.

Konteksten til et Japan som er motvillig til å gifte seg

Landet opplever en historisk nedgang i antall ekteskap, med rekordhøye antall enslige: 17,3 % av menn og 14,6 % av kvinner i alderen 18–34 planlegger ikke å gifte seg, ifølge tidligere undersøkelser. Blant årsakene som er nevnt, er en preferanse for ensomhet (40 %), en opplevd mangel på fordeler (33 %) og vanskeligheter med å møte noen (49 %). Unge mennesker nevner også utmattelse fra sosialt og økonomisk press, forverret av en raskt aldrende befolkning.

Undersøkelsesskjevhet

Plattformen til matchmaking-byrået Presia retter seg imidlertid mot et potensielt misfornøyd publikum – besøkende på nettstedet eller brukere av sosiale medier, som har mindre sannsynlighet for å være lykkelige i forholdene sine. Dette forvrenger resultatene negativt, som nevnt i den opprinnelige analysen. Langt fra å gi et fullstendig bilde, fremhever denne undersøkelsen reelle frustrasjoner (økonomi, arbeidsdeling), men den gjenspeiler ikke realiteten i alle japanske forhold.

Oppsummert gjenspeiler disse tallene en strukturell nedgang: antall ekteskap synker, og fødselsraten er på sitt laveste. Likevel vedvarer initiativer som datingbyråer, og undersøkelser viser at mange fortsatt ønsker å gifte seg en dag. Krisen er reell i Japan, men dempet av utviklende forventninger til balanse mellom arbeid og fritid og økonomisk velvære.

