«Deep dating»: Denne franske trenden ryster opp første dater

Dagene da samtaler utelukkende dreide seg om jobb, Netflix-serier eller «hva jobber du med?» er forbi. En ny trend vinner terreng blant unge voksne: «dyp dating». Prinsippet? Fokus på mer oppriktige, emosjonelle og autentiske utvekslinger helt fra første date.

Når apper sliter ut singler

I de senere årene har mange følt at dating noen ganger minner om et romantisk jobbintervju. Perfekt profil, innøvde svar, gjentakende samtaler … dating kan fort bli utmattende.

Ifølge en studie utført av en datingapp med tusenvis av brukere, leter mange unge voksne i dag etter dypere, mer naturlige forbindelser. Mange forklarer at de er lei av interaksjoner de anser som «for overfladiske» eller «performative», spesielt på sosiale medier hvor alle ofte presenterer en svært polert versjon av seg selv. «Dyp dating» fremstår dermed som en måte å senke tempoet og sette autentisiteten tilbake i sentrum for dating.

Flere personlige spørsmål fra den aller første daten

På TikTok og Instagram får denne trenden fart. Mange innholdsskapere deler nå spørsmålsideer som er utformet for å skape en mer ekte forbindelse fra de aller første interaksjonene. I stedet for tradisjonelle, nøytrale samtaleemner, foretrekker noen å spørre: «Hva fikk deg egentlig til å smile denne uken?» eller «Hvem får deg til å føle deg mest som deg selv?»

Målet er ikke å gjøre en første date til en improvisert terapitime, men heller å raskt gå forbi overfladisk samtale og bli kjent med den andre personens personlighet. Og denne tilnærmingen er tydeligvis tiltalende. Mange unge voksne sier at de ser etter mer spontanitet, aktiv lytting og samtaler som virkelig føles som om de møter noen.

En generasjon som søker autentisitet

Suksessen med «dyp dating» sier også noe bredere om Generasjon Z. Eksperter forklarer at disse unge voksne vokste opp i en verden der alt stadig blir eksponert, kommentert og noen ganger dømt på nettet.

Resultatet: Selv om mange ønsker seg mer ekte forhold, kan det fortsatt være vanskelig å vise sårbarhet. Noen frykter å bli oppfattet som «for følsomme», «for engasjerte» eller rett og slett for ærlige fra starten av et forhold. «Deep dating» har som mål å bryte dette mønsteret. Ideen er ikke lenger å spille en perfekt eller mystisk rolle, men å skape et rom der alle kan presentere seg mer naturlig.

En måte å bryte reglene for tradisjonell dating

Denne trenden utfordrer også flere veletablerte normer i romantiske forhold. Hvem bør sende den første meldingen? Hvor lenge bør du vente før du svarer? Bør du skjule følelsene dine for å virke distansert?

Flere og flere unge voksne ser ut til å ønske å bryte seg løs fra disse usagte «reglene» som kan gjøre dating stressende eller kunstige. Med «dyp dating» er ikke målet å virke utilnærmelig eller «perfekt». Det som betyr mer er kvaliteten på forbindelsen og følelsen av å kunne være seg selv uten å late som.

En trend … men ikke en forpliktelse

Selv om «dyp dating» blir stadig mer populært i Frankrike, bør det ikke sees på som en ny, obligatorisk regel for romantiske møter. Noen elsker dype samtaler helt fra første date. Andre foretrekker å ta seg mer tid før de diskuterer personlige emner, og det er helt gyldig.

Hver person har sin egen måte å knytte bånd på, sin egen emosjonelle rytme og sin egen måte å bygge tillit på. Det viktigste er ikke å være «umiddelbart sårbar eller intens», men å finne en måte å møte den andre personen på som virkelig gjenspeiler hvem du er.

Til syvende og sist er «dyp dating» en påminnelse om én enkel ting: bak appene, trendene og kodene for moderne dating, er mange først og fremst ute etter oppriktige utvekslinger og forhold der de kan føle seg fullt ut som seg selv.