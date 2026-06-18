«Pufferfish»: den nye giftige holdningen som bekymrer single mennesker

Du trodde du hadde funnet noen du klikket perfekt med. Samtalene fløt jevnt, en forbindelse vokste ... så, uten forvarsel, trekker den andre personen seg unna. Denne stadig mer vanlige oppførselen har et navn: «pufferfish». En forholdstendens som fascinerer like mye som den foruroliger.

Når interesse plutselig blir et problem

Inspirert av den berømte kulefisken som blåser seg opp i møte med fare, beskriver «kulefisking» en paradoksal oppførsel: en person trekker seg tilbake nettopp når et forhold begynner å bli seriøst. I starten virker alt lovende. Etter hvert som forbindelsen forsterkes, blir meldinger sjeldnere, signalene blir motstridende, og nærhet viker for distanse. For den andre personen kan denne plutselige forandringen i sinnet være spesielt forvirrende.

En defensiv reaksjon snarere enn en avvisning

I motsetning til hva man kanskje skulle tro, er ikke denne oppførselen nødvendigvis motivert av et ønske om å forårsake smerte. Spesialister i relasjonspsykologi ser det mer som en selvbeskyttelsesmekanisme. Noen opplever emosjonell intimitet som en form for sårbarhet. Når forbindelsen fordypes, kan de ubevisst prøve å gjenvinne kontrollen ved å skape avstand. Som et resultat løper de fra et forhold de hadde håpet å bygge.

Hvorfor intimitet kan være skremmende

Paradokset med «pufferfisken» er dette: disse individene lengter ofte etter ekte tilknytning, men deres oppfatning av emosjonell nærhet er forskjellig. Der noen finner trøst i forpliktelse, opplever andre press eller tap av frihet. Denne følelsen fører til at de beskytter seg selv ved å bli mindre tilgjengelige, noen ganger uten engang å forstå hva som motiverer dem til å handle på denne måten.

Rollen til unngående tilknytningsstil

Psykologer forbinder ofte denne atferden med en unngående tilknytningsstil. Personer med denne stilen har en tendens til å verdsette sin uavhengighet høyt og kan oppfatte emosjonell nærhet som en trussel mot sin autonomi. For å gjenvinne en følelse av trygghet trekker de seg tilbake, blir mer kritiske eller skaper forvirring i forholdet. Denne refleksen kan dessverre sabotere ellers lovende forhold.

En holdning forsterket av datingapper

Konteksten rundt moderne dating kan også bidra til dette fenomenet. Datingapper gir tilgang til en rekke profiler, noe som skaper inntrykk av at en ny mulighet alltid er tilgjengelig. Stilt overfor den minste vanskelighet eller det første tegnet på følelsesmessig ubehag, foretrekker noen å gå videre i stedet for å utforske forholdet i dybden. Denne logikken med emosjonell zapping viderefører en syklus der forbindelser ofte forblir overfladiske.

Trenger vi virkelig å snakke om giftighet?

Begrepet «giftig» er gjenstand for debatt. Selv om konsekvensene kan være smertefulle – følelser av avvisning, tap av selvtillit eller å stille spørsmål ved egenverd – påpeker eksperter at det ofte er en dypt forankret forsvarsmekanisme snarere enn en «intensjon om å skade». Å forstå denne nyansen sletter ikke lidelsen, men det gir mulighet for en bedre tolkning av situasjonen.

Hvordan bør du reagere på en «pufferfish»?

Hvis du opplever denne oppførselen, er det første du må huske at denne tilbaketrekningen ikke definerer din verdi. Den gjenspeiler den andre personens emosjonelle vanskeligheter mer enn dine egenskaper eller attraktivitet. Unngå også å kompensere ved å overøse dem med oppmerksomhet eller gjøre en ekstra innsats. Til slutt, husk å respektere dine egne grenser: et balansert forhold krever gjensidig forpliktelse.

«Kuglefisk»-fenomenet fremhever dermed en kompleks virkelighet i såkalte moderne forhold: det er mulig å ønske kjærlighet samtidig som man frykter dens implikasjoner . Bak disse noen ganger sårende atferdene ligger det ofte beskyttende mekanismer som fortjener å bli forstått, selv om de ikke kan unnskyldes når de hindrer et forhold i å blomstre.