Denne bordmanerer dukker ofte opp på romantiske dater

På en første date ønsker vi å gjøre et godt inntrykk. Så vi bestiller praktiske retter som ikke krever for mye innsats og ikke ødelegger smilet vårt. Kvinner har imidlertid en velutviklet teknikk for å opprettholde en viss «klasse» under denne daten, og det sier mye om presset de føler overfor utseende.

Å dekke munnen med hånden er en form for høflighet.

Det er en nesten instinktiv bevegelse. Så snart vi tar maten til munnen, enten det er en XXL-burger eller en liten porsjon risotto, glir vi raskt hånden over leppene som en skjerm. Og det er ikke bare en positur vi inntar foran telefonkameraet vårt som forberedelse til et fremtidig Instagram-innlegg.

Det er et spørsmål om god praksis, til og med en grunnleggende etiketteregel. Mens menn ikke har noe imot å spise som glupske troll og ha spor av festmåltidet sitt i skjegget, er kvinner mer oppmerksomme på utseendet sitt. De holder seg til barndommens lære som om foreldrene deres var klare til å skjelle eller irettesette dem.

De ofrer taco-suget for å unngå å lage scene foran Romeoen sin og for å opprettholde et presentabelt utseende. Enda verre er det at de nøye unngår sølete matvarer, den typen du spiser med hendene og som spruter saus helt opp til nesen. På slutten av måltidet skynder de seg til badet for å sjekke tennene og fjerne eventuelle salatbiter som kan hindre smilene deres.

Men fremfor alt, fra forrett til dessert, holder de hendene godt over munnen og bruker den som et skjold. Det er praktisk talt en kollektiv gimmick, en typisk feminin visuell signatur. Enten det er for å beskytte imaget sitt eller av anstendighet, ser kvinner ut til å være underlagt en usynlig oppførselskodeks. Og denne gesten, uansett hvor høflig og raffinert den er, er en skjult påbud.

En illustrasjon av en typisk kvinnelig forlegenhet

Å dekke til munnen er i utgangspunktet et tegn på respekt. Vi gjør det også når vi gjesper. Vi ønsker ikke å plage personen overfor oss med våre fyldige kinn og tyggebevegelser. Likevel gjengjelder ikke vår ledsager nødvendigvis det. Det er litt som en nyinnspilling av den formelle festen i Skjønnheten og udyret. Vi streber etter å opprettholde utseendet, holder albuene på bordet og dekker munnen, mens vår partner for kvelden (eller for livet) ikke bare spiser, de fortærer, uten forsiktighet eller tilbakeholdenhet.

Menn tar seg friheter der kvinner sensurerer seg selv. Å holde en hånd over munnen under et måltid er en stille måte å si «beklager» på, som om det å tygge mat var frekt eller uforskammet. Noen ganger gjentar kvinner denne gesten for å skjule et smil de anser som lite flatterende. Omvendt er menn mer uhemmede. Det eneste spørsmålet som opptar dem ved bordet er om de skal ha is eller sjokoladefondant.

Denne håndbevegelsen, som har blitt et tema for latterliggjøring på TikTok , viser hvor mye kjønnsstereotypier påvirker vanene våre. Til det punktet at det får oss til å tro at det å spise med glede er fullstendig upassende, mens det for menn ikke engang er et problem. «Selvfølgelig blir kvinner også fortalt at de skal være tynne, at de ikke skal ta opp plass. Følgelig kan vi føle at vi ikke vil bli sett spisende, og spesielt ikke spise med glede», forklarer Dr. Laurie Mintz, professor ved psykologiavdelingen ved University of Florida, i Refinery39 .

Under søtheten, dypt forankrede diktater

Hvis kvinner holder hendene opp for munnen mens de spiser, er det ikke bare for å bevare sjarmen sin og forsegle avtalen. Denne gesten indikerer et generelt ubehag rundt mat, en økt bevissthet om måltidet.

Bak denne delikate holdningen ligger det ofte en dypt internalisert frykt: frykten for å bli dømt. Dømt ut fra appetitten, ut fra hvordan hun spiser, ut fra mengden mat hun inntar. Som om det å nyte et måltid med entusiasme kan knekke bildet av kontrollert femininitet som samfunnet fortsatt forventer av kvinner.

Helt fra barndommen hører mange kvinner de samme små bemerkningene: «Spis pent», «Vær forsiktig», «Ikke sluk maten din.» Disse tilsynelatende uskyldige frasene skaper til slutt en form for konstant selvkontroll. Som et resultat, selv under en angivelig sosial anledning, som en date, fortsetter noen kvinner å kontrollere hver eneste bevegelse.

Så kanskje den neste revolusjonen innen første date blir ganske enkel: å legge hånden på bordet i stedet for foran munnen, ta en bit av burgeren uten å be om unnskyldning ... og huske at det å spise med vellyst aldri har ødelagt et forhold. Tvert imot kan det til og med være starten på et ekte øyeblikk, langt unna de små koreografiene som dikteres av sosiale forventninger. Dessuten er mat en fin måte å knytte bånd på i romanser.