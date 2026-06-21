«Fexting»: Hvorfor krangling via tekstmelding ofte kompliserer ting

Reagerer impulsivt, skriver tre hevngjerrige linjer og trykker på send. Fexting, et portmanteauord lånt fra engelsk, refererer til disse kranglene mellom par som nå avgjøres via tekstmeldinger. En praksis som virker praktisk, men som terapeuter beskriver som spesielt risikabelt for romantiske forhold.

Fexting, et engelsk ord som har blitt et globalt fenomen

Begrepet «fexting» er en sammensetning av to engelske ord: fighting og texting. Det refererer rett og slett til krangling via skriftlige meldinger, enten det er tradisjonelle tekstmeldinger, WhatsApp-samtaler eller meldinger som utveksles på en hvilken som helst annen meldingsapp. Ordet fikk fremtredende plass etter et mye omtalt intervju med Jill Biden, tidligere førstedame i USA, som forklarte til Harper's Bazaar at hun og mannen hennes, Joe Biden, regelmessig fexet for å unngå å krangle foran Secret Service-agenter. Denne presidentanekdoten bidro til å popularisere en virkelighet som deles av millioner av vanlige par.

En praksis som tilsynelatende ligner på en praktisk løsning

Ved første øyekast tilbyr teksting en rekke fordeler, i hvert fall på overflaten. For noen terapeuter som ble intervjuet om emnet, bidrar denne praksisen til å unngå de mest intense direkte konfrontasjonene. «Klientene mine sier at teksting lar dem opprettholde et visst nivå av kontakt, samtidig som de har rom til å uttrykke seg fritt», forklarer Cindy Shu, en terapeut som spesialiserer seg på ekteskapelige og familieproblemer. Teksting fjerner også presset med å måtte løse konflikter umiddelbart. For ekteskapsterapeut Lia Huynh kan disse skriftlige utvekslingene til og med vise seg å være gunstige for mer introverte mennesker, eller de som har problemer med å uttrykke følelsene sine høyt. I teorien tillater formatet å ta et skritt tilbake, reflektere rolig før man svarer, og unngå angreverdige ord som blir sagt i øyeblikkets hete.

Den største fallgruven: det totale fraværet av ikke-verbal kommunikasjon

Men bak disse tilsynelatende fordelene advarer parforholdseksperter om en stor fallgruve. Ifølge arbeidet til psykologiforskeren Albert Mehrabian , som lenge har vært sitert som referanse, formidles omtrent 55 % av et emosjonelt budskap gjennom kroppsspråk, 38 % gjennom tonefall og bare 7 % gjennom selve ordene. Selv om disse presise tallene fortjener en viss presisering, er det overordnede budskapet i stor grad validert av forskning: en betydelig del av det som kommuniseres i en samtale er ikke-verbalt. Imidlertid er disse signalene fullstendig fraværende i tekstmeldinger. Det er umulig å se partnerens ansikt, blikket, smilet, tårene eller armene i kors. Det er også umulig å høre stemmen deres. Alt som utgjør rikdommen – og tryggheten – i en samtale mellom et par forsvinner bak skjermen.

Risikoen for stadig å misforstå

Denne mangelen på ikke-verbale signaler åpner døren for et annet problem: gjentatte misforståelser. «Tekstmeldingsutvekslinger mangler i stor grad nyanser. Et enkelt punktum kan tolkes som kulde eller aggresjon, selv om det ikke var avsenderens intensjon», observerer parpsykolog Marie Durand . En forsinket respons kan leses som uinteresse, når den andre personen rett og slett var i et møte. Fraværet av en emoji kan virke iskaldt. En nøytral tone kan virke kortfattet. Hver karakter blir gjennomsyret av en uforholdsmessig emosjonell ladning. Uten mulighet for umiddelbar avklaring, hoper misforståelser seg opp og gir næring til krangelen i stedet for å løse den.

En emosjonell distanse utvikler seg.

I det lange løp kan konsekvensene av tekstmeldinger strekke seg langt utover en enkel, engangskrangel. «Tekstmeldingskrangler kan skape varig emosjonell avstand i et forhold», observerer psykolog Samantha Rodman. Flere effekter akkumuleres over tid. Gjentatte misforståelser svekker gradvis tilliten. Virtuell kommunikasjon erstatter gradvis ansikt-til-ansikt-interaksjoner, noe som reduserer intimiteten. Uløste problemer hoper seg opp fordi de ikke har blitt tatt opp personlig. Og paret mister til slutt vanen med sunn kommunikasjon og glemmer viktigheten av å ta seg tid til å sette seg ned og virkelig snakke med hverandre.

Et falskt inntrykk av kontroll

Den andre fallgruven med sex ligger i illusjonen det skaper. Mange føler at de har bedre kontroll over en krangel via tekstmelding enn ansikt til ansikt. Bak en skjerm tillater vi oss imidlertid ofte å si ting vi aldri ville sagt høyt. Telefonens beskyttende barriere fungerer som en desinfiseringsmiddel: hardere, skarpere, noen ganger mer sårende. Enda verre, budskapet forblir. Mens ord som er sagt i sinne kan falme med tiden, forblir en tekstmelding prentet inn på den andre personens skjerm, lest om igjen, grublet over, noen ganger til og med skjermbildet. En setning som angres om morgenen kan fortsette å hjemsøke paret om kvelden.

Når selve formatet blir problematisk

Utover innholdet i meldingene, kan selve handlingen med å bruke denne kanalen til å ta opp sensitive temaer noen ganger være problematisk. «Før du starter en sensitiv diskusjon via tekstmelding, spør deg selv om dette formatet virkelig er passende», anbefaler parterapeut Paul Martin. Noen temaer krever tid, fysisk tilstedeværelse og oppmerksom lytting: svik, en stor skuffelse, en viktig avgjørelse for paret. Å ta opp dem via tekstmelding er som å haste gjennom dem, uten den nødvendige roen og sinnsroen. Risikoen er å forvandle en ekte samtale til en serie korte utvekslinger, der hver person holder fast ved sin posisjon uten å virkelig lytte til den andre.

Hvordan begrense skaden

For par som kjenner seg igjen i dette mønsteret, finnes det flere strategier for å begrense skaden. Den første er å identifisere hva som absolutt må sies ansikt til ansikt og å etablere en enkel regel: ingen alvorlige krangler via tekstmeldinger. Den andre er å lære å utsette å svare på en irriterende tekstmelding. Å vente noen timer, eller til og med til et møte ansikt til ansikt, forhindrer ofte at en allerede skjør situasjon forverres. Den tredje innebærer å sette av tid, etter en anspent utveksling, for å avklare hva som skjedde i meldingene. Som psykolog Sue Johnson oppsummerer : «Noen ganger er et utenfraperspektiv nødvendig for å bryte seg løs fra negative mønstre og gjenopprette en emosjonell forbindelse.» Å konsultere en parterapeut kan da utgjøre hele forskjellen.

Selv om det virker praktisk, maskerer sexing faktisk en skjør dynamikk som truer et forholds helse. Ved å frata kommunikasjonen alt som beriker den – stemme, øyekontakt, gester – forvandler det det minste feilsteg til et varig sår. Dette betyr ikke å forby tekstmeldinger helt under en krangel, men heller bruke dem med omhu. Og husk en enkel sannhet: ekte samtaler, den typen som leger og forsoner, skjer sjelden bak en skjerm.