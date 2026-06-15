I et verneverdig kloster skapte denne seremonien omgitt av tusenvis av blomster furore.

En ekstraordinær seremoni fant sted i hjertet av et av Frankrikes mest ikoniske monumenter. 1. juni 2026 var Mont-Saint-Michel-klosteret vertskap for et spektakulært arrangement orkestrert av den kinesiske modellen Ming Xi og gründeren Mario Ho, i eventyrlige omgivelser.

En spektakulær seremoni på Mont-Saint-Michel

1. juni 2026 var Mont-Saint-Michel-klosteret, en juvel av fransk kulturarv og et UNESCOs verdensarvsted siden 1979, rammen for en sjelden og overdådig begivenhet. Den kinesiske modellen Ming Xi og hennes ektemann, gründeren Mario Ho, feiret en seremoni der, hvor bildene raskt gikk viralt på sosiale medier. Bildene, som ble delt på supermodellens Instagram-konto, viser en spektakulær, nesten eventyrlignende setting: luksuriøse dekorasjoner, en rekke prestisjefylte gjester og en arkitektonisk setting ulik alle andre i verden.

Tusenvis av blomster for en drømmeaktig setting

Den mest slående detaljen i bildene er fortsatt blomsterarrangementene, et ekte signaturbilde av arrangementet. En utstilling av tusenvis av blomster forvandlet klosterets interiør til en drømmeaktig hage, noe som skapte et nesten surrealistisk inntrykk. Så mye at noen internettbrukere, da de så bildene, lurte på om de var generert av kunstig intelligens. Denne blomsterutstillingen høstet umiddelbart beundring fra fans av eksklusive arrangementer over hele verden.

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En «privatisering for filantropiske formål», ikke et offisielt ekteskap

Selv om bildene antyder en forening, avviser institusjonen som forvalter stedet uttrykkelig begrepet «ekteskap». Centre des Monuments Nationaux (CMN), som administrerer klosteret, ønsket å offentlig avklare situasjonen: ifølge dem var det en «privatisering for et privat arrangement», som nødvendiggjorde at klosteret ble stengt for publikum hele 1. juni.

CMN presiserer at denne privatiseringen ble gitt «til en generøs beskytter», og at det var en betalt leieavtale som bidro til vedlikeholdet av klosteret og de 110 monumentene som forvaltes av Centre des Monuments Nationaux. Institusjonen understreker også: «Det var ikke en religiøs seremoni.»

Et par som allerede har vært lovlig gift siden 2019

Selv om den offisielle karakteren av arrangementet forble noe begrenset, er det viktig å merke seg at Ming Xi og Mario Ho ikke offisielt inngikk et borgerlig ekteskap den dagen. Paret, som har vært sammen siden 2017, hadde allerede hatt en borgerlig seremoni i 2019. Mont-Saint-Michel-seremonien var derfor mer symbolsk og personlig enn juridisk bindende. Ming Xi understreket dette ved å dele bildene på sine sosiale mediekontoer, hvor hun har over to millioner følgere.

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Ming Xi og Mario Ho, to fremtredende asiatiske skikkelser

Ming Xi er en sann stjerne i Asia. Hun er utdannet innen mote ved Donghua University i Shanghai, og satte sitt preg på motebransjen i 2009 takket være Elite Model Look-konkurransen, hvor hun endte på tredjeplass. Siden den gang har hun gått på catwalken for de største motehusene, fra Givenchy til Balmain, og har blant annet vært ansiktet utad for Flower by Kenzo-duften i 2015, samt en Victoria's Secret-engel.

Ved siden av ham har han Mario Ho, et medlem av den anerkjente Ho-familien fra Macau, en av de mest innflytelsesrike i regionen. Utover denne arven har han etablert seg som en suksessfull gründer i flere sektorer, inkludert e-sport. Paret er dermed blant de mest fremtredende og rikeste personene i Hongkong og Fastlands-Kina.

En bevisst tilknytning til Normandie

Valget av Mont-Saint-Michel var ikke ubetydelig for paret, som har en spesiell tilknytning til Normandie. Ming Xi fortalte et motemagasin at hun spesielt likte å spise i Deauville, som hun kaller «Chanels hjemby». «Det gjorde valget enda mer symbolsk», forklarte hun. På Instagram-kontoen sin hadde paret også delt, nesten et år tidligere, bilder fra en vinterferie til Mont-Saint-Michel, tatt ved solnedgang.

Mellom tusenvis av blomster, en postkort-perfekt setting og nøye utvalgte gjester, vil seremonien organisert av Ming Xi og Mario Ho på Mont-Saint-Michel dermed forbli en av de viktigste private begivenhetene i 2026. Selv om institusjonen avviser begrepet «bryllup» og foretrekker å snakke om en «beskyttelsesoperasjon», fortsetter bildene å sirkulere rundt i verden, og forvandler det tusen år gamle klosteret til rammen for et moderne eventyr.