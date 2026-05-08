Hvorfor synes noen at fysisk kontakt i et forhold er vanskelig?

Ikke alle er mottakelige for milde hårstrøk, varme klemmer og lekne kilinger. Selv om disse intime gestene ofte er naturlige og spontane i et parforhold, gir de ikke alltid den ønskede trøsten. Noen partnere reagerer ikke på berøring og spenner seg der andre lett blir opphisset. Og dette er ikke nødvendigvis mangel på romantikk eller et tegn på et vaklende forhold. Forklaringen er ofte mer kompleks.

Kroppen, et trygt tilfluktssted for traumer

Mens kyss på halsen og ømme nattlige kjærtegn sender frysninger nedover ryggraden hos noen, vekker disse tegnene på hengivenhet motvilje hos andre. En håndflate som kjærlig stryker over lårene under middagen, en tommel som strør over kinnet med uforlignelig mildhet, armer som åpner seg vidt, klare til å motta all dagens elendighet ... disse tegnene på ømhet er nesten en del av kjærlighetens språk . Vanligvis setter de oss i en tilstand av ren lykke og gjør oss beruset av glede.

Likevel er noen mennesker ukomfortable med slik nærkontakt og opplever det som en inntrenging, til og med en stille aggresjon. Dette er de samme menneskene som unngår et kyss på kinnet, som later som de er kalde for å holde avstand, som takker nei til klemmer og som får panikk ved synet av en utstrakt hånd. Selv en man er glad i får ikke lov til å krysse visse grenser for kroppen, som trekker seg sammen og krymper ved den minste fysiske kontakt.

Kanskje du også har klart definerte områder med fysisk kontakt og trekker deg tilbake så snart partneren din nærmer seg. Og i motsetning til hva det ser ut til, er ikke dette en refleksjon av indre kulde eller mangel på empati. Kroppen er spesielt veltalende og inneholder hele vår historie. Den rommer minner, noen ganger smertefulle, som reaktiveres av den enkle berøringen. «Jeg observerer at disse menneskene som har berøringsfrykt ofte har en ganske komplisert fysisk historie med moren sin», forklarer psykoanalytiker Sylvie Consoli til magasinet Psychologies . Å flykte er derfor en måte å beskytte oss selv på, å holde disse gamle spøkelsene fra fortiden begravd under huden vår.

Berøring har vært knyttet til en forpliktelse

Kroppen husker alle tidligere erfaringer: de tvungne kyssene fra barndommen for å vise høflighet overfor foreldre, klemmene som føltes som emosjonell utpressing fra en giftig eks, eller de egoistiske kjærtegnene fra en første kjæreste som ikke var kjent med samtykke. «Kroppen husker hva sinnet noen ganger vil glemme. Din underbevissthet snakker deretter gjennom din aversjon», forklarer sexterapeut Julie Nélia . En enkel, helt ufarlig massasje på skulderen kan dermed utløse ubehag fordi du ubevisst tenker: «Han vil vente lenger» eller «Han føler at jeg tilhører ham».

Selv om partneren din har gode intensjoner og bare ønsker å bekrefte kjærligheten sin på nytt, tar hjernen din snarveier og går spontant inn i beskyttelsesmodus. Nervesystemet lærer assosiasjoner og kan reagere automatisk; det er litt som en overfølsom bilsirene som går av ved den minste berøring. For deg er berøring en begrensning, et «forhandlingskort». Dette forklarer hvorfor du synes fysisk kontakt er vanskelig, spesielt i intime situasjoner.

Når den mentale belastningen gjør enhver kontakt uutholdelig

Etter en stressende dag med sjonglering av kompliserte arbeidsfiler og voksenlivets krav, føles selv en hånd som legges forsiktig på deg som «for mye». Du trenger plass, og så snart partneren din trenge inn på ditt territorium og invaderer din personlige plass, gjør du det klart at det ikke er «riktig tidspunkt».

Du unngår armene hans, du skyver hendene hans vekk fra sofaen, og du holder deg på sengekanten for å unngå kroppen hans under lakenet. Kort sagt, du er allerede så overstimulert daglig at et vennlig klapp på ryggen eller et hode som hviler i fanget ditt plutselig føles veldig påtrengende. «Når tankene dine er mettet med oppgaver, ansvar eller bekymringer, blir det vanskelig å finne emosjonell tilgjengelighet for den andre personen», legger forholdseksperten til.

Et tegn på trussel mot paret?

I den kollektive fantasien er det ikke nødvendigvis et godt tegn å utsette kos, avbryte leken erting og ignorere de fysiske signalene fra en kjær. Det er det universelle symptomet på et forhold som svikter og sakte dør. Sexterapeuten tilbyr imidlertid et mer nyansert perspektiv: bare fordi du føler deg ukomfortabel med partnerens kurtiseringsritualer, betyr det ikke at romansen er over. «Følelsene dine er ikke bevis på fiasko. Snarere reflekterer de en indre evolusjon som fortjener å bli anerkjent.»

Kanskje kjærlighetsspråkene deres er forskjellige. Han er absolutt mer taktil, mens du har en annen måte å uttrykke deg på, mindre håndgripelig, men like symbolsk. Han sier «Jeg elsker deg» med et kyss på pannen, sammenflettede fingre under en tur, en hånd på hoften din, og dere gjengjelder det med forskjellige uttrykk, gjennom bekreftende ord eller håndlagde gaver gitt uten spesiell anledning.

Til syvende og sist gjør ikke det deg til en kald eller utilnærmelig person å ikke like å bli berørt. Det betyr ganske enkelt at kroppen din har sitt eget følelsesspråk. Og i et sunt forhold uttrykkes kjærlighet også gjennom denne evnen til å lære den andre personens følelsesspråk, uten å være påtrengende.