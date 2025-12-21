«Han var utro mot meg, jeg straffet ham på min egen måte»: hevnen hennes sjokkerer internettbrukere

Marianne oppdaget ektemannens utroskap med en kollega og valgte hevn før hun skilte seg fra ham. Historien hennes på en britisk podkast satte fyr på sosiale medier, og fremkalte både nervøs latter og forargelse.

Et svik oppdaget og en kalkulert hevn

I podkasten «It's a Girl Thing», som ledes av Lucie og Ebony Day, forteller Marianne om hvordan hun oppdaget at mannen sin hadde en affære på kontoret. I stedet for en umiddelbar konfrontasjon velger hun stille hevn: «Jeg ville skilles, men først ville jeg irritere ham litt.» Hun sikter seg inn på et ukentlig ritual: å stryke søndagsskjorter. Hun observerer vanene hans og heller sin egen fortynnede urin i strykejernets reservoar, og forvandler hver dampøkt til en «usynlig luktfelle».

Den usynlige duften som følger hvert skritt

«Gleden av å se ham stryke urinen min inn i skjortene sine var utrolig», betror hun. Lukten trenger inn i fibrene og frigjøres med kroppsvarmen på kontoret. Mannen hennes, uvitende, paraderer foran elskerinnen sin med en skjult luktende ydmykelse. Podcast-programlederne reagerer med en blanding av avsky og moro: Lucie ser det som den «ultimate lidenskapsdreperen», mens Ebony bemerker at svette ville forsterke effekten. Marianne nyter denne hemmelige hevnen frem til skilsmissen.

Eksplosive reaksjoner og en kaskade av vitnesbyrd

Historien gikk viralt og utløste en bølge av tilståelser. Internettbrukere svingte mellom sjokk ( «ekkelt!» ) og empati ( «han ba om det, forstår jeg» ). Andre delte sine hevnopplevelser: tannbørster på toalettet, nøkkelringer med eksens nummer spredt rundt i byen.

Til syvende og sist illustrerer disse historiene om bedrag og hevn en datingscene preget av mistillit, hvor mørk humor maskerer et dypt sinne over svik. Denne «ekstreme» anekdoten reiser spørsmålet: hvor langt vil vi gå for å gjenvinne kontrollen etter utroskap?