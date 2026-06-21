Etter 83 års ekteskap fascinerer det «eldste paret i verden» internett

Kjærlighetshistorien deres strekker seg over generasjoner. Lyle og Eleanor Gittens, som har vært gift i 83 år, har nettopp blitt offisielt anerkjent som «verdens eldste gjenlevende ektepar». Reisen deres har fengslet internettbrukere over hele verden .

En rekord bekreftet av Guinness World Records

Det er nå offisielt: Lyle og Eleanor Gittens, henholdsvis 108 og 107 år gamle, er innlemmet i Guinness rekordbok. Paret, opprinnelig fra USA og nå bosatt i Miami, har flere imponerende titler. De er anerkjent som:

det eldste gjenlevende ekteparet i verden,

det eldste ekteparet gjennom tidene,

det levende paret med det lengste ekteskapet.

En eksepsjonell trio av utmerkelser, validert av referanseorganet etter verifisering av vigselsattesten fra 1942 og de amerikanske folketellingene av LongeviQuest, en organisasjon som spesialiserer seg på sertifisering av hundreåringer.

Et møte under en basketballkamp i 1941

Det hele startet i 1941 på campusen til Clark Atlanta University. Studenter ved samme universitet, Lyle og Eleanor, møttes første gang på en basketballkamp – en sport der Lyle den gang var en stjernespiller. Det var mens han så en av kampene hans at Eleanor la merke til ham. Lyle tok raskt det første trekket og utnyttet et tilfeldig møte på campus. En historie som minner om de man ser i gamle amerikanske filmer, men som faktisk har strukket seg over mer enn åtte tiår.

Et bryllup feiret under militærpermisjon

Foreningen deres lot ikke vente på seg: paret giftet seg 4. juni 1942 i Bradenton, Florida. Omstendighetene på den tiden gjorde imidlertid seremonien farefull. Lyle, som hadde vervet seg til den amerikanske hæren i 1941, opplevde sin skjebne brått endret seg etter det japanske angrepet på Pearl Harbor 7. desember 1941. Han var klar over at han kunne bli sendt i kamp når som helst, og fikk bare tre dagers permisjon for å gifte seg med Eleanor. Bryllupet ble feiret i all hast – og den dagen møtte Lyle sin fremtidige kones familie for første gang. En forening født i krigens hast, som til slutt overlevde alle omveltningene i det 20. og 21. århundre.

Et familieliv bygget opp etter krigen

Etter krigen slo paret seg ned i New York, hvor de stiftet familie. To døtre, Angela og Ignae, ble med i familien. Lyle, som studerte elektroteknikk ved Ohio State University under krigen, og Eleanor jobbet begge i embetsverket. De sier at de likte spesielt godt å jobbe sammen, noe som styrket båndet deres gjennom flere tiår. Nylig brakte datteren dem nærmere henne ved å bosette dem i Miami, hvor de nå lever et fredelig liv.

Hemmeligheten bak deres lange levetid: «Å sette like stor pris på hverandre som å elske hverandre»

Da hun ble spurt om hemmeligheten bak deres utrolig langvarige forhold, er Eleanors svar overraskende enkelt og klokt. «Du må sette pris på personen like mye som du elsker dem. Jeg synes til og med at det å sette pris på deg selv er enda viktigere», betror hun. En subtil forskjell, men en som sier mye om deres filosofi som par: utover romantiske følelser er det daglig respekt og karakterkompatibilitet som har latt forholdet deres vare. Lyle, på sin side, tilbyr en enda mer diskret forklaring: «Det er egentlig ingen hemmelighet. Du bare lever. Du lever hver dag, og du blir nesten én person.»

Et vitnesbyrd samlet inn av datteren deres for StoryCorps

Det var på Valentinsdagen i 2026 at Angela, en av døtrene deres, spilte inn historien deres for StoryCorps, en amerikansk organisasjon som spesialiserer seg på å samle muntlige historier. Intervjuet ble sendt 13. februar 2026 på NPRs morgenprogram, et av de amerikanske offentlige radionettverkene, som en del av prosjektet «Brightness in Black».

Under dette intervjuet ga Lyle et spesielt rørende bilde for å beskrive forholdet deres: «Jeg tenker på oss som prinsessen og tiggeren. Og prinsessen og tiggeren seiret i 83 år.» En metafor som sier mye om hans ydmykhet overfor historien sin, og om beundringen han fortsatt har for Eleanor etter alle disse årene. «Jeg var heldig», la han til, før Eleanor umiddelbart svarte: «Jeg elsker ham.»

En historie som fascinerer internettbrukere over hele verden

Siden intervjuet ble sendt og rekorden ble offisielt annonsert av Guinness World Records, har historien om Gittens-paret gått viralt. Internasjonale medier, sosiale mediekontoer og livsstilsnettsteder deler alle reisen og uttalelsene deres. Denne fascinasjonen er lett å forklare i en tid hvor varige forhold virker sjeldnere og datingsider har endret kjærlighetens landskap dyptgående. Historien deres fungerer som et lysende moteksempel, og minner oss om at et dypt bånd, bygget dag etter dag, kan tåle enhver utfordring – inkludert de fra et århundre med historisk omveltning.

Med 83 års ekteskap har Lyle og Eleanor Gittens skrevet et av de vakreste kapitlene i parhistoriens nyere historie. Fra et universitetsmøte til et bryllup under andre verdenskrig og mer enn åtte tiår med liv sammen, legemliggjør reisen deres alt man kan håpe på i en stor kjærlighetshistorie. Og når Lyle, i en alder av 108 år, betror seg at «det er ingen hemmelighet, vi bare lever», tilbyr han kanskje den vakreste lærdommen dette paret kunne gi verden.