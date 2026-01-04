Dette uventede landet har rekorden i antall partnere per individ

Når man sammenligner forholdsmønstre rundt om i verden, er noen data overraskende. I motsetning til hva man kanskje skulle tro, er det ikke de vestlige landene som tradisjonelt anses som «liberale» som viser den mest omfattende forholdshistorien.

Et uventet globalt hierarki

Ifølge flere internasjonale undersøkelser topper Tyrkia for tiden verdensrankingen, med et gjennomsnitt på 14,5 partnere per person i løpet av livet. De nyeste dataene fra kilder som CDC (National Survey of Family Growth) avslører en ganske uventet global rangering.

De ledende landene:

Tyrkia: 14,5 Australia: 13,3 New Zealand: 13,2 Island: 13 Sør-Afrika: 12,5 Finland: 12,4 Norge: 12,1

Nord-Europa er godt representert, i likhet med noen land på den sørlige halvkule. Disse tallene gjenspeiler ikke bare statistikk, men snarere mangfoldet av emosjonelle, romantiske og relasjonelle opplevelser, i henhold til kulturer, sosiale normer og generasjoner.

Frankrike går videre, men ligger fortsatt nederst på tabellen.

Med et gjennomsnitt på 8,1 partnere henger Frankrike langt etter, til tross for markert fremgang de siste årene, spesielt blant kvinner. Som en påminnelse viste CSF-undersøkelsen fra 2023, utført av Inserm og publisert i november 2024, at kvinner i alderen 18 til 69 år hadde et gjennomsnitt på 7,9 partnere, sammenlignet med 4,5 i 2006 – en økning på 76 %.

Dette tallet er imidlertid fortsatt lavere enn gjennomsnittet for flere europeiske land, som Italia (11,8), Irland (11,1) eller Sverige (11,8). Selv USA (10,7) og Storbritannia (9,8) har høyere gjennomsnitt.

Et generasjonsskifte

Unge voksne (18–29 år) kjennetegnes av mer varierte og mindre lineære livsløp enn tidligere generasjoner. I Frankrike rapporterer kvinner i denne aldersgruppen et gjennomsnitt på 7,3 partnere, mens menn rapporterer 11,8. Disse tallene gjenspeiler et skifte i forholdspraksis, med et mer åpent og mindre rigid syn på tradisjonelle mønstre.

Faktorene bak disse tallene

Bak denne statistikken ligger flere kulturelle og sosiale dynamikker:

Normtransformasjon: Klassiske familie- og forholdsmodeller viker for mer mangfold.

Økning av individuell uavhengighet: særlig blant kvinner og unge.

Digitalisering av sentraler: digitale verktøy forenkler møter, men også overganger fra ett ledd til et annet.

Internasjonal mobilitet: studier og arbeid i utlandet mangedobler erfaringer og relasjonsmiljøer.

Et globalt kart over forhold i endring

Denne rangeringen, selv om den kanskje er overraskende, gjenspeiler først og fremst svært forskjellige forholdskulturer over hele verden. I den andre enden av spekteret finner vi Kina (3,1) og India (3), hvor tradisjoner, familiepress og juridiske rammeverk sterkt påvirker livsløp. Det er viktig å huske at disse tallene ikke representerer suksess eller fiasko, men bare et øyeblikksbilde av personlige utviklingsbaner innenfor ulike kulturelle kontekster.

Det de imidlertid avslører, er fremveksten av en stadig mer plural relasjonell planet, hvor hvert individ komponerer sin egen vei, i sitt eget tempo, i henhold til sine valg og normene som omgir dem.