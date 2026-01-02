Hvorfor holder noen fortsatt fast ved minnene om eksen sin, selv når de er gift?

Noen brenner bilder av tidligere romanser og sletter alle spor av den uferdige kjærlighetsaffæren, mens andre oppbevarer disse minnene i en eske. Denne ofte misforståtte praksisen får folk til å tro at den andre personen angrer eller opplever sentimental nostalgi. Det er imidlertid ikke nødvendigvis alarmerende å oppbevare minnene fra en eks eller ha en perm med kjærlighetsbrev.

Et beroligende ritual for noen

Når et par slår opp, har noen et katartisk bål med gaver fra eksene sine og kvitter seg med alt som minner dem om den tiden. Disse menneskene skynder seg å videreselge dyrebare smykker på nettet og ødelegger håndgripelige bevis på deres felles øyeblikk. For dem er denne emosjonelle rensingen nødvendig for å komme seg videre og glemme raskere.

Omvendt hamstrer noen minner i en eske: bilder tatt på ferie eller kosedyr vunnet på markedet. De mest romantiske blant dem går til og med så langt som å ta vare på kinobilletter, restaurantregninger, flybilletter og klistrelapper skrevet om morgenen. Og når de begynner på et nytt romantisk kapittel, er deres første instinkt ikke å skynde seg til søppelfyllingen for å tømme den esken eller bruke eksenes håndskrevne erklæringer som opptenningsved til grillen.

Fra et utenforstående perspektiv virker disse svært konservative menneskene fanget i fortiden og knyttet til noen som visstnok skal ha forlatt hjertet deres. Naturligvis oppstår spørsmål, og vi lurer på om personen er «klar» til å bygge en fremtid med oss. Imidlertid setter Claire Alquier, en sexolog og parterapeut, denne shakespearske skikken i perspektiv i Slate . «Vi holder fast ved minnet og det faktum at forholdet eksisterte. Det er nødvendig, til og med validerende. Vi forteller oss selv at investeringen vår ikke var forgjeves.» Dette er ikke bevis på emosjonell utroskap , men snarere fragmenter av livet. Videre finnes det mennesker som verdsetter gjenstander og sliter med «avskjed», selv når de involverer en «Jeg elsker deg»-nøkkelring.

Lettere sorgprosessen for romantikken

Folk som har minner om eksene sine lett tilgjengelig, tror ikke nødvendigvis på ubetinget kjærlighet som varer helt til slutten. De lider heller ikke alle av forsinket emosjonell avhengighet.

Mens noen foretrekker et radikalt brudd, der minnene blir redusert til aske, velger andre en skånsom avvenning. Med hver forandring kvitter de seg med en levning av den tapte kjærligheten. Det er mindre voldsomt enn å brenne alt på en gang. Disse minnene, som vi i utgangspunktet ser på som en reisende som opplever hjemlengsel, fører ikke til introspeksjon, men til aksept. I noen tilfeller lar de oss til og med sette bedre pris på det nåværende forholdet.

«Stadiene i et brudd ligner på sorgens. Å beholde brev, gaver eller andre eiendeler fra eksen din kan tjene som en overgang», forklarer psykolog Marie-Hélène Simard til Slate. Og det er alltid lettere å slette gamle parbilder på Facebook enn å ødelegge filmkopier når handlingen blir ekte og håndgripelig.

Å snakke om det vil fjerne enhver tvil.

Når denne minneboksen, fylt med søte småting og narrative objekter, faller i en partners hender, kan tusen scenarier utfolde seg i tankene deres. Å finne spor av en annen persons tilstedeværelse er aldri virkelig hyggelig. Selv om de bare er abstrakte minner, kan de vekke frykt hos den andre personen og knuse all sikkerhet. Derfor er det viktig å diskutere det åpent, selv om det betyr å gjenåpne gamle sår.

Å dyrke sin egen private plass og uavhengighet er viktig for å holde romantikken frisk, men noen temaer fortjener å bli tatt opp. Det er bedre å diskutere eksistensen av denne Pandoras eske enn å la partneren din oppdage den på egenhånd og forestille seg det verste.

«Når dere snakker om denne boksen, understrek kjærligheten og viktigheten dere legger i deres nåværende forhold, samtidig som dere sørger for at partneren deres føler seg trygg. Dette er det perfekte tidspunktet for å fremheve at det er mulig å verne om fortiden sin samtidig som man bygger en sterk fremtid sammen.» Dette er anbefalingene fra Stephen Oreski, en psykoterapeut og ekteskapsrådgiver, som snakket med Brides magazine.

Sexologer er enige om at det ikke finnes noen riktig eller gal måte å takle det på. Å sørge over slutten på en romanse er fortsatt en dypt personlig opplevelse, og alle nærmer seg det på forskjellige måter, enten ved å omfavne minnene eller ved å brenne dem. Og en rask påminnelse: ekteskap sletter ikke alt som kom før.