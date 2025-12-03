I Tyrkia kan en enkel «like» på Instagram nå rettferdiggjøre en skilsmisse.

Den tyrkiske høyesterett har satt en juridisk presedens ved å avgjøre at en enkel «like» på et bilde av en person av motsatt kjønn kan bryte ekteskapelig tillit og være grunnlag for skilsmisse. Denne avgjørelsen, som stammer fra en sak i Kayseri i Tyrkia, krever at mannen betaler underholdsbidrag og erstatning til sin ekskone.

Kayseri-saken, som skaper presedens

I Kayseri hevder kona at mannen hennes jevnlig ydmyket henne, gjorde henne avhengig ved å holde tilbake penger, og samtidig drev med sårende oppførsel på nettet. Ifølge hennes vitneforklaring brukte mannen mye tid på sosiale medier, spesielt Instagram, hvor han gjentatte ganger «likte» andre kvinners bilder, noen ganger ledsaget av implisitte eller suggestive kommentarer.

Den tyrkiske familieretten slo fast at disse digitale interaksjonene, sett under ett, utgjorde langt mer enn bare uskyldig aktivitet på sosiale medier. Dommerne slo fast at denne oppførselen sannsynligvis ville skade konas verdighet og undergrave tilliten som er nødvendig for å opprettholde ekteskapsforholdet. De karakteriserte disse «likene» og tilhørende holdninger som «tillitsødeleggende oppførsel» og innrømmet dem som bevis i saksmappen.

Fra underretten til Høyesterett: en presedens etablert

Ektemannen bestred avgjørelsen og viste til konas overdrevne sjalusi, men den tyrkiske lagmannsretten opprettholdt kjennelsen: «Å like bilder kan utgjøre åpenbart respektløs oppførsel, som sannsynligvis vil undergrave tilliten i paret.» Ifølge dommerne har disse gjentatte digitale interaksjonene, selv om de tilsynelatende er uskyldige, en reell psykologisk innvirkning, og gir næring til et klima av emosjonell usikkerhet og forstyrrer den ekteskapelige balansen.

Den tyrkiske kassasjonsdomstolen, siste instans, opprettholdt dommen. Den slo fast at mannens oppførsel utgjorde «et brudd på lojalitetsplikten og gjensidig hensynsplikt». Følgelig bekreftet den tildelingen av underholdsbidrag på 1000 lira per måned, sammen med materiell og moralsk erstatning som skal kompensere for konas emosjonelle nød og forverringen av hennes levekår.

Konsekvenser av digitale skilsmisser

Denne saken åpner døren for bruk av digitale bevis – som likerklikk, kommentarer og nettinteraksjoner – i ekteskapelige tvister, og forvandler rene sosiale spor til juridisk saksøkbare elementer. Tyrkiske advokater forventer en økning i skilsmisser basert på digital aktivitet, der hver virtuell gest potensielt kan tolkes som en indikasjon på mistenkelig oppførsel.

Denne utviklingen krever økt årvåkenhet på sosiale medier: det som en gang ble ansett som uskyldig nettinteraksjon er nå gjenstand for etterforskning. Familierettsspesialister ser dette som et stort skifte i hvordan tillit etableres og konflikter innad i par dokumenteres.

Debatter om personvern i den digitale tidsalderen

Denne avgjørelsen i Tyrkia reiser spørsmål om de til tider uskarpe linjene mellom personlig frihet og virtuell troskap: blir tilsynelatende uskyldige «likes» ledetråder til mislighold eller skjulte intensjoner? Den fremhever hvordan domstoler revurderer digitale interaksjoner, der et enkelt klikk, som en gang ble oppfattet som ubetydelig, nå kan ha en betydelig innvirkning på ekteskapelig balanse.

Det gjenspeiler også et bredere sosialt skifte: våre handlinger på nettet, selv de mest tilsynelatende uskyldige, får en symbolsk og emosjonell vekt som rettssystemet ikke lenger kan ignorere. Dermed griper det digitale hverdagslivet inn i den juridiske sfæren og tvinger alle til å revurdere grensene mellom privatliv, offentlige opptredener og ekteskapelige forpliktelser.

Denne saken, utover sin unike natur, illustrerer en dyp forvandling av ekteskapet i den digitale tidsalderen. Ved å anerkjenne den emosjonelle og sosiale virkningen av et enkelt «like», omdefinerer det tyrkiske rettssystemet grensene for tillit og troskap i et par.