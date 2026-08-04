Hvorfor har noen mennesker flere lidenskaper uten å noen gang virkelig elske dem?

Du driver med fritidsaktiviteter, fra keramikkkurs til stadionkorridorer, uten noen gang å føle at du hører til. I barndommen er lidenskaper gledelige og bekymringsløse fritidssysler, men i voksen alder blir disse hobbyene en ustanselig jakt på perfeksjon, et farlig prestasjonsspill. I stedet for å strebe etter fortreffelighet i hver hobby, anbefaler psykologer en annen, mer fornuftig tilnærming.

Gjennomsnittlig varighet av en hobby blant voksne

I barndommen oppstår hobbyer nesten spontant: rundt et blankt ark, en mikrofon med kaotisk lyd, eller en fortauskant forvandlet til en linedansers bjelke. Vi lurer ikke på om vi gjør det bedre enn naboen eller om bevegelsene våre er Instagramvennlige. Vi lever i nuet og tenker ikke på noe annet enn vår egen lykke. I voksen alder, når vi er avvennet fra våre bekymringsløse dager, er ikke ting helt det samme. Vi gir etter for fristelsen til trendy aktiviteter, omtalt i magasinartikler eller bak virale emneknagger.

Folk begynner å trene padel for å vise seg frem til kollegene sine, eller de prøver Pilates reformer, motivert av kvinnene i pastellfargede antrekk som oversvømmer sosiale medier. Faktisk snører nesten alle på seg joggeskoene i disse dager. Over natten løper de som gisper etter luft på første etappe plutselig maraton. Det samme gjelder andre hobbyer, som skal være sekundære distraksjoner, muligheter til å slappe av etter jobb, ikke en jakt på fortreffelighet eller en konkurranse.

I et samfunn som stadig presser på for suksess, selv innen velværeaktiviteter, sikter vi alltid høyere. Vi kan ikke starte en hobby uten å forestille oss at vi slår personlige rekorder. Vi har knapt begynt å gå raskt i byen før vi allerede drømmer om å bestige Everest. Dette ønsket om å "overgå" oss selv eller komme oss raskere fremover enn gjennomsnittet har motsatt effekt og utmatter oss. Som et resultat mister vi raskt interessen og tenker: "Dette er ikke noe for meg." Ifølge en studie fra British Heart Foundation når den gjennomsnittlige levetiden for hobbyer blant voksne knapt 16 måneder.

Sosialt press for alltid å «overskride sine grenser»

Per definisjon er en lidenskap en «stor interesse for noe». Bortsett fra at vårt nåværende samfunn, som verdsetter produktivitet mer enn gleden det gir, har fullstendig forvrengt selve konseptet med en hobby. Vi spiller et musikkinstrument i håp om å bli en YouTube-sensasjon eller bli med i et suksessfullt band, ikke for å slappe av. Vi synger, ikke for å slippe løs følelsene våre, men for å bestå auditionene til et TV-talentprogram. Det er som om en jury bedømmer hvert eneste trekk vi gjør. Faktisk er vår indre stemme ofte hardere og mer kompromissløs enn yogainstruktøren vår eller personen som startet strikkegruppen vår.

Vi driver med hobbyer for å imponere følgerne våre, skinne offentlig og oppnå beundring, som om livene våre var en urealistisk reklame. «Å legge økonomisk press på en lidenskap eller sette for høye mål for en hobby kan hindre vårt velvære fordi det fratar oss den enkle gleden ved å delta i den aktiviteten», forklarer terapeut Rose Fisher i Refinery 29 .

Dessuten tjener hobbyer et helt annet formål: de er fremfor alt øyeblikk for flukt. Vi bør ikke prøve å være den beste eleven eller overgå læreren, men bare eksperimentere. Det spiller ingen rolle om tegningen vår ligner en barnehagebarns eller om yogastillingen vår er feil. Tanken er å klarne tankene våre. «Å drive med sporadiske hobbyer bare for fornøyelsens skyld er viktig for vår mentale helse og generelle velvære», legger eksperten til.

Motforslaget: å ta fritiden med ro

Du bør ikke melde deg på klatretimer bare for å få noen komplimenter på familiemiddager. Du bør heller ikke prøve moderne dans bare for å kunne si : «Se hva jeg kan gjøre!» Hva om hemmeligheten ikke var å finne en lidenskap som definerer deg, men rett og slett en aktivitet som får deg til å føle deg bra i øyeblikket? Du trenger ikke å være et pianovidunderbarn, en hekledronning eller en fremtidig maratonløper for å legitimere hobbyen din. En hobby trenger ikke å bli en sekundær forestilling eller en forkledd ny LinkedIn-profillinje.

Ifølge terapeut Rose Fisher åpner aktiviteter som gjøres uten et spesifikt resultat døren til det psykologer kaller flyt. Denne spesielle mentale tilstanden er en der du er så oppslukt av det du gjør at resten av verden forsvinner i bakgrunnen. Du slutter å telle minutter, sjekke varslene dine og lure på om du er «god nok». Du er rett og slett der, fokusert, til stede, nesten vektløs.

Det er nettopp dette mange voksne har mistet underveis. Ved å forvandle enhver hobby til et selvforbedringsprosjekt, glemmer vi den mest dyrebare følelsen: å gjøre noe uten forventninger, uten ytre bekreftelse, uten en sjekkliste over mål å oppnå. Kanskje elsker du å male uten å vite hvordan du tegner et riktig perspektiv. Kanskje elsker du å synge upassende på kjøkkenet eller i hagen uten å klare å holde en basilikumplante i live i mer enn to uker. Hva så? Nytelse krever ikke et kompetansebevis.

Til syvende og sist handler en hobby om å oppfylle et personlig ønske, ikke om imagepress. Og noen ganger er det bedre å gjøre det halvveis enn å bruke all energien på det.