Android eller iPhone: Dette valget avslører en persons temperament

Telefonen er ikke lenger bare et praktisk og funksjonelt tilbehør. Den er en forlengelse av personligheten vår, en sosial markør. Det finnes iPhone-brukere og de evig misforståtte: de som foretrekker Android. Denne teknologiske skjevheten handler ikke bare om grensesnitt eller vane. Den telefonen som pryder håndflaten din avslører fascinerende detaljer om din sanne natur.

En banebrytende studie om et tema spenning

En studie har undersøkt dette omstridte spørsmålet, og den gode nyheten er at ingen taper i denne teknologiske kampen. Det er den første i sitt slag som fordyper seg i smarttelefonenes psykologiske språk og tar en debatt på alvor, like gammel som disse allsidige enhetene selv. Mens iPhone-eiere prøver å konvertere Android-brukere og omvendt, handler ikke denne lille teknologiske krigen bare om design eller funksjoner.

For å opprettholde objektivitet i analysen sin, undersøkte fem forskere fra hele Storbritannia 500 iPhone- og Android-eiere. Selv om ihuga iPhone-brukere ofte blir sett på som materialistiske og personlighetløse, og Android-entusiaster som gjerrige og ukule , er dette faktisk misoppfatninger.

Android-eiere er mer ærlige

Android-brukere blir noen ganger sett på som utenforstående, noen ganger som «boomers» som er bak den tiden, og lider av en rekke stereotypier. I den kollektive forestillingsevnen ser de som bærer en Android i lommen ut som nerder, og bruker fortsatt det utdaterte uttrykket «ça roule» (den går knirkefritt). Det er på tide å sette ord på de som sier at iPhoner er et «bortskjemt barns innfall», eller til og med noe for «sauer».

Android-brukere liker ikke å følge mengden og lar seg ikke lett påvirke. For dem ville det å kjøpe en iPhone bety å forråde alle prinsippene sine og bli en del av rekken av «trendfølgere». Noe de ikke er.

Ifølge rapporten fra denne studien er Android-brukere hovedsakelig menn og eldre. De har en prioriteringssans og ser ingen vits i å bruke en hel månedslønn på en telefon som knapt varer i seks år. Mer ærlig, de velger praktisk sans fremfor offentlig image. De bryr seg ikke om å bli kalt tapere offentlig hvis de kan høste økonomiske fordeler.

Ihuga iPhone-fans, mer ekstroverte

De som sverger til iPhones blir også plassert i bås. Mange mener de tilhører eliten og følger trenden uten å uttrykke en mening. De blir forført av markedsføringsløfter. De blir ofte dømt som overfladiske og ekstravagante, og noen ganger blir de til og med stemplet som «rike barn». I følge stereotypier er de overfladiske mennesker som kjøper seg sosial status snarere enn en funksjonell og nyttig gjenstand. Det bitte eplet er nesten en hellig gral, et symbol på økonomisk suksess . Studien er imidlertid mer gunstig for dem, selv om det er noe sant i det.

Mange setter virkelig pris på enkelheten og flyten i Apple-systemet, ikke bare logoen. De som samler på iPhones og skynder seg til butikken så snart en ny versjon slippes, har en tendens til å være mer ekstroverte og sosialt engasjerte. Imidlertid tar de også andres meninger mer på alvor og bryr seg om hvordan andre oppfatter dem. Å eie en iPhone er på en måte en uttalelse om sosial status . De foretrekker et lukket, men stabilt system fremfor å måtte håndtere komplekse tilpasninger. De er også mennesker med en skarp sans for estetikk og organisering.

Enten du er Android- eller iPhone-bruker, er smarttelefonen din som et speil som holdes opp mot deg, et mini-deg. Noen mennesker, nostalgiske over fortiden eller lider av digital overbelastning, vender imidlertid tilbake til enkle telefoner. Denne tilbakekomsten til det grunnleggende reiser spørsmål om rollen til ny teknologi i hverdagen vår.