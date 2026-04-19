Hvorfor er «looksmaxxing», denne besettelsen av fysisk utseende blant unge menn, en grunn til bekymring?

Å optimalisere utseendet sitt, ta vare på kroppen sin, føle seg vel i sin egen kropp: ikke noe nytt under solen. En trend som har sitt opphav i sosiale medier tar imidlertid denne logikken mye lenger. «Looksmaxxing» er like spennende som det er alarmerende, spesielt blant unge menn.

Når kroppen blir et prosjekt som skal optimaliseres

Lookmaxxing er basert på en enkel ... og farlig idé: utseendet ditt er nøkkelen til suksess. Flørting, sosial status, selvtillit – alt avhenger visstnok av fysikken din. På plattformersom TikTok , Reddit og YouTube oppfordrer et vell av innhold brukerne til å analysere hver eneste detalj i ansiktet og kroppen sin: symmetri, kjevelinje, øyne, proporsjoner. Noen går til og med så langt som å tilby skjønnhets-"rangeringer" eller "poengsummer", som om det fantes en universell formel for "perfekt maskulinitet".

Som et resultat kan kroppen din raskt bli oppfattet, ikke som et rom å bebo, men som et prosjekt som stadig skal forbedres, korrigeres og optimaliseres. En visjon som kan bli utmattende og frakoblet virkeligheten.

Praksis som kan gå for langt

Selv om egenomsorg kan være positivt, går noen praksiser knyttet til looksmaxxing langt utover dette. Disse inkluderer teknikker som «mjauing» (å plassere tungen mot ganen for å modifisere kjeven), intensive tyggeøvelser, svært strenge dietter og ekstrem fysisk trening.

Enda mer bekymringsfullt er det at noen farlige metoder sirkulerer, som for eksempel «beinknusing», som innebærer å slå på ansiktsbein i et forsøk på å omforme dem. Helsepersonell advarer om svært reelle risikoer: skader, leddproblemer, nerveskader ... for ikke å snakke om den psykologiske effekten. For når de ønskede resultatene ikke oppnås – noe som ofte er tilfelle – kan frustrasjonen være intens.

Et økende mentalt press

Bak denne jakten på «maksimering» ligger det også en innvirkning på mental helse. Noen spesialister observerer en økning i kroppsbildeforstyrrelser blant menn, spesielt kroppsdysmorfisk lidelse. I dette tilfellet kan du føle at kroppen din aldri er muskuløs nok, aldri definert nok, aldri «perfekt» nok, selv om dette ikke er virkeligheten.

Dette fokuset på «feil» kan føre til angst , tap av selvtillit, sosial isolasjon eller til og med ubalanserte spisevaner. Fellen? Å tro at problemet utelukkende stammer fra utseendet ditt, når det ofte er knyttet til hvordan du ser deg selv.

Et veldig strengt syn på maskulinitet

Lookmaxing handler ikke bare om estetikk. Det fremmer også et sterkt kodifisert bilde av maskulinitet : en firkantet kjeve, en slank og muskuløs kropp, en dominant holdning og et kaldt blikk. Denne modellen gir lite rom for mangfoldet av kropper, stiler eller personligheter. Den kan også forsterke virile normer, der en manns verdi er knyttet til hans utseende og attraktivitet.

For noen unge mennesker blir denne søken en måte å gjenvinne kontroll i en verden som oppfattes som usikker. Bortsett fra at denne kontrollen kommer med en kostnad: konstant press, evig sammenligning og vanskeligheter med å føle seg «nok».

En advarsel fra fagfolk

Stilt overfor omfanget av fenomenet, slår psykologer og sosiologer alarm . Vitnesbyrd fra unge menn som lider av dette problemet mangedobles: besettelse av speil, avhengighet av selfier og følelser av å mislykkes i møte med uoppnåelige standarder. Sosiale medier spiller en forsterkende rolle. Ved å stadig se de samme ansiktene, de samme kroppene, de samme «idealene», ender disse bildene opp med å virke normale, selv om de ofte er urealistiske eller sterkt filtrert.

Mot en mer fredelig tilnærming til kroppen

Heldigvis dukker det opp alternativer. Flere og flere spesialister oppfordrer til en mer nyansert tilnærming til selvbilde: utvikling av kritisk tenkning angående nettinnhold, verdsettelse av kroppsmangfold og forslag til mer åpne modeller for maskulinitet.

Kroppen din er ikke et problem som skal fikses, og heller ikke et prosjekt som skal gjøres lønnsomt. Den utvikler seg, den uttrykker seg, den følger deg hver dag. Å ta vare på deg selv kan forbli en positiv prosess, så lenge det ikke blir til konstant press. Du har rett til å ville føle deg bra i kroppen din, uten å prøve å tilpasse deg et enkelt ideal.

Til syvende og sist er debatten rundt lookmaxxing-stripene et essensielt spørsmål: hva om det å føle seg bra ikke bare avhenger av hva vi ser i speilet, men også av hvordan vi velger å se på oss selv?