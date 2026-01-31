Disse familiene lever etter strenge regler, ofte sammenlignet med en livsstil fra et annet århundre.

Mormonfamilier, medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, lever et liv styrt av strenge religiøse prinsipper som noen ganger fremkaller verdier fra 1800-tallet. De deler ofte disse øyeblikkene på sosiale medier gjennom «mormoninfluensere».

Kodifiserte og konservative leveregler

Mormoner unngår kaffe, te, tobakk og narkotika, i samsvar med en helsekodeks kalt Visdomsordet. De praktiserer tiende, gir 10 % av inntekten sin til Kirken, og holder en månedlig 24-timers faste, hvor de avstår fra mat og drikke, og pengene som spares doneres til veldedighet (fasteofringer). Unge mennesker oppfordres også til å vente til de er minst 16 år gamle før de dater, og til å prioritere seriøse forhold som fører til ekteskap, ofte feiret i et tempel.

Familien er sentral i samfunnet, og ekteskap og barn verdsettes høyt. Medlemmer oppfordres også til å ha et beskjedent utseende: ingen tatoveringer, kun ett par øredobber for kvinner og beskjedne klær. Etter visse tempelseremonier bruker de religiøst undertøy kalt plagg, symboler på åndelig forpliktelse.

En evig familie i hjertet av troen

Tempelekteskap besegler foreninger «for tid og evighet», og muliggjør – for de mest fromme – en posthum familiegjenforening i det himmelske riket. Barn blir rituelt «beseglet» til foreldrene sine; slektsforskning og stedfortredende dåp for avdøde forsterker dette båndet mellom generasjonene.

Familien har forrang, med forplantning sett på som et «guddommelig oppdrag», og oppdragelse av barn som en viktig åndelig plikt. Familieenheten blir dermed oppfattet som den grunnleggende enheten i den guddommelige planen: den er samtidig et sted for kjærlighet, moralsk læring og overføring av tro. Familieroller verdsettes høyt, med et ideal om et stabilt hjem strukturert rundt religiøs forpliktelse, familiebønn og aktiv deltakelse i kirkens liv. Dermed er familien ikke bare en sosial institusjon, men en hellig virkelighet, forutbestemt til å vare utover døden.

Sterk tilstedeværelse på sosiale medier

Til tross for sin påståtte beskjedenhet investerer mange mormoner tungt i Instagram, TikTok og YouTube for å vise frem et liv som presenteres som harmonisk og dydig: nøye utvalgte beskjedne klær, balanserte familiemåltider, daglige bønner og velværerutiner. Dette innholdet skaper en mild, ryddig og betryggende estetikk som appellerer til et bredt publikum utenfor deres religiøse samfunn.

Mormonske «tradisjonskoner», ofte brakt frem i lyset eller forsterket av reality-TV-serier og sosiale medieplattformer, representerer en sterk tilbakevending til tradisjonelle familieroller: lange kjoler, retrofrisyrer, omhyggelig dekorerte interiører, hjemmeundervisning og vekt på morsrollen. Innen 2025 har disse figurene samlet millioner av visninger og blitt sanne influensere av «myk konservatisme», der spiritualitet, vintage-estetikk og hjemlig ytelse blandes sammen i en fortelling som er både nostalgisk og perfekt tilpasset moderne digitale koder.

Kort sagt, disse mormonfamiliene viderefører en livsstil strukturert av tro, og blander viktoriansk nøysomhet med digital modernitet. Deres tilstedeværelse på nett, balansert mellom autentisitet og idealisering, fascinerer like mye som den reiser spørsmål om vår hypertilkoblede tidsalder.