Det finnes en strand kun for kvinner i Dubai: hva forandrer det egentlig?

Se for deg en strand med et skilt av en mann med en strek gjennom ham, hvor du kan fullføre kryssordet ditt uten å bli lurt og stupe ut i bølgene uten å føle deg som et stykke kjøtt. Dette lille stykket paradis, verdig Barbieland eller den fiktive byen Tana, eksisterer, gjemt mellom ruvende skyskrapere og terrasser med klimaanlegg. Denne stranden kun for kvinner, som ble opprettet på initiativ av byen Dubai, lover idylliske ferier ledsaget av en følelse av ro.

En unik strand har åpnet i Dubai

Foran de fleste strendene er det skilt som forbyr sigaretter, høyttalere og vannsportutstyr. Denne fine sandstranden, som forbinder Dubais ruvende skyskrapere med de asurblå lagunene, har en annen inskripsjon. Denne er virkelig unik. Ved inngangen er det en overstreket mannsfigur som indikerer til menn at de ikke er velkomne.

Det er en strand utelukkende for kvinner der kun kvinner har spesiell tilgang. Selv om Dubai kanskje ikke er det mest attraktive reisemålet gitt den nåværende geopolitiske situasjonen, kan byen skryte av å ha skapt verdens første strand som er helt dedikert til kvinner. Denne stranden, privatisert for kvinners privatliv , ligger i Al Mamzar-bukten. Den har blitt fullstendig redesignet som en del av et massivt strandtransformasjonsprosjekt i denne delen av De forente arabiske emirater.

Palmer står rett overfor ruvende glassskyskrapere, og det hypnotiske blå havet lokker. Det er et postkortlignende miljø, blottet for noen mann. I dette feminine rommet, realiseringen av en lenge holdt fantasi, er det ingen menn som spør om telefonnumre, spionerer på skikkelser med solbriller eller avbryter solingsøkter med svartelefoner fra et annet århundre . Kvinner kan svømme i fred, sole seg uten hemninger og forlenge denne salte flukten til skumringen. Denne stranden, designet i en region med en av de laveste kriminalitetsratene i verden, bekrefter Dubais høye sikkerhetsnivå.

Nattsvømming, kvinnelig personale og økt tilsyn

Denne stranden, som ligner en gledesfylt luftspeiling og ville passet perfekt inn i en feministisk film, tilbyr mer enn bare et stort vannområde og fin sand med eksklusive sitteplasser. Det er et sted vi ikke kunne ha forestilt oss, selv i våre villeste drømmer. Både fastboende og turister kan bade døgnet rundt, selv etter solnedgang. Området rundt stranden er badet i perfekt belysning, noe som gjør den ideell for å plaske rundt selv om natten, når varmen er mer utholdelig.

Og bak kikkerten på observasjonsposten er det bare kvinner. Alt personalet som er ansatt for å overvåke stranden, kontrollere tilgang og holde et våkent øye med vannet er kvinner. Kvinnene føler seg da som om de er den eneste arten på jorden. Denne stranden, omgitt av solide gjerder og atskilt fra andre deler av Al Mamzar, er som et paradis for de som søker mer privatliv og ro. Den følger i fotsporene til kjønnsdelte områder, designet utelukkende for kvinner. Etter kvinnevennlige treningssentre og svømmetimer dedikert til kvinnelige svømmere, dukker det nå opp strender til ære for disse kvinnene.

Hva skal vi mene om dette utelukkende kvinnelige sandrommet?

Selv om denne stranden kun for kvinner ligner et fristed i et offentlig rom der menn ofte hersker, og gir illusjonen av å ha landet på en annen planet kalt søsterskap, er den ikke universelt populær. Og ikke bare blant menn, frustrerte over at de ikke lenger kan stirre. «Dårlig idé, kvinner atskilt igjen», kommenterte en internettbruker på sosiale medier. «Det virker som om menn og kvinner fundamentalt sett er ment å leve sammen. Det handler om gjensidig respekt», la en annen til.

Fordi til syvende og sist utvider denne stranden, i stedet for å fremme sameksistens mellom kjønnene, gapet mellom menn og kvinner, og ikke bare i arkitektonisk forstand. Den illustrerer også et grunnleggende problem: kvinner isoleres snarere enn menn utdannes. Et annet paradoks: denne stranden, designet for å redusere hyperårvåkenhet, ble bygget i en by som er blant de mest eksemplariske når det gjelder kvinners sikkerhet.

For mens noen ser på denne stranden som en oase av frihet, tolker andre den som en form for forsakelse. Burde ikke målet være å kunne ligge på et hvilket som helst håndkle, i et hvilket som helst badested, uten å måtte rettferdiggjøre antrekket sitt eller frykte å bli trakassert? Ved å skille gruppene gir vi en umiddelbar løsning på problemet, uten å ta tak i de underliggende årsakene.