Portforbud for menn? Denne ideen skaper stadig større splittelse på sosiale medier.

Hva om menn fikk forbud mot å gå ut etter en viss tid, slik som tenåringer i sin «opprørske fase»? Denne regelen, som ville passet perfekt i en serie i stil med «Black Mirror», støttes enstemmig av kvinner. På sosiale medier skulle mange kvinner ønske at dette portforbudet ble en realitet. Mens det for menn er ren diskriminering, er det for dem en vakker utopi: løftet om tryggere offentlige rom og fredelige nattlige spaserturer.

Opprinnelig ble det foreskrevet av en britisk baronesse

Alle husker fortsatt de gjentatte nedstengningene og det pålagte portforbudet. Det føltes til og med som en straff før puberteten. På den tiden snakket media praktisk talt om et apokalyptisk scenario. Med denne nattlige isolasjonen følte beboerne seg som fanger i bur. En britisk baronesse hentet inspirasjon fra dette strenge pandemitiltaket da hun kom med anbefalinger for å bekjempe plagen med kjønnsbasert vold og gatetrakassering .

Under en tale i Overhuset i det britiske parlamentet dagen etter den internasjonale kvinnedagen i 2021 foreslo Jenny Jones, et medlem av Miljøpartiet De Grønne, å innføre portforbud for menn fra klokken 18.00. Dette er tiden da kvinner begynner å øke tempoet i gatene og sjekke ryggen til seg selv.

Vanligvis er det kvinner som låser seg inne etter mørkets frembrudd av frykt for å møte en farlig person, og dermed ende opp innelåst i bagasjerommet på en bil og bli fanget av et rovdyr. Ifølge en storstilt studie føler 80 % av kvinner i alderen 18–25 seg utrygge når de går alene om natten. Denne observasjonen er internasjonal: i skumringen gir kvinner etter for selvsensur og unngår offentlige rom. Politikeren var klar over denne triste virkeligheten og ønsket å snu denne trenden radikalt.

På sosiale medier godkjenner kvinner ideen

Dette portforbudet, som ikke er til forhandling for menn, minner om historien i serien «The Handmaid's Tale», men fra et annet perspektiv. For å forsvare denne ideen, som opposisjonen anså som ekstrem, erklærte den britiske baronessen : «Jeg tror dette ville forbedre kvinners sikkerhet betydelig og redusere diskriminering av alle slag.»

Og hun trengte ikke en megafon for å få stemmen sin hørt av den kvinnelige offentligheten. På sosiale medier forestiller kvinner seg lett i et nattlig samfunn hvor de kunne rusle rundt i miniskjørt, ta offentlig transport hjem uten å bekymre seg for klokken, og gå en joggetur under gatelysene.

Kvinnelige internettbrukere la ikke skjul på sin entusiasme for det som ble presentert som et «lovforslag» og ikke bare en utopisk teori. «Kunne jeg føle meg trygg for første gang i livet mitt?» utbrøt @sophiemitchhh . Denne ideen, som anvender ordtaket «kvinner hører hjemme» på menn, appellerer til et stort flertall av kvinner. Dette «sjokkerende» tiltaket reiser imidlertid også spørsmål om likestilling. «Er ikke dette en ny form for diskriminering?» spør internettbrukere i kor.

Mennene, på sin side, føler seg målrettet

Da de fikk vite om dette forslaget, som ikke var noen bløff, hoppet menn spontant til tastaturene sine. De ropte til og med stygt. Noen fremstilte seg som sørgende ofre eller til og med som evig undertrykte. Andre, med et forslått ego, var ivrige etter å bevise sin nytte, og mente at de var uunnværlige for den offentlige orden. «Hvis det ikke er menn på gatene, hvem vil da håndheve loven?» «95 % av brannmenn er menn.» Dette er den typen argument man kan lese som svar på Jenny Jones’ uttalelse.

Mer opplyste kvinner og menn mener at de som er opprørte over denne praksisen har fullstendig misforstått poenget. Denne ideen om å isolere menn for å nøytralisere dem er først og fremst et rop om hjelp, en måte å rette oppmerksomheten mot problemet. Politikeren er tvunget til å foreslå dette drastiske tiltaket for å provosere frem kollektiv bevissthet og fordømme et endemisk problem.

For hvis det ikke hadde vært noen usikkerhet, ville hun ikke ha trengt å søke så håndfaste løsninger. «Jeg svarte på det lokale politiets instruksjoner om at kvinner ikke skulle gå ut alene om natten ved å snu ideen fullstendig på hodet», forklarte Jones senere i et Facebook-innlegg.

For mange kvinner forblir natten en tid for overvåking, en tid hvor ruter planlegges nøye, nøkler blir diskrete verktøy for selvforsvar, og telefonen alltid er klar til å ringe i tilfelle trøbbel. Dette tiltaket, mer symbolsk enn praktisk, er ikke et naivt ideal. Det gjenspeiler en rent feminin drøm: drømmen om et betryggende, egalitært offentlig rom hvor kvinner ikke risikerer livet på hvert gatehjørne.