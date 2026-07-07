«Hvor er de kvinnelige fansen i pluss-størrelse?» Denne kvinnen vil gjøre dem mer synlige på tribunen.

Samfunn
Émilie Laurent
Supportrice plus size
@felicityhayward / Instagram

Under VM-kamper henger kameraene seg fast ved ansikter dekket av flagg. I søkeren: kvinner som ser ut som de har kommet rett ut av en støpeform eller et modellbyrås katalog. Fan Felicity Hayward, som aldri går glipp av en Arsenal-kamp, balanserer rollebesetningen og vender den til fordel for kurvede kvinner.

Å bringe mangfold tilbake til sidelinjen på stadionene

Mellom fancy fotarbeid forlater kameraene banen for å fokusere på fansens ansikter, energiske av kampen som utspiller seg foran øynene deres. De fanger barn i en tilstand av eufori, menn kledd i klovneaktige kostymer og øyeblikk av kollektiv jubel.

De fokuserer imidlertid ofte på et veldig spesifikt publikum: kvinner med konvensjonelt attraktive figurer, velformede fysikker og perfekt målte hofter. På nett finnes det til og med rangeringer av de «vakreste kvinnelige fansen», sett på tribunen som tenåringer ved improviserte castingcalls. Presentert nesten som skjønnhetsikoner, eller til og med som et «show» i seg selv, har de alle identiske fysikker. Bare fargen på lykkevestene deres er forskjellig.

På sosiale medier har bilder av disse kvinnelige fansen med høye kinnben, fyldige lepper og slanke figurer gått viralt. De er så urealistiske at de ser ut til å være et produkt av kunstig intelligens . Faktisk eksisterer de fleste av dem bare i fantasiene til de som skapte dem, med chatGPTs medvirkning.

Disse kvinnelige fansen med silkemykt hår, som ser ut til å ha blitt filtrert, er en åpenbar illusjon. European Digital Media Observatory (EDMO) har bekreftet det visuelle bedraget . Felicity Hayward, derimot, er veldig ekte, laget av kjøtt og blod, og full av kjærlighet. Som en ivrig Arsenal-supporter kjemper hun for kroppsmangfold overalt, hele tiden, fra fansonene til de ugjennomsiktige folkemengdene på tribunen.

Husk at kvinnelige fans ikke er objekter

I tillegg til å bli utsatt for sexistiske bemerkninger og urettferdig avfeid som uvitende om fotball, blir kvinnelige fans fortsatt brukt som øyegodt. De behandles som statister eller dekorative elementer, forutbestemt til å bli beundret eller kommentert, og fortjener mer respekt på disse stadionene som er preget av jubel og oser av testosteron. Med sine t-skjorter med laglogo, antrekk i favorittlagets farger og skjerf med utallige logoer, beviser Felicity Hayward at kvinnelige fans ikke bare er der for å «se pene ut».

Denne kvinnen, med sin smittende glede, som heiser flagg utsmykket med kanoner og også skriver for GlamourUK, kaster seg helhjertet inn i enhver sportsbegivenhet. Enten det er en vennskapskamp eller en avgjørende konkurranse, er hun alltid der, og figuren hennes er en integrert del av henne, enten samfunnet liker det eller ikke.

Fordi skjønnhetsstandarder er dypt forankret i fotballverdenen. Diskrimineringen rundt Lauren Fryer, partneren til Arsenal-fotballspilleren Declan Rice, er det mest slående eksemplet. Hun ble ansett som «ikke pen nok» til å være en fotballspillers kone, og ble gjentatte ganger utsatt for hån. Denne lavmælte kritikken demonstrerer det enorme presset på spillernes partnere, og i forlengelsen av dette, på kvinnelige fans, som må oppfylle visse kriterier for å fortjene sin plass.

Å være enda mer kreativ for å støtte laget sitt

Felicity Hayward, hvis navn gjenspeiler personligheten hennes, omfavner kroppen sin og minner oss om at utseende ikke er en konkurranse. Hun ser ikke vekten sin som en ulempe, men bruker den som en ressurs i moteverdenen. Når hun ikke lager innhold som fremmer egenkjærlighet, filmer hun sine mest glamorøse antrekk. Den platinahårede unge kvinnen har en svært eklektisk stil, og i motsetning til hva akademiske stylister kanskje sier, holder hun ikke kroppen sin skjult. Tvert imot, faktisk.

Hun kombinerer plagg som andre aldri ville turt å sette sammen, som dette boheminspirerte prikkete skjørtet kombinert med en «England»-topp og et matchende skjerf. Eller denne typiske Arsenal-fantoppen brukt under en skreddersydd vest eller et annet samleobjekt, kombinert med et blendende paljettskjørt. Nok en demonstrasjon av ikonisk stil: en syntetisk jersey kombinert med et tyllskjørt med rysjer verdig en bryllupsgjest.

Mens kvinner som ikke bruker størrelse 6 fortsatt møter hån og røde kort, står Felicity sammen med de som elsker seg selv ubetinget. Dessuten, når hun ikke er på tribunen, konkurrerer hun om mangfold på catwalken.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Som ordkunstner sjonglerer jeg stilistiske virkemidler og finpusser feministiske punchlines daglig. I løpet av artiklene mine byr min lett romantiske skrivestil på noen virkelig fengslende overraskelser. Jeg fryder meg over å nøste opp i komplekse problemstillinger, som en moderne Sherlock Holmes. Kjønnsminoriteter, likestilling, kroppsmangfold ... Som journalist på kanten dykker jeg hodestups ned i temaer som tenner debatt. Som arbeidsnarkoman blir tastaturet mitt ofte satt på prøve.
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