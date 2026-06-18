Journalistens antrekk under VM, som ble ansett som «upassende», vekker kontrovers.

Samfunn
Léa Michel
@eleonoraincardona / Instagram

På nesten alle større sportsbegivenheter gjentar det samme scenarioet seg: en kvinne gjør jobben sin, men utseendet hennes blir fokus for diskusjonen. Denne gangen er det den italienske sportsjournalisten Eleonora Incardona som bærer byrden av upassende kommentarer etter en opptreden i FIFA-VM i 2026. Denne kontroversen reiser et enkelt spørsmål: hvorfor fortsetter vi å dømme kvinner ut fra klærne deres i stedet for deres kompetanse?

Et sommerantrekk som vekker kritikk

Eleonora Incardona, som var til stede på MetLife Stadium i New Jersey for å dekke en kamp mellom USA og Paraguay, hadde på seg en hvit topp kombinert med denimshorts. Et lett antrekk, perfekt tilpasset sommertemperaturene og en dag med rapportering på banen.

Noen bilder som ble delt på sosiale medier utløste imidlertid raskt en bølge av reaksjoner. Noen internettbrukere mente at antrekket hennes ikke passet til arrangementet, og gikk til og med så langt som å kalle antrekket hennes «upassende». Denne debatten eskalerte raskt og overskygget det virkelige problemet: arbeidet hennes som journalist.

Hvorfor snakker vi fortsatt om kvinners utseende?

Stilt overfor kritikk har mange forsvart Eleonora Incardona. Observasjonen deres er utvetydig: mannlige journalister blir nesten aldri utsatt for samme nivå av analyse eller vurdering av utseendet sitt.

Fordi til syvende og sist går problemet langt utover dette enkle antrekket. Hvorfor skal en kvinne som dekker et sportsarrangement måtte rettferdiggjøre klesvalgene sine? Og fremfor alt, hvorfor blir utseendet hennes et diskusjonstema når hennes primære oppgave er å informere?

Det er viktig å huske det åpenbare: det er uakseptabelt å kommentere en kvinnes kropp eller utseende. Og dette gjelder alle. Enten noen er journalist, idrettsutøver, kunstner eller jobber i et annet yrke, bør deres fysiske utseende aldri brukes som grunnlag for profesjonell evaluering.

En profesjonell først og fremst

Eleonora Incardona er kjent for allmennheten først og fremst gjennom sin karriere innen sportsjournalistikk. Hun er reporter for DAZN-plattformen og har også en stor følgerskare på sosiale medier, hvor hun jevnlig deler glimt bak kulissene av arbeidet sitt og sin lidenskap for sport.

I oppkjøringen til VM i 2026 uttrykte Eleonora Incardona sin entusiasme for utsiktene til å oppleve dette eksepsjonelle profesjonelle eventyret. Denne entusiasmen fortjente å bli fremhevet mer enn kommentarene om antrekket hennes.

Ligger ikke det viktigste et annet sted?

Denne kontroversen illustrerer et fortsatt svært reelt problem: kvinner blir altfor ofte redusert til sitt utseende, selv når de utfører jobben sin med seriøsitet og profesjonalitet. Denne situasjonen er desto mer slående gitt at menn foran kameraene, enten det er journalister, konsulenter eller programledere, vanligvis unnslipper denne typen bemerkninger.

Når det er varmt, forventer tross alt ingen å se en reporter jobbe i skidress. Det som burde bety mest er kvaliteten på arbeidet deres, deres ekspertise og deres evne til å formidle informasjon, ikke lengden på shortsen deres eller deres valg av topp.

La oss til syvende og sist håpe at diskusjonene rundt store sportskonkurranser til slutt vil fokusere på det som virkelig betyr noe: sporten, prestasjonene og arbeidet til de som rapporterer om dem.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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