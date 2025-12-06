En fotballkamp høyt over tomrommet: bragden hans sender frysninger nedover nettets ryggrad

Den russiske innholdsskaperen Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) spilte nylig sin første fotballkamp på en plattform hengt under en varmluftsballong i en høyde av 1800 meter. Denne verdensrekorden har siden gått viralt på sosiale medier. Utstyrt med fallskjermer trosset spillerne tomrommet i en video som fikk over 50 millioner visninger på 48 timer.

En plattform i hjertet av skyene

Strukturen, som var sikret under flere varmluftsballonger, svaiet i vinden mens to utøvere i fotballantrekk løp forbi, skjøt og scoret med presisjon til tross for den trange plassen. Et fly fløy over for å filme, og et annet fly passerte til og med like ved, noe som fremhevet den svimmelhetsfremkallende naturen i scenen.

Sikkerhet og adrenalin kombinert

Som det fremgår av videoen som ble delt av den russiske innholdsskaperen Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) , hadde hver deltaker på seg sele og fallskjerm, mens redningsmannskaper og klatrere forble i beredskap «bare i tilfelle». De langsomme, kontrollerte bevegelsene demonstrerte balanse og koordinasjon i kuldegrader, og forvandlet sporten til et opphengt performancekunstverk.

Eksplosive reaksjoner og ikoniske feiringer

Videoen gikk viralt på Instagram (Sergey Boytsov har 4,4 millioner følgere ) , X og TikTok, med beundrende kommentarer om hans «stålnerver» og vitser om at ballen ble mistet i luften. En spiller feiret et mål med Ronaldos «SIUUU» mens han hoppet av plattformen med åpen fallskjerm.

Med denne forestillingen som blander kreativitet, spenning og atletisk virtuositet, flytter Sergey Boytsov nok en gang grensene for spektakulært innhold på sosiale medier. Med teknisk dyktighet og jakten på adrenalin baner hans høyttalende skuespill vei for en ny generasjon av såkalt ekstremt innhold, der sport blir en svimlende prøvearena. Utover alt oppstyret tjener denne bragden som en sterk påminnelse om hvor langt noen skapere er villige til å gå for å levere uforglemmelige bilder.