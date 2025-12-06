Search here...

En fotballkamp høyt over tomrommet: bragden hans sender frysninger nedover nettets ryggrad

Samfunn
Clelia Campardon
@sergeyboytcov/Instagram

Den russiske innholdsskaperen Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) spilte nylig sin første fotballkamp på en plattform hengt under en varmluftsballong i en høyde av 1800 meter. Denne verdensrekorden har siden gått viralt på sosiale medier. Utstyrt med fallskjermer trosset spillerne tomrommet i en video som fikk over 50 millioner visninger på 48 timer.

En plattform i hjertet av skyene

Strukturen, som var sikret under flere varmluftsballonger, svaiet i vinden mens to utøvere i fotballantrekk løp forbi, skjøt og scoret med presisjon til tross for den trange plassen. Et fly fløy over for å filme, og et annet fly passerte til og med like ved, noe som fremhevet den svimmelhetsfremkallende naturen i scenen.

Sikkerhet og adrenalin kombinert

Som det fremgår av videoen som ble delt av den russiske innholdsskaperen Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) , hadde hver deltaker på seg sele og fallskjerm, mens redningsmannskaper og klatrere forble i beredskap «bare i tilfelle». De langsomme, kontrollerte bevegelsene demonstrerte balanse og koordinasjon i kuldegrader, og forvandlet sporten til et opphengt performancekunstverk.

Eksplosive reaksjoner og ikoniske feiringer

Videoen gikk viralt på Instagram (Sergey Boytsov har 4,4 millioner følgere ) , X og TikTok, med beundrende kommentarer om hans «stålnerver» og vitser om at ballen ble mistet i luften. En spiller feiret et mål med Ronaldos «SIUUU» mens han hoppet av plattformen med åpen fallskjerm.

Med denne forestillingen som blander kreativitet, spenning og atletisk virtuositet, flytter Sergey Boytsov nok en gang grensene for spektakulært innhold på sosiale medier. Med teknisk dyktighet og jakten på adrenalin baner hans høyttalende skuespill vei for en ny generasjon av såkalt ekstremt innhold, der sport blir en svimlende prøvearena. Utover alt oppstyret tjener denne bragden som en sterk påminnelse om hvor langt noen skapere er villige til å gå for å levere uforglemmelige bilder.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Etter å ha fullført Sciences Po, har jeg en genuin lidenskap for kulturelle temaer og samfunnsspørsmål.
Article précédent
Dette landet hvor stadig flere kvinner ikke bruker BH

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dette landet hvor stadig flere kvinner ikke bruker BH

Frankrike skiller seg ut i Europa som det landet der flest kvinner bruker BH-frie antrekk, med 7 %...

På grunn av datterens suksess på nettet mister de jobben

Sophie Rain, en ung amerikansk innholdsskaper, har blitt en stor «stjerne» på voksenplattformer siden 2023, og har generert...

88 år gammel jobbet han fortsatt ... helt til internettbrukere bestemte seg for å forandre livet hans.

Ed Bambas, en 88 år gammel amerikansk veteran, fortsetter å jobbe i et supermarked i nærheten av Detroit...

En meteorsverm er på vei, et sjeldent fenomen du ikke bør gå glipp av.

Natten 13.–14. desember 2025 vil himmelen lyse opp med en av årets mest spektakulære meteorsvermer: Geminidene. Opptil 150...

Hun ringer feil telefonnummer til Thanksgiving ... og inngår et usannsynlig vennskap som har vart i 10 år.

I 2016 sendte Wanda Dench, en bestemor fra Arizona, en feilaktig invitasjon til Thanksgiving-feiringen til Jamal Hinton, en...

«Slutter opp»: Denne sjokkerende trenden blant Generasjon Z ryster opp arbeidslivet

En ny trend skaper oppstyr på sosiale medier: «sluttekveld». I stedet for en diskret og tradisjonell oppsigelse velger...

© 2025 The Body Optimist