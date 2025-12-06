Dette landet hvor stadig flere kvinner ikke bruker BH

Frankrike skiller seg ut i Europa som det landet der flest kvinner bruker BH-frie antrekk, med 7 % som oppgir at de aldri eller nesten aldri bruker BH, og 18 % blant de under 25 år, ifølge nyere undersøkelser.

Akselerasjon etter nedstengningen

Denne bevegelsen, akselerert av helsekrisen og fjernarbeid, blander hverdagskomfort med feministisk bekreftelse, synlig i gatene og på sosiale medier, som forklart i en studie . Sammenlignet med Spania (3 %), Italia (2 %) eller Storbritannia (1 %) leder Frankrike denne uhemmede trenden. Før 2020 gikk bare 3–4 % av franske kvinner uten BH, men nedstengningen økte dette tallet til 8 % totalt og 20 % blant unge kvinner, en vane som har fortsatt utendørs takket være deres nyvunne frihet.

Å isolere seg i pysjamas avdekket ubehag knyttet til bøyler og stropper, noe som førte til at 53 % av kvinnene prioriterte velvære fremfor standarder. Blant 18–24-åringer opprettholdt 13 % denne praksisen i 2022, en europeisk rekord knyttet til en kamp mot påtvunget seksualisering.

Årsaker utover komfort

Komfort motiverer 53 % av de som går uten BH, men 32 % av unge mennesker nevner en avvisning av samfunnsnormer, noe som forvandler «ingen BH»-bevegelsen til et moteriktig og frigjørende utsagn. Denne trenden er mer utbredt i store byer og blant høyere sosioøkonomiske grupper, med en økning fra 4 % til 13 % mellom 2020 og 2022. Selv om den fortsatt er et mindretall (6–7 % totalt), vedvarer den til tross for hindringer som vedlikehold og andres fordømmelse.

Motetilpasning

Franske merker gjenoppfinner mote med flagrende topper, myke, bøylefrie braletter og andre hudtyper, noe som gjør BH-er valgfritt. Denne stilistiske tilnærmingen vises til og med frem på moteuker, og inspirerer til nytenkte utringninger og komfortable, multifunksjonelle design. Disse banebrytende unge kvinnene påvirker et marked i endring, langt unna tradisjonelle begrensninger.

Kort sagt, i Frankrike blir det å gå uten BH et stadig mer populært valg av hensyn til komfort og frihet. Denne økende trenden omformer normer og mote, og prioriterer velvære fremfor konvensjoner.