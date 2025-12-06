Search here...

Dette landet hvor stadig flere kvinner ikke bruker BH

Samfunn
Julia P.
Freepik

Frankrike skiller seg ut i Europa som det landet der flest kvinner bruker BH-frie antrekk, med 7 % som oppgir at de aldri eller nesten aldri bruker BH, og 18 % blant de under 25 år, ifølge nyere undersøkelser.

Akselerasjon etter nedstengningen

Denne bevegelsen, akselerert av helsekrisen og fjernarbeid, blander hverdagskomfort med feministisk bekreftelse, synlig i gatene og på sosiale medier, som forklart i en studie . Sammenlignet med Spania (3 %), Italia (2 %) eller Storbritannia (1 %) leder Frankrike denne uhemmede trenden. Før 2020 gikk bare 3–4 % av franske kvinner uten BH, men nedstengningen økte dette tallet til 8 % totalt og 20 % blant unge kvinner, en vane som har fortsatt utendørs takket være deres nyvunne frihet.

Å isolere seg i pysjamas avdekket ubehag knyttet til bøyler og stropper, noe som førte til at 53 % av kvinnene prioriterte velvære fremfor standarder. Blant 18–24-åringer opprettholdt 13 % denne praksisen i 2022, en europeisk rekord knyttet til en kamp mot påtvunget seksualisering.

Årsaker utover komfort

Komfort motiverer 53 % av de som går uten BH, men 32 % av unge mennesker nevner en avvisning av samfunnsnormer, noe som forvandler «ingen BH»-bevegelsen til et moteriktig og frigjørende utsagn. Denne trenden er mer utbredt i store byer og blant høyere sosioøkonomiske grupper, med en økning fra 4 % til 13 % mellom 2020 og 2022. Selv om den fortsatt er et mindretall (6–7 % totalt), vedvarer den til tross for hindringer som vedlikehold og andres fordømmelse.

Motetilpasning

Franske merker gjenoppfinner mote med flagrende topper, myke, bøylefrie braletter og andre hudtyper, noe som gjør BH-er valgfritt. Denne stilistiske tilnærmingen vises til og med frem på moteuker, og inspirerer til nytenkte utringninger og komfortable, multifunksjonelle design. Disse banebrytende unge kvinnene påvirker et marked i endring, langt unna tradisjonelle begrensninger.

Kort sagt, i Frankrike blir det å gå uten BH et stadig mer populært valg av hensyn til komfort og frihet. Denne økende trenden omformer normer og mote, og prioriterer velvære fremfor konvensjoner.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
Article précédent
På grunn av datterens suksess på nettet mister de jobben
Article suivant
En fotballkamp høyt over tomrommet: bragden hans sender frysninger nedover nettets ryggrad

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

En fotballkamp høyt over tomrommet: bragden hans sender frysninger nedover nettets ryggrad

Den russiske innholdsskaperen Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) spilte nylig sin første fotballkamp på en plattform hengt under en...

På grunn av datterens suksess på nettet mister de jobben

Sophie Rain, en ung amerikansk innholdsskaper, har blitt en stor «stjerne» på voksenplattformer siden 2023, og har generert...

88 år gammel jobbet han fortsatt ... helt til internettbrukere bestemte seg for å forandre livet hans.

Ed Bambas, en 88 år gammel amerikansk veteran, fortsetter å jobbe i et supermarked i nærheten av Detroit...

En meteorsverm er på vei, et sjeldent fenomen du ikke bør gå glipp av.

Natten 13.–14. desember 2025 vil himmelen lyse opp med en av årets mest spektakulære meteorsvermer: Geminidene. Opptil 150...

Hun ringer feil telefonnummer til Thanksgiving ... og inngår et usannsynlig vennskap som har vart i 10 år.

I 2016 sendte Wanda Dench, en bestemor fra Arizona, en feilaktig invitasjon til Thanksgiving-feiringen til Jamal Hinton, en...

«Slutter opp»: Denne sjokkerende trenden blant Generasjon Z ryster opp arbeidslivet

En ny trend skaper oppstyr på sosiale medier: «sluttekveld». I stedet for en diskret og tradisjonell oppsigelse velger...

© 2025 The Body Optimist