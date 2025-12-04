Search here...

88 år gammel jobbet han fortsatt ... helt til internettbrukere bestemte seg for å forandre livet hans.

Samfunn
Léa Michel
@itssozer/Instagram

Ed Bambas, en 88 år gammel amerikansk veteran, fortsetter å jobbe i et supermarked i nærheten av Detroit for å forsørge seg selv. Han mistet pensjonen sin etter General Motors' konkurs i 2012. Hans rørende historie, delt av influenceren Samuel Weidenhofer (@itssozer ) , utløste en enorm mobilisering på sosiale medier, med en GoFundMe-kampanje som samlet inn over 1,2 millioner dollar for endelig å gi ham «livet han fortjener» og en velfortjent hvile.

En kamp mot økonomiske vanskeligheter

Ed Bambas pensjonerte seg fra General Motors i 1999, men konkursen i 2012 førte til at pensjonsutbetalingene hans ble suspendert og helseforsikringen hans ble sagt opp, noe som satte ham i alvorlige økonomiske vanskeligheter. Kona hans, som var svært syk på den tiden, døde for syv år siden. Siden den gang har han jobbet fem dager i uken, åtte timer om dagen, til tross for sin høye alder, for å gjenoppbygge livet sitt. «Jeg solgte huset, og vi holdt ut», betrodde han seg i en video som gikk viralt.

En uventet bølge av generøsitet

Videoen av Ed Bambas, laget av Samuel Weidenhofer (@itssozer ) , rørte internettbrukere dypt, og fikk over 1,4 millioner likerklikk og genererte tusenvis av støttende meldinger. Samuel Weidenhofer, som lanserte innsamlingsaksjonen, understreket: «På under 36 timer samlet vi inn over en million dollar», noe som illustrerer kraften i solidaritet på nett. Pengene som samles inn vil bli plassert på en sikker konto for å sikre at veteranen kan nyte dem i fred, forklarte Weidenhofer.

Et håp om et bedre liv

Målet med denne mobiliseringen er å la Ed Bambas endelig leve det livet han hadde håpet på, fri fra tvangsarbeidets begrensninger. Denne massive støtten demonstrerer nettsamfunns evne til å forvandle individuelle historier til konkrete og positive handlinger. Ed vil snart motta denne fantastiske overraskelsen som kan forandre livet hans.

Ed Bambas' historie minner oss på en sterk måte om hvordan visse urettferdigheter kan prege et helt liv ... men også hvordan solidaritet kan forandre alt. På bare noen få timer samlet millioner av internettbrukere seg for å gi ham det systemet hadde nektet ham: sjansen til å bli gammel med verdighet, fri fra angsten for fremtiden.

