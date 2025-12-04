Search here...

En meteorsverm er på vei, et sjeldent fenomen du ikke bør gå glipp av.

Samfunn
Fabienne Ba.
Neale LaSalle/Pexels

Natten 13.–14. desember 2025 vil himmelen lyse opp med en av årets mest spektakulære meteorsvermer: Geminidene. Opptil 150 meteorer i timen forventes å sveve over himmelen og by på et fascinerende skue.

En stor astronomisk begivenhet i desember

I motsetning til hva mange tror, er ikke meteorsvermer begrenset til sommeren. Geminidene, som vanligvis er aktive fra 4. til 17. desember, kan konkurrere med intensiteten til de berømte Perseidene i august. Denne meteorsvermen stammer fra støvet som er etterlatt av asteroiden 3200 Phaethon, et legeme som er permanent omgitt av en sky av steinpartikler som antennes når de kommer inn i jordens atmosfære.

Et usedvanlig antall stjerneskudd

Showet vil bli spesielt intenst i år, med en topp anslått til 150 meteorer i timen rundt klokken 03.00 den 14. desember. Denne høye frekvensen muliggjør observasjon av en imponerende frekvens av klare stjerneskudd, noen hvite, andre farget med gule, blå, røde eller grønne fargetoner.

Tips for å observere Geminidene

For å sette full pris på den himmelske magien, forbered deg på en kjølig natt ved å ta med varme klær og tepper. Det er også lurt å komme seg vekk fra byområder med mye lysforurensning og se mot stjernebildet Tvillingene, den tilsynelatende opprinnelsen til meteorene. Flaks og tålmodighet vil være dine beste allierte når det gjelder å ønske seg et stjerneskudd under denne eksepsjonelle himmelbegivenheten.

Kort sagt, Geminidene er en årlig begivenhet man ikke bør gå glipp av, et sjeldent vakkert øyeblikk som avslutter året 2025 ved å lyse opp nattehimmelen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
