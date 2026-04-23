En tidligere internasjonal fotballspiller blir assisterende brannsjef

Den tidligere engelske landslagsspilleren i rugby, Michelle Hickmott, er i ferd med å ta et nytt stort steg i karrieren sin ved å bli nestleder for en brann- og redningstjeneste i Storbritannia. Etter en profesjonell idrettskarriere gikk hun over til sivilforsvaret, et område hun har jobbet med i flere år.

Fra det engelske landslaget til brannstasjoner

Før karriereskiftet spilte Michelle Hickmott som forsvarsspiller og ble blant annet tatt ut til det engelske kvinnelandslaget i fotball, hvor hun fikk én landskamp. Hun spilte også for flere klubber i den engelske kvinneligaen, og utviklet en solid sportskarriere før hun avsluttet sin profesjonelle fotballkarriere.

En gradvis overgang til nødetatene

Etter idrettskarrieren begynte hun i brann- og redningstjenesten, hvor hun jevnt og trutt steg i gradene. Hun hadde ulike operative og opplæringsmessige stillinger, særlig i flere regionale tjenester og spesialiserte institusjoner. Hun har nå flere års erfaring innen ledelse, opplæring og veiledning av redningsmannskaper.

En utnevnelse til en strategisk lederstilling

Utnevnelsen hennes som assisterende brannsjef kommer midt i en modernisering av nødetatene. Hun blir en del av staben til en britisk brann- og redningstjeneste, hvor hun vil bidra til strategi, operativ organisering og lagledelse. Dette trekket markerer et viktig skritt i karrieren hennes utenfor sporten.

En overgangsfigur mellom idrett og offentlig tjeneste

Michelle Hickmotts karrierevei eksemplifiserer den vellykkede overgangen tidligere idrettsutøvere har gjennomført til ansvarsfulle stillinger i offentlig sektor. Hennes lederegenskaper, disiplin og samarbeidsevner, som hun har tilegnet seg på fotballbanen, blir ofte fremhevet i denne typen karrierevei. Utnevnelsen hennes blir sett på som et godt eksempel på en bro mellom eliteidrett og krevende sivile karrierer.

Fra internasjonal idrettsutøver til assisterende brannsjef, legemliggjør Michelle Hickmott et sjeldent og inspirerende karriereskifte. Reisen hennes fremhever mangfoldet av mulige veier etter toppidrett og den økende tilstedeværelsen av personer med idrettsbakgrunn i lederstillinger i offentlig tjeneste.