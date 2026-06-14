«Dette er ikke humor»: en trend med vitser om kvinnekropper opprører internettbrukere

I flere måneder nå har en ny trend skapt debatt på sosiale medier. Menn poserer med melkekartonger i munnen og leker med størrelsen på kvinners bryster. Mens noen avfeier det som en enkel spøk, ser mange internettbrukere det som en ny form for kroppsskam.

En viral trend som ikke er morsom for noen

Mekanismen er like enkel som den er problematisk. Videoene , som deles av tusenvis, spiller på det faktum at noen kvinner har større – eller omvendt, mindre utviklede – byster enn andre. Alt dette presenteres humoristisk, som enkelt «innhold» designet for å gå viralt. Men det er nettopp det som er så sjokkerende. På sosiale medier har mange brukere fordømt trenden og påpekt at den reduserer kvinner, nok en gang, til en bestemt del av kroppen sin. Det er en mekanisme like gammel som hån i seg selv, men en som moderne verktøy – korte virale videoer, innholdsmonetisering, algoritmer – forsterker i massiv skala. Og gjør det enda vanskeligere å kontrollere.

Kroppsskam, en lenge banalisert form for vold

Utover denne spesifikke trenden, fremhever debatten den utløser en bredere virkelighet: vedvarende kroppsbildekultur som kvinner fortsatt er mye eksponert for, spesielt på nett. Ifølge flere samfunnsvitenskapelige studier utført de siste årene, rapporterte opptil 90 % av unge kvinner som ble spurt at de hadde blitt mål for uoppfordret hån eller kommentarer om sitt fysiske utseende. Konsekvensene er mange og godt dokumenterte: endret selvbilde, spiseforstyrrelser, sosial angst og depresjon. Langt fra å være bare «ironisk», etterlater denne typen hån varige arr, spesielt hos tenåringsjenter – de primære brukerne og målene for disse plattformene.

Bumerangargumentet: «Men kvinner gjør det også.»

Under videoene som kritiserer trenden, dukker ett argument stadig opp i kommentarfeltet: kvinner lager også vitser om visse mannlige egenskaper. Derfor, «hvorfor kan vi ikke gjøre narr av brystene deres?» Denne logikken tilsvarer å si at to feil blir en riktig.

Likevel er ekspertenes svar konsistent. Body shaming, enten det er rettet mot kvinner eller menn, er fortsatt en form for vold og en dominansmekanisme – ofte som følge av en følelse av usikkerhet hos personen som utøver den. Å reagere med gjensidig hån avskaller ingenting; det forlenger bare en syklus der ydmykelse gradvis blir normen. Dette er i hovedsak nettopp det kritikere av trenden anklager sine tilhengere for å gjøre.

Mot kollektivt ansvar på sosiale nettverk

Sosiale medier trives på popularitet, og selve arkitekturen oppmuntrer til viralitet – uavhengig av innholdet. Men innholdets viralitet er ikke i seg selv et moralsk argument. En bruker kan godt velge å ikke dele en trend som er avhengig av andres fremstilling. Dette er et poeng som allerede er understreket av flere feministiske grupper, som oppfordrer brukere til å undersøke sin egen rolle i spredningen av ydmykende innhold.

Det er også et ansvar som plattformene selv sliter med å påta seg. Selv om noe voldelig eller eksplisitt innhold raskt modereres, slipper sexistiske eller fettfobiske vitser fortsatt i stor grad gjennom de automatiske filtrene.

Denne nye trenden vil absolutt ikke gå inn i sosiale mediers historie. Men den illustrerer implisitt et krav som fortjener å bli hamret inn igjen og igjen: kvinners kropper – uansett hva de måtte være, uansett form – er ikke gjenstand for offentlig latterliggjøring. Og ytringsfrihet bør aldri brukes til å rettferdiggjøre kollektiv latterliggjøring.