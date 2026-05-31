Debatten om kvinners kroppshår blusset opp igjen etter en slettet scene med Margot Robbie

Feminisme
Léa Michel
Extrait du film « Les Hauts de Hurlevent » (titre original en anglais : Wuthering Heights)

Kvinners kroppshår er (dessverre) fortsatt et hett tema. En fersk uttalelse fra den britiske regissøren, skuespillerinnen og forfatteren Emerald Fennell har gjenopplivet en tilbakevendende debatt om skjønnhetsstandarder og representasjonen av kvinners kropper i film. Årsaken: en scene som til slutt ble klippet ut fra hennes filmatisering av «Wuthering Heights», der karakteren spilt av den australske skuespillerinnen Margot Robbie dukket opp med ubarberte armhuler.

En slettet scene som vekker diskusjon

I denne nye filmatiseringen av Emily Brontës berømte roman spiller Margot Robbie Cathy Earnshaw sammen med den australske skuespilleren Jacob Elordi. I et intervju med The Guardian uttrykte regissør Emerald Fennell anger over at en scene hun anså som viktig ble fjernet. Denne scenen refererte til et enkelt historisk faktum: på 1800-tallet hadde ikke kvinner de hårfjerningsmetodene vi kjenner i dag. For regissøren bidro det å vise heltinnens naturlige kroppshår til karakterens konsistens og troverdighet.

Kroppens autentisitet er kjernen i saken

Denne passasjen var så viktig for Emerald Fennell fordi den gikk langt utover estetikk. Ifølge henne handlet den først og fremst om å realistisk skildre en kvinne fra sin tid, uten å projisere moderne skjønnhetsstandarder på henne.

Denne uttalelsen belyser en debatt som jevnlig dukker opp i film- og moteverdenen: hvilken plass bør naturlige kropper gis på skjermen? Spørsmålet er fortsatt kontroversielt mellom visuelle krav, kulturelle normer og søken etter autentisitet. Selv i dag er kvinners kroppshår fortsatt et kontroversielt tema, selv om mange kvinner taler for en friere og mer personlig tilnærming til utseendet sitt.

En populær suksess til tross for blandede anmeldelser

Utover kontroversen markerer «Wuthering Heights» en betydelig milepæl i Emerald Fennells karriere. Med nesten 242 millioner dollar i globale billettinntekter og et estimert budsjett på 80 millioner dollar, har filmen etablert seg som hans mest ambisiøse prosjekt hittil. Spillefilmen, som har vært tilgjengelig for strømming siden 3. mai 2026, toppet raskt listene i USA. Mens kritikerne var delte i denne nytolkningen av den litterære klassikeren, omfavnet publikum den overveldende.

Ved å dele sin anger over filmens gjennomføring, minner Emerald Fennell oss om at representasjoner av kvinnekropper fortsetter å provosere frem sterke reaksjoner. Bak en enkelt slettet scene ligger en bredere refleksjon over estetiske normer, selvaksept og kroppsmangfold. Det er ytterligere bevis på at selv i 2026 er spørsmålet om naturlighet på skjermen fortsatt et «sensitivt tema».

Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
«Jeg skal ikke ydmyke deg foran menn»: hun avslører de 5 tingene hun nekter å gjøre som kvinne

