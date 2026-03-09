Er maskuline stereotypier en saga blott? «Noodle boys»-generasjonen rister opp og ned på tradisjonelle mannlige normer.

Slank kroppsbygning, rettvinklet kjeve, androgyne trekk og følbar følsomhet: «nudelguttene» gir de stålfargede, testosterondrevne mennene konkurranse. Disse fremadstormende Hollywood-figurene omdefinerer maskulinitet og maler et mykere portrett av den. Disse skuespillerne i den nye stilen har ikke svulmende muskler, men de har hjerter av stål.

Hvem er «nudelguttene» som skaper oppstyr i Hollywood?

For bare noen få år siden viste kino en rå og karikert maskulinitet . På skjermen ble publikum trollbundet av behemoter som The Rock, Vin Diesel og Schwarzenegger – menneskelige bulldosere med heftige temperamenter og uoverstigelige fysikker. Disse skuespillerne, karikaturer av alfahannen, har hatt sin tid og ligner nå mørke, ersatz-versjoner av maskulinitet.

De som etterfulgte dem i rampelyset, kvittet seg med noe av sin muskuløse fysikk for å omfavne følelser og oppnå mer menneskelighet. De kalles til og med «noodle boys», og de står i sterk kontrast til de skremmende «bad boys» i filmverdenen. Tidligere ble de castet som den forfulgte og forsvarsløse mannen, eller «taperen», på grunn av mangelen på muskler og sine åpenbare følelsesutfoldelser. I dag gjenvinner de sin plass i castingprosessen og blir ambassadører for en mer øm maskulinitet .

Bak dette lite flatterende uttrykket, som sammenligner menn med spaghetti, skjuler det seg skuespillere med slanke fysikker, nesten ungdommelige, engleaktige ansikter og dype blikk. Disse «nudelguttene» har ikke bare ett ansikt, men dusinvis, som Timothée Chalamet, Jacob Elordi eller Harry Styles. Disse skuespillerne representerer et fullstendig brudd med bildet av den upartiske tøffingen , dryppende av testosteron snarere enn salte tårer. De varsler en tid der en manns verdi ikke måles etter størrelsen på bicepsen hans, men etter sjelens rikdom.

Mindre muskler, mer følsomhet

«Noodle boys» har alltid eksistert i filmverdenen. De ble imidlertid stigmatisert, henvist til sidelinjen og brukt som syndebukker. De var begrenset til biroller som agorafobiske nerder eller klønete venner, og tjente først og fremst til å forbedre bildet av muskuløse helter. Lenge fremstilt som antitesen til maskulinitet, gjenvinner «noodle boys» nå respekt og reflekterer en økende tretthet med aggressive mannlige rollemodeller.

Disse skuespillerne, representert av blant andre Finn Wolfhard, Pierre Niney og Vassili Schneider, populariserer det som lenge har blitt kritisert hos menn: empati, følsomhet og sårbarhet. Og de gjør disse egenskapene om til sjarmerende egenskaper. De legemliggjør en mindre prangende, men mer tilgjengelig estetikk. I motsetning til de overdrevent muskuløse skuespillerne i gamle actionfilmer, er «noodle boys» en mer avslappet versjon av maskulinitet. Opprinnelig en nedsettende betegnelse brukt i kroppsbyggingsverdenen for å beskrive menn med en slank fysikk, er begrepet «noodle boys» nå en slags kompliment, til og med en stille revolusjon.

Disse skuespillerne, som har blitt «fantasimagneter», besitter en betryggende egenskap som selv de mest muskuløse mennene ikke kan tilby. Uansett signaliserer de slutten på en myte: myten om den ubevegelige, egosentriske mannen.

Skuespillere som endrer tankesett til tross for seg selv

Timothée Chalamet går på den røde løperen i kjønnsskiftende antrekk, men portretterer overbevisende en ørkenmessias i «Dune». Jacob Elordi klarer derimot å gi Frankenstein en rørende aura, mens Pierre Niney spiller både den delikate Yves Saint Laurent og den manipulerende guruen med like stor dyktighet. De er selve legemliggjørelsen av «myk makt», av stille styrke.

I flere tiår forventet man at menn på skjermen skulle være uovervinnelige: muskler av stål, følelser låst inne og et stålfast blikk. Gråt? Utenkelig. Tvil? Uaktuelt. Elsk ømt? Knapt tolerert. «Nuddelguttene» knuser imidlertid dette manuset. De gråter, de skjelver, de tviler, de elsker intenst. Kraften deres ligger ikke i rå styrke, men i emosjonell kompleksitet. Og kanskje er det det som gjør dem så fascinerende.

«Noodle boys»-generasjonen visker ikke ut gamle maskuline modeller. Den komplementerer dem. Den utvider rett og slett spekteret. Fra nå av har ikke maskulinitet lenger et enkelt ansikt. Den kan være muskuløs, flytende, androgyn, beskjeden eller flamboyant. Den kan bruke en streng dress, rustning ... eller et skjørt på en rød løper.

Disse skuespillerne legemliggjør en tilgjengelig, mindre skremmende, nesten velkjent maskulinitet. En maskulinitet som lytter, som føler, som ikke stadig prøver å bevise sin kraft. «Nuddelguttene» gir næring til håp og varsler en mer progressiv film.