«Jeg skal ikke ydmyke deg foran menn»: hun avslører de 5 tingene hun nekter å gjøre som kvinne

På Instagram utløste innholdsskaperen Chloé (@thegingerchloe) en bølge av reaksjoner med en video som var like enkel som den var effektiv: 5 atferder hun nekter å ta til seg overfor andre kvinner. Bak denne listen ligger et klart budskap: slutt med den konstante konkurransen og fokuser på å støtte hverandre. Det er et budskap som resonnerer med en hel generasjon som er lei av å dømme og sammenligne.

Søsterskap, i praksis

Søsterskap er ikke bare et «militant konsept reservert for feministiske debatter». På sosiale medier er det i ferd med å bli en ekte «livsstil». Og i stedet for store teoretiske uttalelser foretrekker noen innholdsskapere nå å snakke om konkrete, hverdagslige handlinger. Det er akkurat det Chloé gjorde i sin virale Reel.

1. Slutt å kritisere det fysiske utseendet

Hennes første forpliktelse: aldri angripe en annen kvinnes utseende. For henne er det umulig å dømme en kropp uten å kjenne dens historie, helse eller usynlige sår. Det er en måte å minne alle på at ingen kroppsfasong fortjener å bli kommentert eller ydmyket, spesielt i et samfunn som fortsatt er besatt av fysiske standarder.

2. Å nekte å legge all skyld på en kvinne

Andre regel: Ikke legg hele skylden for utroskap på en kvinne. Når en mann er utro mot partneren sin, nekter Chloé å gjøre «den andre kvinnen» til den perfekte syndebukken. Dette er en utbredt sosial refleks som ofte frikjenner mannen som faktisk har sviktet sin forpliktelse.

3. Morsrollen er ikke et offentlig anliggende

Hun tar også opp et spesielt sensitivt tema: morsrollen. Å få barn, å ikke ville ha dem, å oppleve vanskeligheter med å bli gravide … alt dette er intime realiteter som aldri bør bli offentlige avhør. Chloé forklarer at hun foretrekker å unngå påtrengende spørsmål, klar over smerten noen kvinner kan utholde i stillhet.

4. Slutt på å sette en kvinne ned for å behage henne

Et annet sentralt poeng i videoen hennes er hennes kategoriske nektelse av å undertrykke en annen kvinne for å få mannlig godkjenning. Chloé (@thegingerchloe) kritiserer spesifikt denne oppførselen der noen kvinner prøver å skille seg ut ved å ydmyke andre for å virke «annerledes» eller mer tiltalende for menn. Denne holdningen har blitt mye fordømt på sosiale medier de siste årene.

5. Feir suksess i stedet for å være sjalu på den

Til slutt sier hun at hun heller vil feire andre kvinners ambisjoner og suksess enn å misunne dem. Profesjonell suksess, økonomisk uavhengighet, personlige prosjekter: for Chloé (@thegingerchloe) bør det å se en kvinne lykkes være en kilde til kollektiv inspirasjon, ikke en trussel.

En video som snakker til mange kvinner

Kommentarene etter innlegget hennes har blitt mangedoblet. Mange internettbrukere forteller at de allerede har opplevd disse kommentarene, eller innrømmer at de noen ganger ubevisst har deltatt i disse fordømmende mekanismene. Denne suksessen viser fremfor alt hvor mye disse budskapene gir gjenklang i dag.

Med denne listen forvandler Chloé (@thegingerchloe) søsterskap til noe konkret og tilgjengelig. Det er ikke nødvendig med «store slagord»: noen ganger begynner det å støtte andre kvinner rett og slett med å avvise lettvint kritikk, ydmykelse eller giftige sammenligninger.