Disse kvinnene bygger sine egne datamaskiner for å unnslippe algoritmene

I en tid der telefonene, datamaskinene og smartklokkene våre ikke har blitt annet enn datautvinningsenheter, har en generasjon unge kvinner bestemt seg for å distansere seg. På TikTok og Instagram bygger de sine egne datamaskiner og putter dem i skjell, sminkepaletter eller perlebesatte clutcher. Bevegelsen, kalt «cyberdeck-jenter», har eksplodert de siste månedene og har allerede fått titalls millioner visninger. Bak den rosa og perleaktige estetikken utfolder det seg et genuint politisk utsagn – feministisk, anti-overvåking og dypt gledesfylt.

Cyberdecks: en tilbakevending til røttene av cyberpunk-fiksjon

Begrepet «cyberdeck» er langt fra uskyldig. Det ble myntet i 1984 av science fiction-forfatteren William Gibson i kultromanen «Neuromancer», der hackere navigerte i en digital matrise ved hjelp av miniatyrbaserte, hjemmelagde personlige datamaskiner. Førti år senere har unge produsenter tatt opp konseptet, men denne gangen har den mørke, industrielle cyberpunk-estetikken blitt lagt på hylla til fordel for en pastellpalett, rosa skjell og havfruelignende aksenter.

I praksis består et cyberdeck av enkle komponenter: en Raspberry Pi-nanodatamaskin (et elektronisk brett på størrelse med en fyrstikkeske), en liten skjerm, et mekanisk tastatur, et batteri og et kabinett valgt av skaperen selv. Alt dette til en kostnad ofte under 200 euro. Disse maskinene er bevisst «upraktiske og ineffektive» sammenlignet med en standard bærbar PC – et bevisst valg i en teknologikultur besatt av optimalisering for enhver pris.

Når skjellet blir til en datamaskin

Det som gjør denne trenden så fascinerende er den ubegrensede kreativiteten til enhetene. En viss CC, som beskriver seg selv som en «åpen kildekode-skurk» og driver bloggen Bimbo Tech , populariserte bevegelsen med sin «P-Sea SeaShell», et cyberdeck i et rosa skjell, som vekselvis fungerer som en Tamagotchi, en e-leser, en Markdown-notatredigerer og en servermonitor. Enheten er koblet til hennes lokale AI-oppsett og VPN-nettverket hennes, og lar skaperen gjøre alt uten å være avhengig av store plattformer.

Skaperen Annike Tan, også kjent som Ube Boobey på TikTok , designet et «havfrue»-cyberdeck med gulldetaljer og perler gjemt under tastaturet. Videoen hennes, ironisk nok med tittelen «Cunty cyberdeck», har samlet titalls millioner av visninger. Brianna, en ung programvareingeniør fra New York, programmerte et mini-baristaspill inne i en rosa Dunkin'-boks. Andre gjør det samme med Hello Kitty-bokser, gummiender eller gamle plastbeholdere til sminke. Ideen er enkel: å forvandle det mainstreamkulturen anser som «jentete» og derfor useriøst, til et maktverktøy.

En politisk respons på Silicon Valley

Utover estetikk bærer disse kreasjonene et sant manifest mot kulturen som er påtvunget av amerikanske teknologigiganter. I flere tiår har teknologibransjen solgt ideen om at den «riktige» maskinen var et minimalistisk, funksjonelt, anonymt, maskulint aluminiumsrektangel. En estetikk kalibrert for produktivitet, aldri for skjønnhet eller personlig kontakt.

Cyberdeck-jentene tar et direkte standpunkt mot denne filosofien. Maskinene deres er unike, skjøre, personlige og merkede. Disse objektene er designet for å «ligne sin skaper» snarere enn å overleve en atomvinter. Og bak denne gledelige gjenbruken ligger det også et direkte angrep på optimaliserings- og ytelseskulturen som har strukturert Silicon Valley de siste tretti årene.

Vedvarende sexisme innen teknologi, fortalt av ofrene

Bevegelsen ville sannsynligvis ikke ha eksplodert så mye uten den vedvarende sexismen i tradisjonelle teknologimiljøer. Creator CC, for eksempel, forteller åpent om de nedlatende kommentarene hun fikk fra menn på spesialiserte forum: «En fyr på Reddit sa til meg: 'Du bygde din første datamaskin for en måned siden, ro deg ned.' Bortsett fra at jeg har bygget PC-er i årevis», betror hun. Mannen det gjelder ba til slutt om unnskyldning og kjøpte kretskortet til hennes neste prosjekt.

Denne anekdoten er langt fra triviell. Den illustrerer en lenge dokumentert virkelighet: elektronikk-, maskinvare- og hackermiljøer har historisk sett vært fiendtlige rom for kvinner, der alle ferdigheter måtte bevises dobbelt så mye som en mannlig motpart. Det er nettopp dette cyberdeck-jenter velter ved å bygge sitt eget fellesskap, dele sine egne veiledninger og omgå tradisjonelle nettsteder som Reddit. Emneknaggen #techbygirls har blitt en markør for denne nye solidariteten.

Anti-AI, anti-overvåking: et manifest for digital suverenitet

Hvis denne trenden skjer akkurat nå, er det ingen tilfeldighet. Den sammenfaller med eksplosjonen av generativ kunstig intelligens, hvis konsekvenser når det gjelder overvåking, energiforbruk og utvinning av kreative data begynner å skape alvorlig bekymring.

«Jeg vil ikke ha Meta AI-briller. Jeg vil hacke meg inn i bøker i et lite, utsmykket skjell. Ingen kan se på meg der», oppsummerer skaperen Sarahbelle Kim . Denne samtidig morsomme og direkte uttalelsen oppsummerer hele bevegelsens politiske prosjekt: å gjenerobre verktøyene, å huse dataene sine hjemme og å nekte å mate algoritmene til de store plattformene.

Konkret sett oversettes dette til svært spesifikke praksiser: selvhosting (hosting av dine egne servere), lokal AI (kjøring av modeller på din egen maskin i stedet for i skyen), tilpassede operativsystemer, deling av åpen kildekode-veiledninger og mesh-VPN-er. En ekte stille revolusjon, drevet av loddebolter og perlemorsmaling.

Et fellesskap som deler og lærer

Bevegelsens andre styrke ligger i den pedagogiske tilnærmingen. På TikTok, Instagram og blogger som Bimbo Tech deler disse skaperne sine veiledninger, feil, kjøp og tips. Ingen kunnskap holdes for seg selv. Monteringsveiledninger inkluderer lenker til hver komponent, detaljerte handlelister og forklaringer skreddersydd for de som ikke er kjent med minnekort eller hovedkort.

Ifølge Annike Tan er omtrent tre fjerdedeler av publikummet som følger denne bevegelsen kvinner. Dette er en betydelig statistikk i en sektor der kvinner statistisk sett knapt representerer 20 til 25 % av fagfolkene. Og det nye miljøet virker fullt klar over hva det bygger: en parallell, feministisk, åpen og tilgjengelig skole som utdanner kvinnelige teknikere som utdannings- og profesjonssystemet lenge har frarådet.

En gledelig revolusjon, som bare så vidt har begynt

Hver æra har sine verktøy for motstand. Hver generasjon kvinner har sin nektelse av å vente på tillatelse. Cyberdeck-jenter dukket ikke opp ut av løse luften: de er en del av en lang tradisjon av kvinner som forsto, før andre, at for å ha en stemme, måtte man først bygge maskinen som kunne bære den. I går var det hemmelige trykkpresser og piratradiostasjoner. I dag er det Raspberry Pi-kort. Formen endrer seg. Gesten forblir den samme: å ta tilbake kontrollen, å avvise systemet, å gi det videre til de som kommer etterpå.

I et skjell, i en sminkepalett, i en gummiand er det faktisk en hel verden som blir gjenoppfunnet. En verden der teknologisk kunnskap ikke lenger monopoliseres av noen få utvalgte. En verden der skjønnhet, skjørhet og gjør-det-selv ikke lenger blir sett på med mistenksomhet. En verden, fremfor alt, der maskinene våre virkelig blir våre igjen.

Det gjenstår å se om denne stille revolusjonen vil klare å spre seg utover skjermene som ga den opphav til. Om algoritmer til slutt vil ta over bevegelsens estetikk, slik de så lett gjør, bare for å ta den for substans. Om produsentene i morgen vil lansere en «skjellkolleksjon», sertifisert av dem, uten spor av dissens.

Men foreløpig er én ting sikkert: disse unge kvinnene ber ikke lenger om tillatelse. De bygger, de deler, de formidler kunnskap. Og i en tid der oppmerksomhet har blitt en ressurs som utvinnes uten vår viten, der teknisk kunnskap i stor grad fortsatt er forbeholdt menn, der hver app ønsker å selge oss noe eller kategorisere oss, er denne gesten en feministisk handling. Det handler om å fortsette å oppfinne verden i stedet for å vente på at noen andre skal gjøre det for oss.