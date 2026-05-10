Denne pluss-size-modellen ble avvist av et forsikringsselskap på grunn av vekten sin og fordømmer «fettfobi».

Selv i 2026 er noen vektrelaterte fordommer fortsatt dypt forankret. Den amerikanske pluss-size-modellen Tess Holliday fremhevet nylig dette ved å dele en opplevelse som utløste betydelig reaksjon på TikTok: hun ble nektet livsforsikring på grunn av vekten sin. Hennes offentlige uttalelse har gjenopplivet debatten rundt fettfobi og kriteriene som brukes i visse bransjer.

En avgjørelse hun opplevde som en urettferdighet

I en TikTok-video forteller Tess Holliday om hvordan hun ble ansett som ikke kvalifisert for livsforsikring i USA. Med en tone som blander humor og tretthet forklarer hun at hun mente hun oppfylte den nødvendige profilen: ikke-røyker, ikke-drikker, uten kjente helseproblemer. Men ifølge henne var én faktor nok til å tippe vektskålen: vekten hennes.

Modellen, som er 1,60 meter høy og veier over 135 kilo, insisterer på at hun trener daglig, ikke gjennomgår noen medisinsk behandling og ikke lider av noen pre-eksisterende tilstander. For henne gjenspeiler denne situasjonen et bredere problem: et fortsatt svært stereotypisk syn på kropper i visse sektorer knyttet til helse og forsikring.

Debatten rundt BMI har blusset opp igjen.

Denne saken bringer også frem i lyset et ofte kritisert mål: kroppsmasseindeksen, bedre kjent som BMI. Denne indikatoren, som fortsatt er mye brukt til å vurdere helserisikoer innen helse og forsikring, blir nå stilt spørsmål ved av mange spesialister. Flere studier understreker at den ikke tar hensyn til viktige elementer som fysisk form, muskelmasse, livsstil og en persons generelle helse.

Forskning publisert i 2024 viste at et stort flertall av personer med fedme rapporterte å ha opplevd fordømmelse, skam eller stigmatisering i medisinske sammenhenger. For kroppspositive aktivister er problemet derfor ikke bare et spørsmål om statistikk. Det gjelder også måten kropper som anses som "unormale" oppfattes, og måten noen institusjoner automatisk forbinder "høy vekt" med dårlig helse.

En figur som har vært forpliktet i årevis

Tess Holliday har lenge vært en av de mest fremtredende skikkelsene i kroppspositivitetsbevegelsen. I 2013 lanserte hun emneknaggen #EffYourBeautyStandards for å fordømme urealistiske skjønnhetsstandarder og oppmuntre til en mer mangfoldig representasjon av kropper. Mer enn ti år senere mener hun kampen fortsatt er like nødvendig. I februar 2026 annonserte hun den offisielle relanseringen av bevegelsen, og minnet alle om at mange fortsatt blir behandlet som om kroppene deres var et «problem som må fikses».

Hun snakker jevnlig ut om de diskriminerende bemerkningene og oppførselen hun møter daglig. I 2025 hadde hun allerede offentlig fordømt en upassende kommentar fra en flyvertinne hos United Airlines som foreslo at hun skulle «gå ned i vekt» for barnet sitt under en flytur.

Bak disse vitnesbyrdene ligger en bredere virkelighet

Tess Hollidays historie går langt utover hennes personlige erfaring. Avslag på tjenester, påtrengende bemerkninger, medisinske vurderinger og uoppfordret kritikk: mange fete mennesker rapporterer at de opplever slike situasjoner regelmessig. Denne saken tjener også som en påminnelse om noe viktig: en persons vekt definerer ikke deres verdi, deres livsstil eller deres generelle helse. Kroppene er forskjellige, og alle fortjener å bli behandlet med respekt, uavhengig av utseende.

Til slutt er det viktig å huske at det ikke finnes én riktig måte å leve i kroppen sin på. Noen ønsker å gå ned i vekt, andre ikke, og alle bør kunne ta sine egne valg uten å bli dømt eller diskriminert.

Gjennom denne nye offentlige uttalelsen belyser Tess Holliday til slutt et spørsmål som fortsatt er svært relevant i dag: hvorfor fortsetter fysisk utseende å være en betingelse for tilgang til visse rettigheter eller tjenester?