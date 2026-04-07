En passasjer hevder hun ble fjernet fra et fly på grunn av vekten sin; internettbrukere reagerer.

En amerikansk passasjer, Keirstyn Catron, hevder at hun ble forhindret fra å gå ombord på et fly på grunn av vekten sin, noe som har skapt raseri på sosiale medier. Kontoen hennes, som ble delt på TikTok, har gjenopplivet debatten om flyselskapenes retningslinjer for kabinplass.

En passasjer sier hun ble forhindret fra å gå ombord.

En amerikansk innholdsskaper, identifisert som Keirstyn Catron (@lilcatron), hevder å ha opplevd det hun beskriver som en ydmykende situasjon på en flyvning med avgang fra LaGuardia lufthavn i New York i november 2025. Ifølge kontoen hennes publisert på TikTok, spurte en flyansatt henne om hun kunne sitte i et standard sete før ombordstigning.

Den unge kvinnen forklarer at utvekslingen fant sted foran andre passasjerer, noe hun beskriver som «en ubehagelig offentlig eksponering». Hun hevder deretter at hun ikke fikk gå ombord på det planlagte flyet sitt, og viser til en avslag relatert til størrelsen hennes. I videoen sin uttrykker Keirstyn Catron (@lilcatron) følelser av forlegenhet og uforståelse angående situasjonen. Hun mener hun ble bedømt basert på en antagelse om hennes evne til å få plass i et standardsete.

Regler som regulerer tilgjengelig plass om bord

Mange flyselskaper har regler angående setebelegg, spesielt når en passasjers størrelse krever mer plass. Noen retningslinjer tillater passasjerer å kjøpe et ekstra sete for å sikre komforten til alle reisende.

Ifølge rapporter i flere engelskspråklige medier har det aktuelle flyselskapet implementert en policy som sier at «passasjerer som trenger mer plass kan bli bedt om å reservere et ekstra sete på forhånd.» Disse tiltakene, presentert av flyselskaper som «med sikte på å sikre sikkerhet og komfort om bord», er jevnlig gjenstand for debatt angående deres praktiske anvendelse og deres innvirkning på passasjeropplevelsen.

En video som er mye delt på sosiale medier

Etter at videoen ble lagt ut på TikTok, ble den delt og kommentert mye på nettet. Mange internettbrukere uttrykte sin støtte til passasjeren og fordømte det de anså som en stigmatiserende situasjon. Andre kommentarer fremhevet behovet for å forbedre mottakelsen og tilgjengeligheten til flyreiser for mennesker med ulike kroppstyper. Videoen har fått hundretusenvis av visninger, ifølge medier som dekket saken.

Noen internettbrukere mener at denne typen situasjoner fremhever manglende tilpasning i flybransjen til mangfoldet i arbeidsstyrken. Andre påpeker at flyselskapene også må oppfylle sikkerhetsmessige og logistiske begrensninger.

En tilbakevendende debatt om tilgjengeligheten til flytransport

Spørsmålet om tilgjengelig plass om bord på fly er jevnlig gjenstand for offentlig debatt, spesielt når det gjelder den såkalte standard setestørrelsen. Flere foreninger tar til orde for «bedre hensyn til karosserimangfold i kabindesign».

Bransjeeksperter påpeker at «den gradvise reduksjonen av benplass over tid er et svar på økonomiske behov, men kan også skape vanskeligheter for noen passasjerer.» Keirstyn Catrons (@lilcatron) vitnesbyrd er dermed en del av en bredere debatt om tilgjengeligheten til flyreiser og hvordan flyselskaper kan forene tekniske begrensninger, passasjerkomfort og forebygging av diskriminering.

Viraliteten i Keirstyn Catrons vitnesbyrd (@lilcatron) illustrerer den økende betydningen av sosiale medier for å fremheve individuelle reiseopplevelser. Det understreker også publikums oppmerksomhet på spørsmål om passasjerinkludering og respekt. Diskusjonen rundt tilgjengeligheten til flyreiser vil sannsynligvis fortsette etter hvert som bransjen fortsetter å utvikle seg for å møte den stadig økende globale etterspørselen.