En passasjer hevder hun ble fjernet fra et fly på grunn av vekten sin; internettbrukere reagerer.

Fettfobi
Fabienne Ba.
@lilcatron / TikTok

En amerikansk passasjer, Keirstyn Catron, hevder at hun ble forhindret fra å gå ombord på et fly på grunn av vekten sin, noe som har skapt raseri på sosiale medier. Kontoen hennes, som ble delt på TikTok, har gjenopplivet debatten om flyselskapenes retningslinjer for kabinplass.

En passasjer sier hun ble forhindret fra å gå ombord.

En amerikansk innholdsskaper, identifisert som Keirstyn Catron (@lilcatron), hevder å ha opplevd det hun beskriver som en ydmykende situasjon på en flyvning med avgang fra LaGuardia lufthavn i New York i november 2025. Ifølge kontoen hennes publisert på TikTok, spurte en flyansatt henne om hun kunne sitte i et standard sete før ombordstigning.

@lilcatron Virkelig forferdelig opplevelse #sørvest #plussizesørvest #diskrimineringsbevissthet #eventyrstund #politikk ♬ original lyd - Seyram Parku

Den unge kvinnen forklarer at utvekslingen fant sted foran andre passasjerer, noe hun beskriver som «en ubehagelig offentlig eksponering». Hun hevder deretter at hun ikke fikk gå ombord på det planlagte flyet sitt, og viser til en avslag relatert til størrelsen hennes. I videoen sin uttrykker Keirstyn Catron (@lilcatron) følelser av forlegenhet og uforståelse angående situasjonen. Hun mener hun ble bedømt basert på en antagelse om hennes evne til å få plass i et standardsete.

@lilcatron Del 2 Jeg prøvde mitt beste, alle sammen ❤️Bare fly delta, de behandlet meg så hyggelig 😭 #historiestund #sørvest #diskrimineringsbevissthet #sørvestforstørrelsespolitikk #politikk ♬ original lyd - Keirstyn

Regler som regulerer tilgjengelig plass om bord

Mange flyselskaper har regler angående setebelegg, spesielt når en passasjers størrelse krever mer plass. Noen retningslinjer tillater passasjerer å kjøpe et ekstra sete for å sikre komforten til alle reisende.

Ifølge rapporter i flere engelskspråklige medier har det aktuelle flyselskapet implementert en policy som sier at «passasjerer som trenger mer plass kan bli bedt om å reservere et ekstra sete på forhånd.» Disse tiltakene, presentert av flyselskaper som «med sikte på å sikre sikkerhet og komfort om bord», er jevnlig gjenstand for debatt angående deres praktiske anvendelse og deres innvirkning på passasjeropplevelsen.

En video som er mye delt på sosiale medier

Etter at videoen ble lagt ut på TikTok, ble den delt og kommentert mye på nettet. Mange internettbrukere uttrykte sin støtte til passasjeren og fordømte det de anså som en stigmatiserende situasjon. Andre kommentarer fremhevet behovet for å forbedre mottakelsen og tilgjengeligheten til flyreiser for mennesker med ulike kroppstyper. Videoen har fått hundretusenvis av visninger, ifølge medier som dekket saken.

Noen internettbrukere mener at denne typen situasjoner fremhever manglende tilpasning i flybransjen til mangfoldet i arbeidsstyrken. Andre påpeker at flyselskapene også må oppfylle sikkerhetsmessige og logistiske begrensninger.

En tilbakevendende debatt om tilgjengeligheten til flytransport

Spørsmålet om tilgjengelig plass om bord på fly er jevnlig gjenstand for offentlig debatt, spesielt når det gjelder den såkalte standard setestørrelsen. Flere foreninger tar til orde for «bedre hensyn til karosserimangfold i kabindesign».

Bransjeeksperter påpeker at «den gradvise reduksjonen av benplass over tid er et svar på økonomiske behov, men kan også skape vanskeligheter for noen passasjerer.» Keirstyn Catrons (@lilcatron) vitnesbyrd er dermed en del av en bredere debatt om tilgjengeligheten til flyreiser og hvordan flyselskaper kan forene tekniske begrensninger, passasjerkomfort og forebygging av diskriminering.

Viraliteten i Keirstyn Catrons vitnesbyrd (@lilcatron) illustrerer den økende betydningen av sosiale medier for å fremheve individuelle reiseopplevelser. Det understreker også publikums oppmerksomhet på spørsmål om passasjerinkludering og respekt. Diskusjonen rundt tilgjengeligheten til flyreiser vil sannsynligvis fortsette etter hvert som bransjen fortsetter å utvikle seg for å møte den stadig økende globale etterspørselen.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
«For feit»: Denne pluss-size-modellen, som har blitt kritisert for kurvene sine, vekker debatten om fettfobi på nytt.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

