Jérémy Doku skal snart bli far: en fransk journalist skaper kontrovers

Fotballspilleren Jérémy Doku, som skal representere Belgia i FIFA World Cup™ i 2026, har gjort det klart: han ønsker å være til stede ved fødselen av barnet sitt, som er nært forestående. Han foretrekker å bære babyen fra dag én fremfor å løfte et trofé. En fransk journalist nølte ikke med å kommentere denne avgjørelsen. Hennes stereotype bemerkninger gikk viralt og, enda viktigere, satte fyr på debatten rundt fedrenes rolle i familien.

Valget av Jérémy Doku er splittende.

FIFA-VM 2026 er årets sportsbegivenhet. Bak skoene og nummererte drakter finner vi spillere, men noen ganger også vordende fedre. For ja, de har liv utenfor stadioner og banen. Noen har allerede store familier, mens andre forbereder seg på å ønske sitt første barn velkommen.

Mens Norges forsvarsspiller Leo Ostigard fulgte fødselen av sønnen sin via videosamtale, ønsker spilleren Jérémy Doku å være fysisk til stede for denne gledelige begivenheten. Han gjorde dette klart. «Hvis du spør meg hva jeg ønsker, er svaret mitt at ingen vil gå glipp av fødselen av sitt første barn. Men jeg vet også at fotball involverer mange andre hensyn», sa han til journalister.

Den 24 år gamle kantspilleren, en nøkkelspiller for det belgiske landslaget, er visstnok klar til å hoppe på det første flyet for å være vitne til fødselen av sønnen sin, som er ventet i den andre uken i juli. «Jeg vet at forbundet støtter spillerne sine og forstår situasjonen deres. Vi får se hva vi kan gjøre», uttalte han. Mens ønsket hans om å bli far ble møtt med støtte innad i laget, var reaksjonen ganske annerledes på settet til «L'Équipe». Journalisten France Pierron uttrykte sin misforståelse med noen sjokkerende bemerkninger.

«Hundrevis av fotballspillere ville drept for å være i din plass. Og du kommer til å gi opp alt det for å dra og være vitne til fødselen av barnet ditt? Det er et motbydelig øyeblikk, der faren er ubrukelig. Han har en rolle som statist (...) Gutter kan ha tatt opp et lån for å komme. De kan ha ofret alt, og du kommer ikke dit for å klippe en navlestreng», sa hun på lufta.

Det vedvarende bildet av faren som bare en «ekstra» under fødselen

Etter dette «ukontrollerte utbruddet» ble journalisten avskjediget fra mediene . Mens internettbrukere spontant ga henne rødt kort for de upassende bemerkningene, tok andre hennes side, med henvisning til profesjonelle krav og minnet om spillerens avgjørende rolle på banen.

«Han vet det på forhånd ... han er profesjonell, så han drar ikke», kommenterte en internettbruker, og bagatelliserte dermed farens fravær i dette dyrebare øyeblikket. Ifølge mange av kommentarene kan spilleren forlate kona si, men ikke laget sitt. Et svært arkaisk syn på foreldreskap, som ofte er en ensom affære for mødre.

I den kollektive forestillingsevnen er fedre til ingen nytte på fødselsdagen: de besvimer, tar på seg sterile tøfler i stedet for en kirurgisk lue, og overfører stresset sitt til moren. De er bare der, om enn det. Likevel, innenfor veggene på fødeavdelingen, er de som fansen på tribunen: de tilbyr utrettelig støtte og solidaritet. Ingen studier har undersøkt dette emnet til dags dato, noe som gjenspeiler en øredøvende likegyldighet rundt denne mannlige opplevelsen.

Et annet problem: overdrevent involverte, overkomplimenterte fedre

Som en jordmor påpekte i en videouttalelse , foretrekker mange fedre å vifte med landets flagg under en kamp i stedet for å holde konas hånd under de siste riene. Men selv om Jérémy Doku nekter å være passiv og velger å ignorere sine sportslige forpliktelser, gjør ikke dette ham akkurat til en «moderne helt». De mest empatiske internettbrukerne er raske til å rose ham: «Han er modig», «Det er utrolig», «For en respektabel far» eller til og med «Moren er heldig».

Jérémy Doku, utsmykket med en «æresmedalje» på nettet og praktisk talt hyllet som «årets far», får nesten mer anerkjennelse enn på dagen for en finale. Det som er vanlig for en kvinne blir ekstraordinært for en mann. Og forklaringen er enkel: samfunnet har normalisert farens fravær så mye at så snart han melder seg frivillig til å være til stede ved fødselen, gjør det ham til «et eksepsjonelt vesen».

Spilleren «tar riktignok risikoer» og «setter karrieren sin i fare», men kvinner gjør det samme hver gang de blir gravide. I 2021, for eksempel, mottok ikke den islandske spilleren Sara Björk Gunnarsdottir, som spilte for Olympique Lyonnais, full lønn under graviditeten. Og i dette tilfellet var det bare en rundtur for å hilse på den nyfødte, ikke en permanent oppsigelse av stillingen hennes.

Å utfordre farskapsstereotypier er alles ansvar

I et samfunn der menn har en forhastet pappapermisjon som knapt varer en måned, er det på tide at fedre tar tilbake sin plass, uten å vente på offentlig anerkjennelse. Denne ideen får stadig mer fotfeste på sosiale medier, spesielt legemliggjort av engasjerte fedre som taler for en mer rettferdig rollefordeling, likestilling mellom kjønnene, og som ønsker å rette opp alle tidligere feil. Til journalisten som anklaget spilleren for å mangle prioriteringssans, svarte innholdsskaperen @papaplume : «Det er ikke mangel på profesjonalitet, det handler om å vite hva som er viktig i livet.»

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Alexandre (@papa.plume)

Det som sjokkerer noen er ikke så mye selve avgjørelsen som hva den implisitt avslører: ideen om at en far kan velge morsrollen fremfor karriereutvikling er for mange fortsatt et unntak som krever begrunnelse. Som om fars engasjement fortsatt ble ansett som en bonus, snarere enn en gitt.

Andre påpeker omvendt at eliteidrett pålegger sin egen logikk, sine egen begrensninger, sine egen ofre og sine presserende hierarkier. Dette rent konkurranseperspektivet overser imidlertid kanskje én enkel ting: karrierer kommer og går, kamper følger etter hverandre, mens noen øyeblikk aldri gjentas.