De spiller fotball i høye hæler og utfordrer banens regler

På sosiale medier dukker kvinner opp foran målet iført høye hæler i stedet for fotballsko og satengkjoler i stedet for nummererte drakter. Partnerne deres, som nå fungerer som keepere, ville ikke satset en krone på at kjæresten deres skulle lykkes. Men mens profesjonelle spillere liker å finte med tærne under straffespark, har disse fotballfansen også oppdaget en ny avledningsteknikk for å score i øvre hjørne.

Desorientering av keeperen med en høy hæl

Under FIFA-VM i 2026 fanget kameraene opp teknisk briljante mål som allerede har blitt legendariske, perfekt plasserte skudd og spektakulære straffer. Mbappé, Messi og Haaland demonstrerte nok en gang sine slående ferdigheter. På mindre, mer intime stadioner viser også kvinner frem presisjonen sin og beviser at de vet hvordan de skal mestre det vakre spillet.

De gjør det i et antrekk som knapt egner seg til denne typen fotballaction. Presentert i en kjole som avslører en eksklusiv middag eller et sosialt arrangement, er de avhengige av høyhælte sko, mye mer ustabile enn tradisjonelle cleats.

De stormer inn i sekstenmeteren og lurer keeperen for å øke sjansene sine til å score ti ganger. De skyter ikke med venstrefoten slik som erfarne ambidextrouse spillere. Nei, de improviserer enestående «triks», som aldri før er sett i hele fotballhistorien. Purister vil rope ut det, men de involverte kaller det genialt.

En skytetaktikk som gikk viralt på sosiale medier

På sosiale medier florerer bilder av dette stuntet, akkompagnert av emneknaggene «girl power» og «clever movement». Hjernen bak det går under pseudonymet @evi_popadinova. I en video som har fått en million visninger, kan hun sees i aksjon foran målet. Hun mimer det berømte sparket, men i stedet for å sende ballen flyvende i mål, svinger hun faktisk den høye hælen sin og utnytter distraksjonen til å skyte rett nedover midten. Keeperen, som ble kastet ut av balanse av den flyvende skoen, ble tatt på senga og klarte ikke å stoppe skuddet.

Selv om denne villedende praksisen absolutt ville rettferdiggjøre et kort under de offisielle reglene, er det forbløffende i forbindelse med rekreasjonsspill. Disse videoene er vanligvis ledsaget av en matematisk formel som avslører en nøye utformet sportsligning. Moralen i historien: det skal ikke mye til for å distrahere en keeper. Og kommentarene er enstemmige: alle snakker om en «diva»-holdning. Under dekke av denne kvinnelige fotballspilleren, som langt fra er en nybegynner og har spilt for en klubb siden hun var veldig ung, har begrepet «slay» nesten blitt et mantra.

For ja, kvinner har også sin plass på banen og kan finne på ikoniske moves, selv i eksklusive antrekk som skiller seg ut fra det klassiske antrekket. Andre følger i @evi_popadinovas fotspor og sjonglerer med gladiatorsandaler med hæl eller slingbacks i lakkskinn. Langt fra å synke ned i skitten, går de til og med så langt som å ydmyke sine mannlige motstandere med legendariske driblinger.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Evdokia Popadinova (@evi_popadinova)

Videoer som forankrer kvinner i fotball

Utover det enkle overraskelsesmomentet bidrar disse sekvensene til en bredere utvikling i representasjonen av kvinner i fotballverdenen. Lenge begrenset til rollen som tilskuere eller konfrontert med vedvarende stereotypier, entrer de nå banen med sine egne koder, sin kreativitet og en teknisk ferdighet som kan konkurrere med de mest erfarne spillerne.

Disse virale videoene handler ikke bare om iscenesettelse eller provokasjon. De avslører også en ny måte å engasjere seg i sportsverdenen på. Kvinnefotball får stadig større synlighet, spillere blir rollemodeller, og sosiale medier gir en ekstra plattform for de som ønsker å dele lidenskapen sin på en annen måte.

Langt fra de profesjonelle banene og de store stadionene minner disse improviserte utfordringene oss om at fotball også er et rom for uttrykk. Et uventet trekk, en original finte eller et snev av humor kan være nok til å skape et minneverdig øyeblikk. Prestasjoner måles ikke lenger bare etter resultatet som vises på en resultattavle, men også etter evnen til å overraske og formidle følelser.

Så vel på banen som i sosiale medier minner disse kvinnene oss om at fotball ikke har noe kjønn, og at like muligheter fortsatt er det vakreste målet å score.